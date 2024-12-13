ABD'li yazarın 'Kobane'nin Kızları' kitabına ikinci kez toplatma kararı

Diyarbakır 4. Sulh Ceza Hakimliği, Amerikalı gazeteci-yazar Gayle Tzemach Lemmon'ın kaleme aldığı 'Kobane'nin Kızları' kitabının yasaklanmasına ve toplatılmasına karar verdi.

Kitap hakkında daha önce de İzmir 4. Sulh Ceza Mahkemesi, yasaklanması ve toplatılmasına karar vermişti.

Yayınevi sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ilk yasağında ikinci yasağın da kendilerine tebliğ edildiğini yazdı.

'Kobani'nin Kızları' ve 'Kürt Siyasetinin Mor Rengi' kitaplarına toplatma kararı

Avesta Yayınları'ndan yapılan açıklama şöyle:

'Kobani'nin Kızları: İsyanın - Cesaretin ve Adaletin Hikayesi' adlı kitabımızın, Mart 2023’te İzmir 4. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından yasaklanarak toplatılmasına karar verilmişti. İlk yasaklama kararı tarafımıza tebliğ edilmeden bu sefer de Diyarbakır 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 17.10.2024 tarih ve 2024/7039 D. İş Sayılı Kararıyla tekrar yasaklandı. İkinci yasaklama kararı da ilki gibi hâlâ yayınevine tebliğ edilmedi.

ABD'li gazeteci-yazar Gayle Tzemach Lemmon'ın 'Kobani'nin Kızları: İsyanın - Cesaretin ve Adaletin Hikayesi' kitabında 2014 ve 2015 yıllarında Kobanî'de IŞİD'e karşı mücadele eden Kürt kadın savaşçılarla yüzlerce saatlik röportajlara ve sahadaki haberlere dayanıyor.

(RT)