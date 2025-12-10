ABD Kongresi NATO'dan ayrılmayı öneren yasa tasarısını görüşecek

ABD Kongresinin, ülkenin kuruluşunda başrolü oynadığı dünya jeopolitik dengesinin anahtarını oluşturan Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nden (NATO) çıkmasını öngören yasa tasarısını gündemine alması için yasama süreci başlatıldı.

İki kanatlı ABD Kongresinin alt yasama organı Temsilciler Meclisinin Kentucky eyaletinin Cumhuriyetçi temsilcilerinden Thomas Massei'nin sunduğu yasa tasarısı gerekli aşamaları aşıp Kongreden geçtiği takdirde, ABD'nin NATO'dan çıkışı NATO'ya yönelik kuvvetli eleştirileriyle bilinen Trump'ın imzasına kalacak.

NATO "sosyalist" ülkelerden oluşuyormuş

Altı bölümden oluşan yasa tasarısının tamamı Massie’nin kişisel blogunda yayımlandı. Massie X'ten yayımladığı tasarıyı "NATO bir Soğuk savaş kalıntısıdır. Amerika Birleşik Devletleri, NATO'dan çekilerek bunun için harcadığı parayı sosyalist ülkeleri değil ülkemizi savunmak için kullanmalıdır." sözleriyle tanıttı.

NATO is a Cold War relic. The United States should withdraw from NATO and use that money to defend our country, not socialist countries.



Today, I introduced HR 6508 to end our NATO membership. pic.twitter.com/IvRfTH388W — Thomas Massie (@RepThomasMassie) December 9, 2025

Yönetim tasarıyı destekliyor mu?

Henüz yasama sürecinin ilk aşamasındaki bu tasarının arkasında ABD hükümeti veya Başkanın durup durmadığı bilinmiyor.

Trump yönetimi, ABD'nin NATO'dan tamamen çekilmesini açıkça desteklememekle birlikte açıkça görülebilecek bir biçimde NATO'yu Sovyetler Birliği'nin yıkılmasından önceki Soğuk Savaş dönemine oranla daha sınırlı ve ticarileşmiş bir ilişkiye doğru itiyor. ABD'nin ittifaka taahhütlerini azaltıyor, Avrupa'nın sorumluluğunu vurguluyor ve ABD savunmasının stratejik odağını küresel ittifaktan "Önce Amerika" tutumuna yerleştiriyor.

Şu an itibariyle bu sadece bir öneri. Tasarı sunuldu ancak henüz onaylanmadı; bu nedenle ABD üyeliği değişmeden kalıyor.

Bununla birlikte Cumhuriyetçiler ya da Trump'ın çizgisindekiler arasında dahi NATO'dan ayrılma konusunda fikir birliği yok. ABD dış politikası ve savunma harcamaları Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası, NDAA 2025 kapsamında ABD'nin mevcut küresel taahhütlerinin Kongre tarafından sürekli olarak denetlenmesini amir.

Yasama süreci

ABD mevzuatına göre, bir tasarının yasalaşması için Temsilciler Meclisinin ilgili komitelerinde incelenip, Meclis gündemine alınıp alınmayacağı açısından değerlendirilmesi, bu aşamaları geçtikten sonra genel kurula gelmesi gerekiyor. Aynı süreçler Senato ve Başkanlık için de geçerli. Bu nedenle Trump yönetiminin tam desteği olmaksızın tasarının Kongreden çıkıp Başkanın önüne gelmesi zayıf bir olasılık.

Ancak tasarı yasalaşmasa da Kongredeki görüşmelerin Cumhuriyetçilerin Avrupa-ABD-Rusya arasında Ukrayna dolayısıyla başgösteren derin görüş ayrılıkları kapsamında ABD'nin Avrupalı müttefiklere yönelik mesajları iletecek bir yansıtıcı olarak değerlendirilebileceği siyasal yorumcular arasında yaygın olarak paylaşılıyor.

(AEK)