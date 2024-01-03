ABD'li senatör Warren, İsrail'in Gazze'de insani bir felaket yarattığını belirtti

ABD'li Demokrat Senatör Elizabeth Warren, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve sağcı Savaş Kabinesi'nin, Filistinli sivilleri öldürerek Gazze'de insani bir felaket yarattığını belirtti.

Warren, sosyal medya platformu X hesabından, Netanyahu'nun "Gazze'ye yönelik saldırıların aylar süreceği" yönündeki ifadelerine ilişkin açıklama yaptı.

Senatör Warren, "Netanyahu ve sağcı Savaş Kabinesi binlerce Filistinli sivili öldürerek insani bir felaket yaratmıştır" dedi.

İsrail'in, aylarca sürecek bir savaşa değil, esirleri eve getirecek bir liderliğe ihtiyacı olduğunu kaydeden Warren, "Gazze'yi bombalamayı durdurun. Ateşkese devam edin. Kalıcı bir barış için çalışın" dedi.

(EMK)