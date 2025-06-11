ABD: Los Angeles Belediye Başkanı sokağa çıkma yasağı ilan etti

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Teşkilat’nın (ICE) başta Latin Amerikalı göçmenler ile beraberinde ülkede bulunan diğer göçmenleri hedef alan ani baskınlar, toplu gözaltılar ve sınır dışı etme sebebiyle 6 Haziran'dan başlayan protestolar altıncı gününde de devam ediyor.

Protestoların en yoğun yaşandığı California’ya bağlı Los Angeles’ta gösterilerin giderek büyümesi üzerine sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, kentin belirli bölgelerini kapsayan sokağa çıkma yasağı ilan ettiğini duyurdu.

İkinci bir duyuruya kadar her gün yerel saatle 20.00’dan 06.00’ya kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağını belirtti.

Başkan Bass, yaptığı açıklamada protestoların barışçıl niteliğini yitirdiğini savundu. Bu nedenle de “yerel acil durum” ilan ettiklerini söyledi.

Yasağın amacının kamu güvenliğini sağlamak ve mülkleri korumak olduğunu ifade eden Bass, şehir merkezinde Los Angeles Polis Departmanı (LAPD) ekiplerine ek olarak, yüzlerce kolluk kuvvetinin görevlendirildiğini belirtti.

Bass’ın açıklamasına göre sokağa çıkma yasağı tüm bireyleri kapsıyor. Ancak kolluk kuvvetleri, sağlık ve acil yardım personeli, bölge sakinleri, işe gidiş-geliş yapanlar ile basın kartın sahibi gazeteciler kapsam dışında.

Protestolar nasıl gelişti?

6 Haziran'da Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi'nin (ICE) başlattığı büyük çaplı baskınlarla yaklaşık 118 göçmenin gözaltına alınması, özellikle Fashion District, Home Depot ve giyim toptancılarındaki aramalar geniş protestolara yol açtı.

Başta barışçıl biçimlerde başlayan protestolar, zaman geçtikçe araç yakma, beton bloklarla polise saldırılara, “toplanma yasağı" ilanı, göz yaşartıcı gaz, plastik mermilerle karşılık verilmesiyle giderek büyüdü ve Beyaz Saray'ın Ulusal Muhafızları kente sevk etmesine vardı.

New York Times'ın haberine göre, geçtiğimiz cumadan bu yana Los Angeles'ta en az 150 kişi tutuklandı.

Protestolar, San Francisco da dahil eyaletin diğer kentlerine yayıldı. Yetkililer, Los Angeles'ın yaklaşık 30 mil güneydoğusundaki Kaliforniya'nın Santa Ana kentinde, federal ajanların şişe ve taş atan protestoculara karşı göz yaşartıcı gaz, biber gazı ve plastik mermi kullandığını söyledi.

Trump'ın göçmen karşıtı politikaları Göreve başladığı gün imzaladığı başkanlık kararnamesiyle eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde getirilen "çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık" uygulamalarını kaldırma kararı alan ABD Başkanı Donald Trump, daha sonra yasal yollarla göç etme imkânı tanıyan "CBP One" uygulamasının da kaldırıldığını duyurdu. Trump, "suçlu göçmenlerin" gözetim altında tutulması için Guantanamo Körfezi'nde 30 bin kişinin kalabileceği tesisin hazırlanması talimatını verdi, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise tesisin "göçmenler için mükemmel bir alan olduğunu" savundu.

(NÖ/HA)