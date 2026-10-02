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YT: Yayın Tarihi: 02.10.2026 10:00 2 Ekim 2026 10:00
 ~  SG: Son Güncelleme: 02.10.2026 10:18 2 Ekim 2026 10:18
Okuma Okuma:  3 dakika

"ABD, Katar ve Suudi Arabistan'a yeni Patriot bataryaları gönderdi"

Axios’a göre, Riyad ve Doha yönetimleri, ABD’nin İran’a yeniden saldırması halinde Tahran’ın misilleme olarak enerji tesislerini hedef almasından kaygı duyuyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
"ABD, Katar ve Suudi Arabistan'a yeni Patriot bataryaları gönderdi"
*ABD'li bir asker, MIM-104 Patriot füze sisteminde bakım çalışması yapıyor, 1 Haziran 2026. (Fotoğraf: Pentagon)
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ABD merkezli haber sitesi katar, ABD ordusunun Suudi Arabistan ve Katar’daki kritik petrol ve doğal gaz tesislerini korumak amacıyla bölgeye iki Patriot hava savunma bataryası daha gönderdiğini yazdı.

Habere göre ABD, bataryalardan birini Suudi Arabistan’daki önemli bir petrol tesisinin, diğerini Katar’daki bir doğal gaz tesisinin yakınında konuşlandırdı.

Axios, haberini ABD’li yetkililere ve bölgeden bir kaynağa dayandırdı. Kaynaklar, Washington’ın bu adımla Suudi Arabistan ve Katar’a güvence vermek istediğini söyledi.

Kaynaklara göre Riyad ve Doha yönetimleri, ABD’nin İran’a yönelik geniş çaplı saldırıları yeniden başlatması halinde Tahran’ın kendi enerji altyapılarını hedef alabileceğinden kaygı duyuyor.

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Trump yönetimi temmuz sonunda İran’ın enerji altyapısına yönelik kapsamlı saldırı seçeneklerini değerlendirdi. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, 1 Ağustos’ta Trump’la yaptığı görüşmede gerilimin tırmanmasına ilişkin kaygılarını aktardı ve saldırılardan kaçınmasını istedi. Katar’ın da aralarında bulunduğu bölge ülkeleri aynı dönemde Washington ve Tahran’a gerilimi düşürme çağrısı yaptı.

Trump, 2 Ağustos’ta müzakerelerde ilerleme sağlandığını söyleyerek planlanan saldırıyı iptal etti. ABD yönetimi sonraki haftalarda İran üzerindeki ekonomik baskıyı ve yaptırımları artırdı.

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ABD-İran savaşında son durum

Saldırılar yedi ayı geçti: ABD ve İsrail, 28 Şubat’ta İran’a yönelik geniş çaplı saldırılar başlattı. İran da savaş boyunca İsrail’e ve ABD’nin bölgedeki askeri varlığına yönelik füze ve insansız hava aracı saldırılarıyla karşılık verdi.

Diplomasi sürüyor: Katar ve Pakistan başta olmak üzere arabulucular, savaşı sona erdirecek ve Hürmüz Boğazı’nı yeniden açacak bir anlaşma için taraflarla görüşüyor. Tahran yönetimi, Washington’a yaptıkları son anlaşma teklifine resmi yanıt verildiğini açıkladı ancak yanıtın içeriğini kamuoyuyla paylaşmadı.

Trump yeni saldırı ihtimalini açık tuttu: ABD Başkanı Trump, İran’ın son teklifini yeterli bulmadığını söyledi ve 3 Kasım’daki ABD ara seçimlerinden sonra İran’a yönelik bombardımanı artırma ihtimalini dışlamadı.

Hürmüz’de risk sürüyor: Savaş, dünya enerji ticareti açısından kritik boğazdaki deniz trafiğini ciddi ölçüde aksattı. Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları Merkezi, 1 Ekim’de kaynağını açıklayamadığı bir cismin Hürmüz Boğazı’ndan geçen bir tankere isabet ettiğini ve yangın çıktığını duyurdu. Mürettebat zarar görmedi, hiçbir taraf sorumluluğu üstlenmedi.

ABD bölgedeki askeri varlığını artırıyor: ABD merkezli haber ajansı AP’nin adını açıklamayan bir ABD’li yetkiliye dayandırdığı habere göre Theodore Roosevelt uçak gemisi grubu ile Makin Island amfibi grubu bölgeye ilerliyor. Bu hareketlilik, ekim sonuna doğru üç ABD uçak gemisinin aynı anda bölgede bulunmasına yol açabilir.

Ekonomik ve sivil etkiler ağırlaşıyor: ABD 1 Ekim’de İran’ın otomotiv ve demiryolu sektörlerine yeni yaptırımlar getirdi. AP ayrıca İran riyalinin eylül sonunda yeni bir dip seviyeye indiğini, ilaç fiyatlarının hızla arttığını ve bazı tedavilere erişimin zorlaştığını aktardı.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
ABD-İran Savaşı 2026 ABD-İsrail'in İran saldırıları katar Suudi Arabistan patriot sistemleri patriot füzeleri donald trump
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