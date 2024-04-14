“ABD, İsrail’in misillemesini desteklemeyecek”

ABD Başkanı Joe Biden'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya, “İsrail'in İran'a yönelik karşı saldırısına ABD'nin destek vermeyeceğini söylediği” iddia edildi.

CNN’e konuşan, adı açıklanmayan kıdemli bir yetkiliye göre, Biden, Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, Washington'ın pozisyonunu değerlendirdi.

Biden, Netanyahu'ya "ABD'nin İsrail'e desteği tamdır" mesajı vermesinin yanı sıra İsrail'in İran'a yönelik herhangi bir karşı saldırısına destek olmayacaklarını belirtti.

Haberde, Biden'ın, Netanyahu'ya, "bu geceki tabloda İsrail'in kazandığını" ve İran'ın İsrail'e kayda değer bir zarar veremediğini söylediği aktarıldı.

Konuyla ilgili Axios haber sitesine açıklama yapan, adı açıklanmayan bir Beyaz Saray yetkilisi de benzer şekilde, İran'ı hedef alacak bir İsrail "karşı saldırısını" ABD'nin desteklemediğini kaydetti.

CNN'e açıklama yapan bir başka yetkili, İran'ın İsrail'e yönelik hava saldırılarının yaklaşık 5 saat sürdüğünü ifade etti.

İsrail Güvenlik Kabinesi İran'ın saldırısına yanıt için Savaş Kabinesine yetki verdi. Savaş Kabinesinde, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yanı sıra Savunma Bakanı Yoav Gallant ve ana muhalefet lideri Benny Gantz yer alıyor.

Yazılı açıklamasında saldırıyı kınadı

ABD Başkanı Joe Biden, yaptığı yazılı açıklamada, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarını en güçlü şekilde kınadığını, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya "ülkeye desteklerinin tam olduğu" mesajını ilettiğini ve İran'a ortak diplomatik tepki verilmesi için G-7 liderlerini toplayacağını bildirdi.

Biden, yaptığı yazılı açıklamada, "İran ile onun Yemen, Suriye ve Irak'taki bağlantılı örgütleri, bugün İsrail'deki askeri tesislere yönelik benzeri görülmemiş bir hava saldırısı düzenledi. Bu saldırıları en güçlü şekilde kınıyorum" dedi.

Talimatıyla, İsrail'in savunmasına yardımcı olabilmek için geçen hafta bazı ilave Amerikan askeri unsurlarının bölgeye kaydırıldığına işaret eden Biden, "(İran'dan) Gelen insansız hava araçları ve füzelerin neredeyse tamamını düşürmesinde İsrail'e yardımcı olduk" bilgisini verdi.

Netanyahu ile telefon görüşmesine atıf yapan Biden, "ABD'nin İsrail'in güvenliğine olan sarsılmaz taahhüdünü yeniden vurguladığını" belirtti.

Biden, İsrail'in bölgedeki düşmanlarına karşı kendini nasıl savunabileceğini bu gece gösterdiğini kaydetti.

G-7 liderleriyle toplantı

Biden, İran'a verilecek ortak diplomatik tepkiyi görüşmek amacıyla bugün G-7 liderlerini toplayacağını da ifade etti.

İsrail ve bölgedeki diğer müttefik ülkelerle görüşmelerine devam edeceklerini ve sürecin gidişatını değerlendireceklerini belirten Biden, her ne kadar ABD askerlerine yönelik herhangi saldırı olmasa da uyanık ve dikkatli davranacakları, vatandaşlarını korumak için ne gerekiyorsa yapacakları mesajını verdi.

İsrail: ABD bilgilendirilmek istedi

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ABD'li mevkidaşı Lloyd Austin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Austin, Gallant'tan, İsrail'in, İran saldırılarına herhangi bir karşılık vermeden önce ABD'yi son gelişmeler hakkında bilgilendirmesini istedi.

Gallant da X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, görüşmede, İran saldırısına karşı İsrail'in savunma operasyonlarını anlattığını belirterek, "her türlü tehditle yüzleşmeye hazır, vatandaşlarını savunmaya da kararlı olduklarını" ifade etti.

Husiler: ABD, Netanyahu için çıkarlarını feda ediyor Yemen'de İran destekli Husiler, ABD yönetiminin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu uğruna kendi ülkesinin çıkarlarını feda etmeye devam ettiğini belirtti. Husilerin hükümetindeki Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin el-İzzi, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "ABD, savaş yayılmadan Gazze'deki saldırılarına devam edemez. (ABD'nin) Katil Netanyahu'nun çıkarları uğruna kendi çıkarlarını feda etmeye devam etmesi iyi değil" dedi. İzzi açıklamasında ayrıca "Gazze'ye yönelik saldırılar durdurulmalı, mazlumlara yönelik abluka bir an önce sonlandırılmalıdır. En korkunç şey henüz yaşanmadı" sözlerine yer verdi.

(AS)