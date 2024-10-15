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Yayın Tarihi: 15 Ekim 2024 16:37
 ~ Son Güncelleme: 15 Ekim 2024 16:41
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ABD'li Rapçi Diddy'nin cinsel saldırı davası Mayıs 2025'te başlayacak

Suçlu bulunması halinde Diddy, 15 yıl ila ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
otoğrafta, Amerikalı rapçi ve yapımcı Sean Combs, bilinen adıyla "Diddy", resmi bir ortamda görülüyor. Diddy, siyah bir smokin giymiş, beyaz gömlek ve siyah bir papyon takıyor. Yüz ifadesi ciddi ve düşünceli, gözleri bir noktaya odaklanmış. Arka plan bulanık, odak tamamen Diddy'nin üzerinde. Genel olarak fotoğraf, ciddi ve resmi bir atmosferi yansıtıyor.

ABD'li yapımcı ve rapçi Sean Combs, bilinen adıyla "Diddy", hakkında açılan "cinsel saldırı" davası 5 Mayıs 2025'te görülmeye başlanacak.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Yargıç Arun Subramanian, yapılan ön duruşmada davanın bu tarihte başlayacağına hükmetti.

AA'nın haberine göre, Diddy, "seks ticareti, zorla çalıştırma, insan kaçırma, alıkoyma, kundaklama, uyuşturucu bulundurma, rüşvet ve adaleti engelleme" gibi çok sayıda suçlamayla yargılanıyor.

Rapçi, ilk kez dün New York'ta hakim karşısına çıktı. Davada Diddy'nin annesi ve çocukları da mahkeme salonunda yer aldı.

Savcılar ve Diddy'nin avukatları, rapçinin duruşma takvimi için 2025 yılı Nisan veya Mayıs aylarını talep etmişti. Yargıç Subramanian, duruşmanın 5 Mayıs 2025'te başlamasına karar verdi.

Sean Combs, 16 Eylül 2024'te gözaltına alınmış ve ertesi gün mahkeme tarafından suçlamalar kamuoyuna açıklanmıştı. 14 sayfalık iddianamede, Combs'un, "Freak Offs" adı verilen ve genellikle evlerinde düzenlediği partilerde katılımcıları cinsel ilişkiye zorladığı belirtiliyor.

Ayrıca, mağdurları kariyerlerini kontrol etmekle tehdit ettiği ve çeşitli şiddet türlerine başvurduğu da iddianamede yer alıyor.

Polis, Diddy'nin evlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde bulduğunu ve rapçinin, tanık ve mağdurlara sessiz kalmaları veya yalancı şahitlik yapmaları için rüşvet teklif ettiğini kaydetti. Manhattan'daki federal mahkemede görülen duruşmada Diddy, suçlamaları reddetti.

Suçlu bulunması halinde Diddy, 15 yıl ila ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
erkek şiddeti ÇOCUK İSTİSMARI çocuk istismarı Diddy Sean Combs
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