ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 20.08.2026 14:06 20 Ağustos 2026 14:06
 ~  SG: Son Güncelleme: 20.08.2026 14:18 20 Ağustos 2026 14:18
Okuma Okuma:  2 dakika

"ABD kendi krizini saptırma çabasında"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD’nin İran’a yönelik yeni ekonomik baskı kampanyasının Washington’ın kendi ekonomik sorunlarından dikkati uzaklaştırmayı amaçladığını söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
"ABD kendi krizini saptırma çabasında"
Fotoğraf: MEHR
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a karşı “Economic D-Day” diye adlandırdığı yeni ekonomik baskı kampanyasına X hesabından yanıt verdi.

ABD'nin ulusal borcunun 40 trilyon doları geçtiğine ilişkin bir haberler paylaşan Arakçi, söz konusu girişimin ABD’nin yüksek borç yükü ve artan faiz maliyetlerinden dikkati uzaklaştırmaya yönelik olduğunu söyledi.

Washington’ın mevcut politikalarında ısrar etmesinin “daha fazla başarısızlığa” yol açacağını ve İranlılar arasında ABD’ye yönelik düşmanlığı artıracağını söyleyen Arakçi, ABD’nin ekonomik baskı politikalarını “ekonomik terörizm” olarak nitelendirdi.

Bu politikaların yalnızca İran’ı değil, küresel ekonomiyi ve dünya genelinde ülkelerin ulusal egemenliğini de tehdit ettiğini kaydetti. Şöyle dedi:

“Sözde "Ekonomik D-Günü", Amerika'nın kendi krizinden, yani eşi benzeri görülmemiş borç ve yükselen faiz maliyetlerinden dikkatleri dağıtmak için yapılan bir girişimdir.

Başarısız politikalara daha fazla bağlı kalmak, yalnızca daha fazla yenilgiye ve İranlıların düşmanlığına yol açacaktır. ABD'nin ekonomik terörizmi, küresel ekonomiyi ve dünya çapındaki egemenliği tehdit etmektedir.”

Trump ne demişti?

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada İran’a karşı “şimdiye kadar herhangi bir ülkeye yönelik gerçekleştirilen en ağır ekonomik operasyonu” başlatacaklarını duyurdu.

Trump, İran’a ekonomik açıdan destek sağlayan ülkeleri de hedef alacaklarını belirterek finans kuruluşları, şirketler, havaalanları veya kamu kurumları üzerinden İran’a “ekonomik can simidi” sağlayan ülkelerin ağır ekonomik sonuçlarla karşılaşacağını söyledi. Ancak uygulanacak yeni tedbirlerin ayrıntılarını açıklamadı.

Trump’tan İran’a “ekonomik savaş” ilanı: Destek veren ülkeleri de tehdit etti
Trump’tan İran’a “ekonomik savaş” ilanı: Destek veren ülkeleri de tehdit etti
Bugün 09:32

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
İran-ABD çatışması trump İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi İran
bu haberin uzantıları
Trump’tan İran’a “ekonomik savaş” ilanı: Destek veren ülkeleri de tehdit etti
Bugün 09:32
/haber/trumptan-irana-ekonomik-savas-ilani-destek-veren-ulkeleri-de-tehdit-etti-322654
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
bu haberin uzantıları
Trump’tan İran’a “ekonomik savaş” ilanı: Destek veren ülkeleri de tehdit etti
Bugün 09:32
/haber/trumptan-irana-ekonomik-savas-ilani-destek-veren-ulkeleri-de-tehdit-etti-322654
Sayfa Başına Git