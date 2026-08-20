"ABD kendi krizini saptırma çabasında"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a karşı “Economic D-Day” diye adlandırdığı yeni ekonomik baskı kampanyasına X hesabından yanıt verdi.

ABD'nin ulusal borcunun 40 trilyon doları geçtiğine ilişkin bir haberler paylaşan Arakçi, söz konusu girişimin ABD’nin yüksek borç yükü ve artan faiz maliyetlerinden dikkati uzaklaştırmaya yönelik olduğunu söyledi.

Washington’ın mevcut politikalarında ısrar etmesinin “daha fazla başarısızlığa” yol açacağını ve İranlılar arasında ABD’ye yönelik düşmanlığı artıracağını söyleyen Arakçi, ABD’nin ekonomik baskı politikalarını “ekonomik terörizm” olarak nitelendirdi.

Bu politikaların yalnızca İran’ı değil, küresel ekonomiyi ve dünya genelinde ülkelerin ulusal egemenliğini de tehdit ettiğini kaydetti. Şöyle dedi:

The so-called “Economic D-Day” is a diversion from America's own crisis: unprecedented debt & surging interest costs.



Doubling down on failed policies will only bring further defeat—and enmity of Iranians. US economic terrorism threatens global economy and sovereignty worldwide pic.twitter.com/Qj5SzVBjvX — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) August 20, 2026

“Sözde "Ekonomik D-Günü", Amerika'nın kendi krizinden, yani eşi benzeri görülmemiş borç ve yükselen faiz maliyetlerinden dikkatleri dağıtmak için yapılan bir girişimdir.

Başarısız politikalara daha fazla bağlı kalmak, yalnızca daha fazla yenilgiye ve İranlıların düşmanlığına yol açacaktır. ABD'nin ekonomik terörizmi, küresel ekonomiyi ve dünya çapındaki egemenliği tehdit etmektedir.”

Trump ne demişti?

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada İran’a karşı “şimdiye kadar herhangi bir ülkeye yönelik gerçekleştirilen en ağır ekonomik operasyonu” başlatacaklarını duyurdu.

Trump, İran’a ekonomik açıdan destek sağlayan ülkeleri de hedef alacaklarını belirterek finans kuruluşları, şirketler, havaalanları veya kamu kurumları üzerinden İran’a “ekonomik can simidi” sağlayan ülkelerin ağır ekonomik sonuçlarla karşılaşacağını söyledi. Ancak uygulanacak yeni tedbirlerin ayrıntılarını açıklamadı.

Trump’tan İran’a “ekonomik savaş” ilanı: Destek veren ülkeleri de tehdit etti

(HA)