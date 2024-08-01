ABD jimnastik takımının ‘gizli kahramanı’ terapi köpeği Beacon

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda, 200'den fazla ülkeden gelen binlerce sporcu, farklı branşlarda madalya kazanabilmek için büyük bir çaba sarf ediyor. Ancak sporcuların yarışmalardaki performanslarının yanı sıra ruh sağlıklarını koruması da gerekiyor.

Özellikle genç sporcuların yoğun baskı altında hazırlandığı ve yarıştığı bu büyük etkinlikte, zihinsel sağlıklarını destekleyecek yöntemler giderek daha fazla önem kazanıyor.

ABD olimpik jimnastik takımı ise ruh sağlığını ve moral-motivasyonu yükseltmek amacıyla dört yaşındaki Golden Retriever cinsi Beacon’ı (yol gösterici, fener) eğitti.

İnsanlara yardım etme yeteneği

Beacon'ın birlikte yaşadığı eğitmeni Tracey Callahan Molnar, BBC'ye yaptığı açıklamada, Beacon ve diğer terapi köpeklerinin sporcuların profesyonel hayatlarında fark yarattığını belirtirken “En güzel etkileşim, ben sustuğumda ve Beacon ile sporcu baş başa kaldığında oluyor. Bu, jimnastikçinin Beacon'ı sevmesi ya da onunla konuşması anlamına gelebilir. Beacon, kiminle birlikteyse ona çok yakın ilgi gösteriyor,” dedi.

Beacon, insanlarla vakit geçirmek ve onların zorlukları aşmalarına yardımcı olmak için yetiştirilmiş bir terapi köpeği olmasına rağmen Molnar, Beacon'ın insanlara yardım etme yeteneğinin doğasında olduğunu söyledi.

Zeytine düşkünlüğü

Kendisinin de eski bir jimnastikçi olduğunu belirten Molnar, hayvan terapisinin profesyonel spor disiplinlerinde yaygınlaştırılması gerektiğini savunarak "Hayatta ve sporda akıl sağlığı çok önemli. Hayvan terapisi, sporculara bu konuda destek olmanın yollarından biri. Herkesin ilk tercihi olmayabilir ama neden bunu bir seçenek olarak sunmayalım? Umarım diğer disiplinler ve ülkeler de bu yöntemi örnek alır,” dedi.

Takım arkadaşlarını yalnız bırakmayan Beacon'ın bir diğer özelliği ise zeytine olan düşkünlüğü.

Güney California'nın zeytin ağaçları arasında büyüyen Beacon, gördüğü her zeytini ağzına atıyor; ancak zeytinleri yutmadan bırakıyor. (AK/TY)

Köpekler, 6 Şubat depremlerinde enkaz arama-kurtarma çalışmalarında da birçok insanın yerini tespit ederek hayatlarını kurtarmıştı. Ancak 30 Temmuz’da Meclis’ten geçen "Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" sokakta yaşayan köpeklerin hapsedilmesini ve öldürülmesini öngörüyor.