ABD'li doktorlardan Biden ve Harris’e: “Bombalarımız binlerce çocuğu katletti”

ABD'den Gazze'ye gönüllü giden 99 doktor, bölgede şahit oldukları insani durum hakkında Başkan Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e yazdıkları mektupta, İsrail'e verilen desteğin durdurulmasını istedi.

ABD'li doktorlar, Biden ve Harris'e hitaben yazdıkları mektupta, Gazze'de gönüllü sağlık hizmeti verdikleri dönemde İsrail'in saldırı ve engellemeleri sonucu hayatını kaybeden bebek ölümlerine, salgın hastalıklara ve insan haklarına karşı işlenen suçlara dikkati çekti.

Doktorların imzaları bulunan ortak mektupta, "Bazılarımız gazi ve yedek askeriz. Çok dinli ve çok etnikli bir grubuz. Hiçbirimiz 7 Ekim'de Filistinli gruplar ve İsrail'deki kişiler tarafından işlenen dehşeti desteklemiyoruz" dendi.

“Can kaybı bilinenden çok daha fazla”

Mektupta, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısının bilinenden çok daha fazla, 118 bin 908'den fazla olmasının muhtemel olduğu ve bunun Gazze nüfusunun yüzde 5,4'üne karşılık geldiği belirtildi.

"Hükümetimiz Gazze ve İsrail halkının başına gelenlerden daha kötü bir felaketi önlemek için derhal harekete geçmelidir" ifadelerine yer verilen mektupta, İsrail'e askeri desteğin kesilmesi ve İsrail ile tüm Filistinli silahlı gruplara uluslararası silah ambargosu uygulanması yoluyla ateşkesin sağlanması gerektiği vurgulandı.

Çocuklarda yetersiz beslenme

Mektupta ayrıca, travma ve kritik bakım cerrahı Dr. Feroze Sidhwa'nın, "Daha önce bu kadar az kaynakla, bu kadar büyük ölçekte, bu kadar korkunç yaralanmalar tedavi etmemiştim. Bombalarımız binlerce kadın ve çocuğu katlediyor" sözlerine yer verildi.

Gönüllü doktorların internetten de paylaştığı mektupta, Gazze'de, özellikle çocuk hastalarda, "yaşamı tehdit eden yetersiz beslenmenin fotoğrafik kanıtlarını" Biden ve Harris ile paylaşma isteği dile getirildi.

“Dünya bu masum kadınları ve bebekleri terk etti”

ABD'li 99 doktorun ortak mektubunda, Gazze'deki insani durum şöyle anlatıldı:

"Gazze'de yetersiz beslenen annelerin düşük kiloyla doğmuş bebeklerine zehirli suyla yapılmış bebek maması verdiğini gördük. Dünyanın bu masum kadınları ve bebekleri terk ettiğini asla unutamayız."

Doktorlar, İsrail'in, Gazze'deki yetersiz beslenen nüfusu aynı zamanda akan su veya tuvalet bile bulunmayan bölgelere sürekli ve tekrar tekrar tahliye etmesinin "şok edici" olduğunu vurguladı.

“Çocuklar toplu halde kasıtlı olarak öldürüldü”

Mektupta imzası bulunan gönüllü doktorlardan ortopedi cerrahı Mark Perlmutter, "Gazze, bir bebeğin beynini ilk kez elime aldığım yerdi" dedi.

Perlmutter, Gazze'de bir yıl boyunca küçük çocukların İsrailli askerler tarafından "kazara veya bilinmeden vurulmasının imkansız olduğunu" vurguladı.

Mektubun devamında, "Vicdanımızın unutmamıza izin vermeyeceği çığlıkları ve feryatları duymanızı dileriz. Bu çocukları toplu halde kasıtlı olarak öldüren ülkeyi neden silahlandırmaya devam ettiğinizi anlayamıyoruz" ifadelerine yer verildi.

“Bu çılgınlığa hemen son verin”

Gazze'nin en büyük hastaneleri ve kliniklerinde toplam 254 hafta geçiren doktorlar ayrıca, Gazze'deki hastanelerde veya diğer sağlık tesislerinde, "herhangi bir Filistin militan faaliyeti görmedikleri" bilgisini paylaştı.

Mektup şu ifadelerle son buldu:

"İsrail'e silah ve mühimmat tedarik etmeye devam ettiğimiz her gün, kadınların bombalarımızla parçalandığı ve çocukların kurşunlarımızla öldürüldüğü bir gün olmaya devam ediyor. Başkan Biden ve Başkan Yardımcısı Harris, sizden ricamız şu: Bu çılgınlığa hemen son verin."

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)