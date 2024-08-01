ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
YAŞAM
Yayın Tarihi: 1 Ağustos 2024 12:51
 ~ Son Güncelleme: 1 Ağustos 2024 12:53
2 dk Okuma

ABD jimnastik takımının ‘gizli kahramanı’ terapi köpeği Beacon

Beacon’ın eğitmeni Tracey Callahan Molnar: “Hayatta ve sporda akıl sağlığı çok önemli. Hayvan terapisi, sporculara bu konuda destek olmanın yollarından biri. Umarım diğer disiplinler ve ülkeler de bu yöntemi örnek alır.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
ABD jimnastik takımının ‘gizli kahramanı’ terapi köpeği Beacon
Fotoğraf: goldendogbeacon Instagram hesabı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda, 200'den fazla ülkeden gelen binlerce sporcu, farklı branşlarda madalya kazanabilmek için büyük bir çaba sarf ediyor. Ancak sporcuların yarışmalardaki performanslarının yanı sıra ruh sağlıklarını koruması da gerekiyor. 

Özellikle genç sporcuların yoğun baskı altında hazırlandığı ve yarıştığı bu büyük etkinlikte, zihinsel sağlıklarını destekleyecek yöntemler giderek daha fazla önem kazanıyor. 

ABD olimpik jimnastik takımı ise ruh sağlığını ve moral-motivasyonu yükseltmek amacıyla dört yaşındaki Golden Retriever cinsi Beacon’ı (yol gösterici, fener) eğitti. 

İnsanlara yardım etme yeteneği

Beacon'ın birlikte yaşadığı eğitmeni Tracey Callahan Molnar, BBC'ye yaptığı açıklamada, Beacon ve diğer terapi köpeklerinin sporcuların profesyonel hayatlarında fark yarattığını belirtirken “En güzel etkileşim, ben sustuğumda ve Beacon ile sporcu baş başa kaldığında oluyor. Bu, jimnastikçinin Beacon'ı sevmesi ya da onunla konuşması anlamına gelebilir. Beacon, kiminle birlikteyse ona çok yakın ilgi gösteriyor,” dedi. 

Beacon, insanlarla vakit geçirmek ve onların zorlukları aşmalarına yardımcı olmak için yetiştirilmiş bir terapi köpeği olmasına rağmen Molnar, Beacon'ın insanlara yardım etme yeteneğinin doğasında olduğunu söyledi. 

Zeytine düşkünlüğü

Kendisinin de eski bir jimnastikçi olduğunu belirten Molnar, hayvan terapisinin profesyonel spor disiplinlerinde yaygınlaştırılması gerektiğini savunarak "Hayatta ve sporda akıl sağlığı çok önemli. Hayvan terapisi, sporculara bu konuda destek olmanın yollarından biri. Herkesin ilk tercihi olmayabilir ama neden bunu bir seçenek olarak sunmayalım? Umarım diğer disiplinler ve ülkeler de bu yöntemi örnek alır,” dedi.

Takım arkadaşlarını yalnız bırakmayan Beacon'ın bir diğer özelliği ise zeytine olan düşkünlüğü.

Güney California'nın zeytin ağaçları arasında büyüyen Beacon, gördüğü her zeytini ağzına atıyor; ancak zeytinleri yutmadan bırakıyor. (AK/TY)

