ABD mahkemesi: Filler hak talep edemez

ABD'nin Colorado eyaleti Yüksek Mahkemesi, “hayvanat bahçesinde” tutulan beş filin serbest bırakılmasına ilişkin davada "fillerin insan olmadığına ve insanlar gibi hak talep edemeyeceğine" hükmetti.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Colorado'da bulunan Cheyenne Mountain Hayvanat Bahçesi'ndeki beş Afrika filinin esaret altında tutulduğu gerekçesiyle uygun bir barınağa taşınması için 2023'te mahkemeye dava açıldı.

Davayı açan hayvan hakları savunucusu grup Nonhuman Rights Project (NRP), bir kişinin yasa dışı hapis cezasına veya süresiz tutukluluğa itiraz etmesine izin veren "habeas corpus" başvurusunu filler adına yapmak istedi.

Habeas corpus, Latince bir terim olup "bedeninizin ne olacağını bilin" ya da "bedeninizin neden tutuklu olduğunu açıklayın" anlamına gelir. Hukukta, bir kişinin keyfi olarak tutuklanmasını veya alıkonulmasını engellemeye yönelik bir ilke ve başvuru hakkıdır. Bu başvuru, kişinin özgürlüğünden haksız yere mahrum bırakıldığını düşündüğü durumda yapılır.

Fillerin serbest bırakılması talebi

NRP üyeleri, yedi hayvan biyoloğundan aldıkları bilgilere atıfta bulunarak, fillerin son derece sosyal ve zeki hayvanlar olduğunu, empati ve farkındalık gibi insanlarla bilişsel yetenekleri paylaştığını belirtti.

Grup, fillerin, hayvanat bahçesi gibi yerlere hapsolduklarında travma, beyin hasarı ve kronik stres yaşadıklarını ileri sürerek, serbest bırakılmalarını talep etti.

Colorado Yüksek Mahkemesi, "habeas corpus" başvurusunun "sadece insanlar için geçerli olduğunu, hayvanlar için geçerli olmadığını" belirten bölge mahkemesinin kararını onadı.

Mahkeme, ne kadar bilişsel, duygusal veya sosyal açıdan uyumlu olursa olsun hayvanlar için bu başvurunun yapılamayacağını, hayvanların hak talep edemeyeceğini belirterek, fillerin serbest bırakılması talebini reddetti.

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