HABER
Yayın Tarihi: 10 Aralık 2025 22:08
 ~ Son Güncelleme: 10 Aralık 2025 23:44
2 dk Okuma

ABD Kongresi NATO'dan ayrılmayı öneren yasa tasarısını görüşecek

ABD Temsilciler Meclisi Kentucky Temsilcisi Cumhuriyetçi Thomas Massie ülkenin NATO'dan çekilmesini öngören yasa teklifini Meclis Başkanlığına sundu. Trump yönetimi teklif konusunda tutum belirtmedi. Ancak tasarı Avrupalı müttefiklere yönelik eleştiriler için bir yansıtıcı görevi görebilecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

ABD Kongresi NATO'dan ayrılmayı öneren yasa tasarısını görüşecek
Trump'ın ilk başkanlığı döneminde başlayan "Atlantik Çatlağı"nın iki ucu Merkel ve Trump G7 Zirvesinde

ABD Kongresinin, ülkenin kuruluşunda başrolü oynadığı dünya jeopolitik dengesinin anahtarını oluşturan Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nden (NATO) çıkmasını öngören yasa tasarısını gündemine alması için yasama süreci başlatıldı.

İki kanatlı ABD Kongresinin alt yasama organı Temsilciler Meclisinin Kentucky eyaletinin  Cumhuriyetçi temsilcilerinden Thomas Massei'nin sunduğu yasa tasarısı gerekli aşamaları aşıp Kongreden geçtiği takdirde, ABD'nin NATO'dan çıkışı NATO'ya yönelik kuvvetli eleştirileriyle bilinen Trump'ın imzasına kalacak.

NATO "sosyalist" ülkelerden oluşuyormuş

Altı bölümden oluşan yasa tasarısının tamamı Massie’nin kişisel blogunda yayımlandı. Massie X'ten yayımladığı tasarıyı "NATO bir Soğuk savaş kalıntısıdır. Amerika Birleşik Devletleri, NATO'dan çekilerek bunun için harcadığı parayı sosyalist ülkeleri değil ülkemizi savunmak için kullanmalıdır." sözleriyle tanıttı.

Yönetim tasarıyı destekliyor mu?

Henüz yasama sürecinin ilk aşamasındaki bu tasarının arkasında ABD hükümeti veya Başkanın durup durmadığı bilinmiyor.

Trump yönetimi, ABD'nin NATO'dan tamamen çekilmesini açıkça desteklememekle birlikte açıkça görülebilecek bir biçimde NATO'yu Sovyetler Birliği'nin yıkılmasından önceki Soğuk Savaş dönemine oranla daha sınırlı ve ticarileşmiş bir ilişkiye doğru itiyor. ABD'nin ittifaka taahhütlerini azaltıyor, Avrupa'nın sorumluluğunu vurguluyor ve ABD savunmasının stratejik odağını küresel ittifaktan "Önce Amerika" tutumuna yerleştiriyor.

Şu an itibariyle bu sadece bir öneri. Tasarı sunuldu ancak henüz onaylanmadı; bu nedenle ABD üyeliği değişmeden kalıyor.

Bununla birlikte Cumhuriyetçiler ya da Trump'ın çizgisindekiler arasında dahi NATO'dan ayrılma konusunda fikir birliği yok. ABD dış politikası ve savunma harcamaları Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası, NDAA 2025 kapsamında ABD'nin mevcut küresel taahhütlerinin Kongre tarafından sürekli olarak denetlenmesini amir.

Yasama süreci

ABD mevzuatına göre, bir tasarının yasalaşması için Temsilciler Meclisinin ilgili komitelerinde incelenip, Meclis gündemine alınıp alınmayacağı açısından değerlendirilmesi, bu aşamaları geçtikten sonra genel kurula gelmesi gerekiyor. Aynı süreçler Senato ve Başkanlık için de geçerli. Bu nedenle Trump yönetiminin tam desteği olmaksızın tasarının Kongreden çıkıp Başkanın önüne gelmesi zayıf bir olasılık.

Ancak  tasarı yasalaşmasa da Kongredeki görüşmelerin Cumhuriyetçilerin Avrupa-ABD-Rusya arasında Ukrayna dolayısıyla başgösteren derin görüş ayrılıkları kapsamında ABD'nin Avrupalı müttefiklere yönelik mesajları iletecek bir yansıtıcı olarak değerlendirilebileceği siyasal yorumcular arasında yaygın olarak paylaşılıyor.

(AEK)

Washington D. C.
NATO soğuk savaş ukrayna-rusya savaşı
BATI YARIMKÜRE'YE EL KOYMA HEVESİ
ABD, Monroe Doktrini’ni "Trumpvari Yorum"la yeniden yürürlüğe soktu
9 Aralık 2025
/haber/abd-monroe-doktrinini-trumpvari-yorum-la-yeniden-yururluge-soktu-314318
RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI
ABD, Ukrayna'yı yalnız bıraktı
13 Şubat 2025
/haber/abd-ukrayna-yi-yalniz-birakti-304528
GENEL SEKRETER MARK RUTTE KONUŞTU
NATO üye ülkelerden silah üretimini ve savunma harcamalarını artırmalarını istiyor
3 Şubat 2025
/haber/nato-uye-ulkelerden-silah-uretimini-ve-savunma-harcamalarini-artirmalarini-istiyor-304232
ERDOĞAN ZİRVE YOLUNDA
NATO 75. Yılında "genişlemenin" maliyetleriyle yüz yüze
9 Temmuz 2024
/haber/nato-75-yilinda-genislemenin-maliyetleriyle-yuz-yuze-297283
NATO Antlaşma Metni
21 Haziran 2004
/haber/nato-antlasma-metni-37017
