ABD Katar'daki El Udeyd üssünden tahliye emirleri verdi: İran'a saldırı bekleniyor

ABD'li bir yetkili, Katar'daki önemli ABD askeri üssü El Udeyd'deki bazı personelin çarşamba akşamına kadar tahliye edilmesi yönünde talimat verildiğini söyledi.

Associated Press'in (AP) haberine göre karar, İran'da bir üst düzey yetkilinin daha önce bu üste gerçekleştirilen bir İran saldırısını gündeme getirmesinin ardından geldi.

Çarşamba günü adının saklı kalması koşuluyla AP'ye konuşan yetkili, üssün tahliyesinin ihtiyati bir önlem olduğunu belirtti. Yetkili, operasyonel güvenlik gerekçesiyle tahliyenin isteğe bağlı mı yoksa zorunlu mu olduğu, askerleri mi yoksa sivil personeli mi etkilediği veya kaç kişinin tahliye edilmesi gerektiği gibi konularda daha fazla ayrıntıya girmedi.

X'te yayımlanan habere gelen yorumlarda da El Udeyd Hava Üssü'ndeki ABD askeri önlemlerinin, geri çekilmeyi değil, stratejik caydırıcılığı yansıttığı değerelendirildi. İran'ın bölgesel üslere yönelik tehdidinin ardından, gerekli olmayan personelin yeniden konuşlandırılmasının, zayıflık değil, ihtiyatlı bir kuvvet sakınımı stratejisi olduğu vurgulandı.

"İşaretler ABD'nin saldıracağını gösteriyor"

Reuters'a demeç veren bir Batılı askeri yetkili "Tüm işaretler[in] ABD'nin bir saldırısının yakın olduğunu göster[diğini]" söyledi.

Ancak yetkili "bu yönetim herkesi tetikte tutmak için böyle davranıyor. Öngörülemezlik stratejinin bir parçası." dedi.



İki Avrupalı ​​yetkili de ABD askeri müdahalesinin önümüzdeki 24 saat içinde gerçekleşebileceğini söyledi. Bir İsrailli yetkili de Trump'ın müdahale kararı almış gibi göründüğünü, ancak kapsamı ve zamanlamasının belirsiz olduğunu ifade etti.

Reuters'ın haberine göre İran yönetimi, İslam Cumhuriyeti'nin şimdiye kadar karşılaştığı en kötü iç karışıklığı bastırmaya çalışırken, Tahran, ABD Başkanı Donald Trump'ın hükümet karşıtı protestocular lehine müdahale etme tehditlerini engellemeye çalışıyor.

Arka plan ▶ Gösterilerin başlama nedeni: İran para birimi riyalin çöküşü, İran'da giderek derinleşen bir ekonomik krize yol açtı. Ülke, yıllık yaklaşık yüzde 40 dolayında bir enflasyon oranıyla mücadele ediyor. Protestolar, aralık sonlarında Tahran çarşısındaki esnafın kepenk indirmeleriyle başladı ve ardından taşraya yayıldı. Başlangıçta ekonomik durum çevresinde dönen protestolar kısa sürede siyasi hedeflere yöneldi.



▶ Protestoların yaygınlığı: Merkezi ABD'deki İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı'na (HRNA) göre, protestolar İran'ın 31 eyaletinin (ostan) tamamında gerçekleşti. HRNA iki haftadan fazla zamandır süren protestolarda en az 18.100 kişinin tutuklandığını bildirdi.



▶ Ölüm sayıları: HRNA 14 Ocak 2026 itibarıyle ölü sayısının 2.571'e yükseldiğini bildirdi. Bu sayıya 2.417 protestocu, 147 güvenlik görevlisi ve bazı siviller ve çocuklar da dahil.

(AEK)