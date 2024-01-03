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Yayın Tarihi: 3 Ocak 2024 09:57
 ~ Son Güncelleme: 3 Ocak 2024 10:00
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ABD'li senatör Warren, İsrail'in Gazze'de insani bir felaket yarattığını belirtti

Senatör Warren, "Netanyahu ve sağcı Savaş Kabinesi binlerce Filistinli sivili öldürerek insani bir felaket yaratmıştır" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
ABD'li senatör Warren, İsrail'in Gazze'de insani bir felaket yarattığını belirtti
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

ABD'li Demokrat Senatör Elizabeth Warren, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve sağcı Savaş Kabinesi'nin, Filistinli sivilleri öldürerek Gazze'de insani bir felaket yarattığını belirtti.

Warren, sosyal medya platformu X hesabından, Netanyahu'nun "Gazze'ye yönelik saldırıların aylar süreceği" yönündeki ifadelerine ilişkin açıklama yaptı.

Senatör Warren, "Netanyahu ve sağcı Savaş Kabinesi binlerce Filistinli sivili öldürerek insani bir felaket yaratmıştır" dedi. 

İsrail'in, aylarca sürecek bir savaşa değil, esirleri eve getirecek bir liderliğe ihtiyacı olduğunu kaydeden Warren, "Gazze'yi bombalamayı durdurun. Ateşkese devam edin. Kalıcı bir barış için çalışın" dedi.

(EMK)

filistin israil ABD-İsrail
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