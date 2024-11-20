ABD'li senatör Sanders: ABD, İsrail'in katliamlarının suç ortağı olmayı bıraksın

ABD'li Senatör Bernie Sanders, Gazze'deki katliamlarda ABD'nin İsrail'e verdiği silah ve mali desteğin rolünü eleştirerek, bu desteklerin son bulması gerektiğini vurguladı.
Sanders, ABD'nin İsrail'e 20 milyar dolarlık silah satışını durdurmayı amaçlayan tasarılara destek istedi. Kongrede düzenlediği basın toplantısında Sanders, İsrail'in Gazze'deki insani yardımları engelleyerek Amerikan yasalarını ihlal ettiğini belirtti.
Sanders, ABD'nin bu katliamlarda "suç ortağı" olduğunu ifade ederek, İsrail'e silah satışının Amerikan Dış Yardım ve Silah İhracat Kontrol Yasası'na aykırı olduğunu söyledi. Tasarıların yarın Senato'da oylanması bekleniyor.
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