Köpekler, 6 Şubat depremlerinde enkaz arama-kurtarma çalışmalarında da birçok insanın yerini tespit ederek hayatlarını kurtarmıştı. Ancak 30 Temmuz’da Meclis’ten geçen "Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" sokakta yaşayan köpeklerin hapsedilmesini ve öldürülmesini öngörüyor. 
Olimpiyat 2024 2024 paris olimpiyatları abd terapi köpekleri Hayvan Hakları
ilgili haberler
“Doğal kaynak tüketimi bir spor olsa, insanlık olimpiyat rekoru kırardı”
31 Temmuz 2024
/haber/dogal-kaynak-tuketimi-bir-spor-olsa-insanlik-olimpiyat-rekoru-kirardi-298048
Paris Olimpiyatları: Fransa sokakta yaşayan insanları şehrin dışına itti
31 Temmuz 2024
/haber/paris-olimpiyatlari-fransa-sokakta-yasayan-insanlari-sehrin-disina-itti-298046
Paris Olimpiyatları: Triatlon yarışı Seine Nehri'ndeki kirlilik nedeniyle ertelendi
30 Temmuz 2024
/haber/paris-olimpiyatlari-triatlon-yarisi-seine-nehri-ndeki-kirlilik-nedeniyle-ertelendi-298001
PARİS 2024
Olimpiyat açılış törenine dünyadan güçlü yankılar: Övgü, hayret, eleştiri, alkış, alay...
27 Temmuz 2024
/haber/olimpiyat-acilis-torenine-dunyadan-guclu-yankilar-ovgu-hayret-elestiri-alkis-alay-297938
Paris 2024 Olimpiyatları'nda Türkiye kafilesindeki kadın sporcu sayısı erkeklerden fazla
26 Temmuz 2024
/haber/paris-2024-olimpiyatlari-nda-turkiye-kafilesindeki-kadin-sporcu-sayisi-erkeklerden-fazla-297887
PARİS 2024
Olimpiyatlar nasıl, kentin en savunmasızlarını marjinalleştirmek için kullanılıyor?
26 Temmuz 2024
/haber/olimpiyatlar-nasil-kentin-en-savunmasizlarini-marjinallestirmek-icin-kullaniliyor-297880
Oyun Fransa için değişmiyor: Paris Olimpiyatları ve sporda başörtüsü yasağı
25 Temmuz 2024
/haber/oyun-fransa-icin-degismiyor-paris-olimpiyatlari-ve-sporda-basortusu-yasagi-297863
Arama kurtarma köpekleri: Uma, Leydi ve Çıtır
15 Mart 2023
/haber/arama-kurtarma-kopekleri-uma-leydi-ve-citir-275727
6 ŞUBAT DEPREMLERİ
Köpekler arama kurtarma faaliyetlerinde hayati rol oynadı
20 Şubat 2023
/haber/kopekler-arama-kurtarma-faaliyetlerinde-hayati-rol-oynadi-274555
ilgili haberler
“Doğal kaynak tüketimi bir spor olsa, insanlık olimpiyat rekoru kırardı”
31 Temmuz 2024
/haber/dogal-kaynak-tuketimi-bir-spor-olsa-insanlik-olimpiyat-rekoru-kirardi-298048
Paris Olimpiyatları: Fransa sokakta yaşayan insanları şehrin dışına itti
31 Temmuz 2024
/haber/paris-olimpiyatlari-fransa-sokakta-yasayan-insanlari-sehrin-disina-itti-298046
Paris Olimpiyatları: Triatlon yarışı Seine Nehri'ndeki kirlilik nedeniyle ertelendi
30 Temmuz 2024
/haber/paris-olimpiyatlari-triatlon-yarisi-seine-nehri-ndeki-kirlilik-nedeniyle-ertelendi-298001
PARİS 2024
Olimpiyat açılış törenine dünyadan güçlü yankılar: Övgü, hayret, eleştiri, alkış, alay...
27 Temmuz 2024
/haber/olimpiyat-acilis-torenine-dunyadan-guclu-yankilar-ovgu-hayret-elestiri-alkis-alay-297938
Paris 2024 Olimpiyatları'nda Türkiye kafilesindeki kadın sporcu sayısı erkeklerden fazla
26 Temmuz 2024
/haber/paris-2024-olimpiyatlari-nda-turkiye-kafilesindeki-kadin-sporcu-sayisi-erkeklerden-fazla-297887
PARİS 2024
Olimpiyatlar nasıl, kentin en savunmasızlarını marjinalleştirmek için kullanılıyor?
26 Temmuz 2024
/haber/olimpiyatlar-nasil-kentin-en-savunmasizlarini-marjinallestirmek-icin-kullaniliyor-297880
Oyun Fransa için değişmiyor: Paris Olimpiyatları ve sporda başörtüsü yasağı
25 Temmuz 2024
/haber/oyun-fransa-icin-degismiyor-paris-olimpiyatlari-ve-sporda-basortusu-yasagi-297863
Arama kurtarma köpekleri: Uma, Leydi ve Çıtır
15 Mart 2023
/haber/arama-kurtarma-kopekleri-uma-leydi-ve-citir-275727
6 ŞUBAT DEPREMLERİ
Köpekler arama kurtarma faaliyetlerinde hayati rol oynadı
20 Şubat 2023
/haber/kopekler-arama-kurtarma-faaliyetlerinde-hayati-rol-oynadi-274555
Sayfa Başına Git