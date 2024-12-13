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Yayın Tarihi: 13 Aralık 2024 11:17
 ~ Son Güncelleme: 13 Aralık 2024 11:57
2 dk Okuma

ABD'li yazarın 'Kobane'nin Kızları' kitabına ikinci kez toplatma kararı

ABD'li yazar Gayle Tzemach Lemmon'ın yazdığı "Kobani'nin Kızları: İsyanın, Cesaretin ve Adaletin Hikâyesi" adlı kitap hakkında ikinci kez toplatma kararı verildi.

BİA Haber Merkezi

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BİA Haber Merkezi

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Görseli Büyüt
ABD'li yazarın 'Kobane'nin Kızları' kitabına ikinci kez toplatma kararı

Diyarbakır 4. Sulh Ceza Hakimliği, Amerikalı gazeteci-yazar Gayle Tzemach Lemmon'ın kaleme aldığı 'Kobane'nin Kızları' kitabının yasaklanmasına ve toplatılmasına karar verdi.

Kitap hakkında daha önce de İzmir 4. Sulh Ceza Mahkemesi, yasaklanması ve  toplatılmasına karar vermişti.

Yayınevi sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ilk yasağında ikinci yasağın da kendilerine  tebliğ edildiğini yazdı.

'Kobani'nin Kızları' ve 'Kürt Siyasetinin Mor Rengi' kitaplarına toplatma kararı
'Kobani'nin Kızları' ve 'Kürt Siyasetinin Mor Rengi' kitaplarına toplatma kararı
6 Eylül 2024

Avesta Yayınları'ndan yapılan açıklama şöyle:

'Kobani'nin Kızları: İsyanın - Cesaretin ve Adaletin Hikayesi' adlı kitabımızın, Mart 2023’te İzmir 4. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından yasaklanarak toplatılmasına karar verilmişti. İlk yasaklama kararı tarafımıza tebliğ edilmeden bu sefer de Diyarbakır 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 17.10.2024 tarih ve 2024/7039 D. İş Sayılı Kararıyla tekrar yasaklandı. İkinci yasaklama kararı da ilki gibi hâlâ yayınevine tebliğ edilmedi.

ABD'li gazeteci-yazar Gayle Tzemach Lemmon'ın 'Kobani'nin Kızları: İsyanın - Cesaretin ve Adaletin Hikayesi' kitabında 2014 ve 2015 yıllarında Kobanî'de IŞİD'e karşı mücadele eden  Kürt kadın savaşçılarla yüzlerce saatlik röportajlara ve sahadaki haberlere dayanıyor.

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
kobani'nin kızları
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