ABD'li Kongre üyesinden Eygi'nin öldürülmesine kınama, Kaliforniya’da eylem

ABD Kongre üyesi Chuy Garcia İsrail'in işgaline karşı Filistin'e destek vermek için gittiği Batı Şeria'da öldürülen Türkiye - ABD vatandaşı barış aktivisti Ayşenur Ezgi Eygi’nin İsrail askerlerince öldürülmesini şiddetle kınadığını ve bağımsız soruşturma yapılması gerektiğini belirtti.

"Ailenin bağımsız soruşturma çağrısını destekliyorum"

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Garcia, X'teki hesabından Eygi'nin işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından öldürülmesine ilişkin açıklama yaptı.

Garcia, açıklamasında, "Batı Şeria'daki yasa dışı İsrail işgalini protesto eden bir Amerikan vatandaşı Ayşenur Eygi'nin öldürülmesini şiddetle kınıyorum ve ailesinin bağımsız soruşturma çağrısını destekliyorum" dedi.

Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi (ISM) gönüllüsü bir insan hakları aktivistiydi. 2003'te İsrail buldozeri tarafından ezilerek öldürülen ABD vatandaşı Rachel Corrie de aynı harekettendi.

Ayşenur Ezgi Eygi'nin ailesinden çağrı: Bağımsız soruşturma istiyoruz

Ayşenur Ezgi Eygi, ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Oakland kentinde anıldı.

Ayşenur Ezgi Eygi kimdir?

FKÖ: Ayşenur Ezgi Eygi'nin öldürülmesi dayanışmayı hedefliyor

(EMK)