ABD'li senatör Sanders: ABD, İsrail'in katliamlarının suç ortağı olmayı bıraksın

Sanders, ABD'nin bu katliamlarda "suç ortağı" olduğunu ifade ederek, İsrail'e silah satışının Amerikan Dış Yardım ve Silah İhracat Kontrol Yasası'na aykırı olduğunu söyledi. Tasarıların yarın Senato'da oylanması bekleniyor.