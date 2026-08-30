ABD'li öğrencilerin %82'si bağımsız Filistin devletini destekliyor

Brandeis Üniversitesi Maurice and Marilyn Cohen Modern Yahudi Araştırmaları Merkezi tarafından yayımlanan Ağustos 2026 tarihli rapor, ABD’deki üniversite öğrencilerinin Filistin ve İsrail’e bakışını detaylı bir şekilde ortaya koydu.

2025-2026 akademik döneminde ülke genelindeki 303 farklı üniversiteden 3 bin 989 lisans öğrencisinin katılımıyla gerçekleştirilen çevrim içi araştırma, gençlerin bölgedeki halklara, hükümetlere ve yaşanan siyasi krizlere yönelik tutumlarını net verilerle gözler önüne seriyor.

Araştırma sonuçlarına göre, öğrencilerin halklara ve siyasi yönetimlere bakışında belirgin bir fark dikkat çekiyor.

AA’nın haberine göre, katılımcıların %77’si Filistin halkına olumlu yaklaştığını belirtirken, İsrail halkına olumlu bakanların oranı %52'de kalıyor.

Siyasi aktörlere gelindiğinde ise olumlu görüşlerin oranı ciddi şekilde düşüyor; Filistin yönetimine olumlu bakanların oranı %41 olarak ölçülürken, İsrail hükümetine olumlu bakanlar yalnızca %15 seviyesinde seyrediyor. Nitekim katılımcıların %46'sı İsrail hükümetine karşı "çok olumsuz", %39'u ise "olumsuz" tutum sergilediğini ifade ediyor.

Öğrencilerin yaşanan krizin hukuki ve siyasi boyutuna yönelik değerlendirmelerinde ise yüksek oranlı uzlaşılar göze çarpıyor.

Araştırmaya katılanların %74'ü İsrail'in Filistin halkına karşı soykırım yaptığı yönündeki ifadeye katıldığını belirtirken, bu görüşe katılmayanların oranı %25'te kalıyor. Öte yandan, Filistinlilerin müstakil bir devlet çatısı altında kendi geleceklerini belirleme hakkına sahip olduğunu savunanların oranı %82 gibi güçlü bir çoğunluğa ulaşırken, bu fikre karşı çıkanların oranı ise yalnızca %18 olarak kayıtlara geçiyor.

(EMK)