ABD'li sivil haklar aktivisti Jesse Jackson öldü

Rahip Jesse Jackson Chicago’daki ailesi ile birlike yaşadığı evinde öldü. Rahibin ölüm nedeni açıklanması ancak uzun süredir Parkinson hastalığı ve bunun ardından ilerleyici supranükleer palsi (PSP) gibi nörodejeneratif rahatsızlıklarla mücadele ettiği biliniyordu.

Rahip Jesse L. Jackson kimdir?

Ölüm haberini ailesi “Babamız sadece ailemize değil, dünyanın dört bir yanındaki ezilenlere, sesi duyulmayanlara ve göz ardı edilenlere de hizmet eden bir liderdi” denildi. “Onu dünyayla paylaştık ve karşılığında dünya da geniş ailemizin bir parçası oldu. Adalete, eşitliğe ve sevgiye olan sarsılmaz inancı milyonları yüceltti ve sizden onun anısını, yaşadığı değerler için mücadeleye devam ederek onurlandırmanızı rica ediyoruz.” açıklaması ile duyurdu.

Martin Luther King Jr. ve James Bevel'in himayesinde yetişen Jackson, 20. yüzyılın sonları ve 21. yüzyılın başlarında en önde gelen sivil haklar liderlerinden biri oldu. Ölümünün ardından Martin Luther King Jr.'un kızı Bemice King, "Ailemiz, adalet ve sevgiye olan ortak bağlılığımızla kök salmış, uzun ve anlamlı bir geçmişi paylaşıyor. Yas tutarken, yorgun yerlere umut aşılayan bir yaşam için şükranlarımızı sunuyoruz. Fırsatları genişleterek, savunmasızları destekleyerek ve Sevgili Topluluğu inşa ederek onun mirasını onurlandıralım."mesajı yayınladı.

Jackson Sr.’ın 84 yaşında hayatını kaybetmesi, ABD genelinde büyük üzüntü yarattı. Ülkede sivil haklar mücadelesinin en etkili figürlerinden biri olarak kabul edilen Jackson için Chicago’daki Rainbow PUSH Coalition genel merkezinde anma etkinlikleri düzenlendi.