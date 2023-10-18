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Yayın Tarihi: 18 Ekim 2023 12:25
 ~ Son Güncelleme: 18 Ekim 2023 13:44
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ABD'li 178 hukukçudan Biden'a 'acil ateşkes' çağrısı

ABD'nin en prestijli hukuk fakültelerinin 178 üyesi tarafından imzalanan mektupta İsrail'in Hamas saldırısına tepkisi "ahlaki bir felaket" olarak nitelendirildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/18/abd-li-178-hukukcudan-biden-a-acil-ateskes-cagrisi.jpg
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

İsrail'in Hamas'ın 7 Ekim saldırısına karşılık olarak Gazze'yi bombalaması ve ablukayı yoğunlaştırması, ABD'nin en prestijli hukuk fakültelerinden 178 hukukçu tarafından Başkan Joe Biden'a gönderilen bir mektupla kınandı.

The Guardian'da yer alan habere göre Biden'nın bugün İsrail'e yapacağı "son derece hassas" ziyaret öncesinde gönderilen mektupta İsrail'in tepkisi "toplu cezalandırma" ve "ahlaki bir felaket" olarak nitelendiriliyor ve Biden'a derhal ateşkes çağrısında bulunuluyor.

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İsrail'den toplu cezalandırma

Hamas'ın saldırılarının da kınandığı mektupta, İsrail'in sivil halkı su, gıda ve elektrik gibi temel yaşam araçlarından mahrum bırakmasının "toplu cezalandırma" olduğuna vurgu yapıldı.

Mektupta "İsrail hükümetinin, ABD hükümetinin açık desteğiyle Gazze'deki silahsız aileleri ve çocukları öldüren ve yerlerinden eden tırmanan tepkisini kınıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Acil müdahale çağrısı

İki milyona aşkın insanın "bir damla suya muhtaç hale" geldiğine dikkat çekilen mektupta, "Gazze'de siviller arasında artan ölü sayısı sadece doğrudan askeri saldırının değil, aynı zamanda İsrail hükümetinin bir bütün olarak nüfusu temel yaşam araçlarından mahrum bırakmasının bir sonucudur"denildi.

İsrailli yetkililerin sivillerle Hamas'lıları aynı kefeye koyduğunun vurgulandığı mektupta, İsrail'in kıyı bölgesine bir kara harekâtı düzenlemesi halinde insani krizin daha da derinleşeceği uyarısında bulunuldu.

Biden'a krize diplomatik bir çözüm getirmek için elindeki tüm araçları kullanarak derhal harekete geçmesi çağrısı yapıldı.

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İsrail'e indi Netanyahu'yu kucakladı

İsrail'in hastane saldırısının ardından Ürdün ziyareti iptal edilen ABD Başkanı Biden, İsrail'e gitti. Biden kendisini karşılayan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'u kucaklayarak selamladı.

Biden'ın Netanyahu ile ikili görüşmesi de başkent Tel Aviv'deki Kempinski Otel'de başladı.

Biden: Gördüğüm kadarıyla diğer taraf yapmış

The Guardian'a göre ikili görüşme öncesi konuşan Biden, İsraillilere "gördüğüm kadarıyla hastane saldırısının diğer ekip tarafından yapıldığını" söyledi.

Gazze'deki "hastanede meydana gelen patlamadan dolayı derin üzüntü ve öfke" duyduğunu belirten Biden, "Gördüğüm kadarıyla bunu siz değil, diğer takım yapmış gibi görünüyor. Ancak dışarıda emin olmayan çok sayıda insan var, bu nedenle birçok şeyin üstesinden gelmemiz gerekiyor" dedi.

Fotoğraf: Binyamin Netanyahu, X hesabı

Biden, İsrail'e "zor sorular" soracakmış

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Biden'ın ziyaret sırasında İsrailli liderlere "zor sorular" yönelteceğini ama üslubunun, "tehditkar veya düşmanca değil, gerçek bir dost" gibi olacağının açıklamıştı.

Biden'ın, mevcut gerilimin ilerlemesini istemediklerini vurgulayacağını belirten Kirby, gerilimi artıracak hamlelere engel olmak istedilerini söylemişti.

(NT)

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