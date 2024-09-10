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Yayın Tarihi: 10 Eylül 2024 11:35
 ~ Son Güncelleme: 10 Eylül 2024 11:43
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ABD'li Kongre üyesinden Eygi'nin öldürülmesine kınama, Kaliforniya’da eylem

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Garcia, X'teki hesabından Eygi'nin işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından öldürülmesine ilişkin açıklama yaptı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Bu fotoğrafta gece vakti, açık havada düzenlenen bir etkinlik ya da protesto görülüyor. Katılımcıların çoğu ellerinde mumlar taşıyor ve çeşitli pankartlar tutuyor. Fotoğrafın merkezinde bir kadın, üzerinde "ARMS EMBARGO NOW" (Silah Ambargosu Şimdi) yazan büyük bir pankart tutuyor. Pankartta ayrıca, mezuniyet kepi giymiş bir kadının fotoğrafı ve altında "Ayensur Eygi" ismi yer alıyor. Bu kişi muhtemelen etkinliğin odak noktası olan bir figür. Fotoğraftaki insanlar, silah ambargosu veya benzeri bir politik tepkiye yönelik farkındalık yaratmaya çalışıyor olabilir. Etkinliğe katılanlar genelde orta yaşlı veya yaşlı bireylerden oluşuyor ve ortam ciddi bir atmosfer taşıyor. Gökyüzünde ay ve yıldızlar görülebiliyor, bu da etkinliğin geç saatlerde düzenlendiğini gösteriyor.
Fotoğraflar: Anadolu Ajansı

ABD Kongre üyesi Chuy Garcia İsrail'in işgaline karşı Filistin'e destek vermek için gittiği Batı Şeria'da öldürülen Türkiye - ABD vatandaşı barış aktivisti Ayşenur Ezgi Eygi’nin İsrail askerlerince öldürülmesini şiddetle kınadığını ve bağımsız soruşturma yapılması gerektiğini belirtti.

"Ailenin bağımsız soruşturma çağrısını destekliyorum"

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Garcia, X'teki hesabından Eygi'nin işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından öldürülmesine ilişkin açıklama yaptı.

Garcia, açıklamasında, "Batı Şeria'daki yasa dışı İsrail işgalini protesto eden bir Amerikan vatandaşı Ayşenur Eygi'nin öldürülmesini şiddetle kınıyorum ve ailesinin bağımsız soruşturma çağrısını destekliyorum" dedi.

Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi (ISM) gönüllüsü bir insan hakları aktivistiydi. 2003'te İsrail buldozeri tarafından ezilerek öldürülen ABD vatandaşı Rachel Corrie de aynı harekettendi.
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(EMK)

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İstanbul
Ayşenur Ezgi Eygi israil filistin filistin israil tarihçesi İsrail Filistin sorunları
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