ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 08.03.2026 09:43 8 Mart 2026 09:43
 ~  SG: Son Güncelleme: 08.03.2026 13:46 8 Mart 2026 13:46
Okuma Okuma:  4 dakika

ABD-İsrail’in İran’a saldırılarının dokuzuncu gününde can kayıpları artıyor

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik saldırılar bağlamında “Kürtlerin savaşa dahil olmasını istemediğini” iddia etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
ABD-İsrail’in İran’a saldırılarının dokuzuncu gününde can kayıpları artıyor
“Tüm insanlar, Siyonizmin masum insanlara yönelik katliam ve soykırımına karşı seslerini yükseltmelidir”, (Fotoğraf: AA)

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a başlattığı saldırılar ile İran’ın buna karşılık İsrail’e yönelik misillemeleri dokuzuncu gününde sürüyor.

İran medyası, Tahran Eyaleti Acil Servis Kurumu’nun bu sabah, başkentte bir ambulansın füzeyle vurulduğunu açıkladığını duyurdu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde yandığı görülen ambulanstaki sağlık görevlileri hafif yaralandı.

İran’ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Said İravani, BM’de yaptığı açıklamada saldırıların başlamasından bu yana en az 1332 İranlı sivilin hayatını kaybettiğini, binlerce kişinin yaralandığını duyurdu. İran Kızılayı ise yaşamını yitirenlerden yaklaşık 300’ünün çocuk olduğunu bildirdi.

Kum Vali Yardımcısı Murtaza Haydari de kentin Şehitler Caddesi civarında sivillere ait iki konutun ABD ve İsrail saldırılarında hedef alındığını açıkladı. Saldırılarda yaralı ya da can kaybına ilişkin ayrıntı verilmedi.

Tahran’da, yaralılara kan vermek isteyenler Kan Bağış Merkezi'nde yoğunluk oluşturdu, 8 Mart 2026, (Fotoğraf: Anadolu Ajansı)

Suudi Arabistan, Bahreyn ve IKBY’den açıklama

Çatışmaların bölgeye yansımaları da sürüyor.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin ülke hava sahasına giren 14 insansız hava aracını (İHA) tespit ederek etkisiz hâle getirdiğini açıkladı.

Bahreyn Savunma Bakanlığı da İran’ın saldırılarının başlamasından bu yana 92 balistik füze ve 151 İHA’nın hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini duyurdu.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) bulunan Erbil Havaalanı’na düzenlenen kamikaze İHA saldırısında ise bir güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği, bir kişinin de yaralandığı bildirildi. Saldırının ardından açıklama yapan Erbil Valisi Ümid Hoşnav, “Erbil Havaalanı’na yapılan dron saldırısında bir güvenlik görevlisi hayatını kaybetti, bir görevli de yaralandı,” dedi.

İran’da Kürt kimliği: Kim kimdir?
İran’da Kürt kimliği: Kim kimdir?
5 Mart 2026

Rûdaw’da yer alan habere göre, bir saldırı da Süleymaniye’nin Zirgwez bölgesinde bulunan İran Kürdistanı Devrimci Emekçiler Topluluğu (Komele) kampına düzenlendi. Komele, saldırılara dair yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“Zirgwez’deki kamplarımızdan biri bu gece bir kez daha füzelerin hedefi oldu. Maalesef sadık üyemiz İsmail Rahimi (Ako) şehitler kervanına katıldı. Saldırıların ardından bölgeye yönelik atımlar bir süre daha devam etti ancak başka bir can kaybı yaşanmadı. Bu saldırılar İran İslam Cumhuriyeti’nin son çırpınışlarıdır. Bu eylemler bir güç gösterisi değil, aksine rejim içindeki korku ve zayıflığın bir sonucudur. Kürdistan halkının ve Komele’nin iradesi bu tür terörist saldırılarla sarsılmayacaktır.”

İran’dan IKBY’ye tehdit
İran’dan IKBY’ye tehdit
6 Mart 2026
Erbil’e düzenlenen saldırılardan bir kare, (Kaynak: Rûdaw)

Trump: İran haritası aynı kalmayacak

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Florida’ya giderken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İran’a yönelik saldırılar bağlamında “Kürtlerin savaşa dahil olup olmayacağı” sorusuna Trump, “Kürtlerin İran’a girmesini istemediklerini” söyledi. Trump sözlerini, “Kürtlerle çok dostuz; ancak savaşı zaten olduğundan daha karmaşık hâle getirmek istemiyoruz. Kürtlerin oraya girmesini istemediğime karar verdim,” diye sürdürdü.

Daha önce yaptığı açıklamada ise Trump “Kürtler İran’a saldırırsa harika olur,” demişti.
“Kürtleri rahat bırakın, biz kimsenin paralı askeri değiliz”
“Kürtleri rahat bırakın, biz kimsenin paralı askeri değiliz”
6 Mart 2026

Trump, “İran’a yönelik saldırılar bittikten sonra İran haritasının aynı kalacağını düşünüyor musunuz?” sorusuna ise “Bunu söyleyemem ama muhtemelen hayır,” yanıtını verdi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, İran’ın her geçen gün saldırılarını azalttığını ve büyük kayıplar verdiğini iddia eden Trump, İran’ın “birdenbire” Ortadoğu ülkelerine yönelik saldırıları nedeniyle özür dilediğini de öne sürdü.

Trump, “Bunu yaptıklarını görünce çok şaşırdım ama bunu bizim ve gerçekten dostumuz olan Ortadoğu devletleri için bir zafer olarak kaydedebiliriz. Özür dilediler ve neler olacağını göreceğiz ama bu büyük bir kayıp. Bu tam bir teslimiyet,” dedi.

İran’ın misillemelerinde hayatını kaybeden ABD askerlerinin cenazeleri Delaware’e getirildi. Törene, ABD Başkanı Donald Trump da katıldı, 8 Mart 2026, (Fotoğraf: Anadolu Ajansı).

“Kız ilkokuluna İran saldırdı”

Bir gazetecinin olası kara harekâtına ilişkin sorusu üzerine Trump, “Bu konuda konuşmak bile istemiyorum. Bence bu uygun bir soru değil ve cevaplamayacağım. Bunun için çok iyi bir sebep olması gerekir. Eğer bunu yaparsak, o kadar büyük kayıplar verirler ki karada savaşamazlar,” ifadelerini kullandı.

Trump, İran’ın bir sonraki liderinin seçimine ABD’nin dahil olmak isteyip istemediği sorusuna ise “Evet. Bunu yapmak için her beş ya da on yılda bir geri gelmek istemiyoruz. Onları savaşa sürüklemeyen bir başkan seçmek istiyoruz,” yanıtını verdi.

Trump ayrıca ABD’nin saldırıların ilk gününde, İran’ın Minab kentindeki Şeceretü’t-Tayyibe Kız İlkokulu’na düzenlenen ve 153 öğrenci ile öğretmenin hayatını kaybettiği saldırının sorumluluğunun da İran’a ait olduğunu iddia etti. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
2026 ABD-İsrail'in İran saldırıları bahreyn Suudi Arabistan IKBY militarizm donald trump
ilgili haberler
İran’dan IKBY’ye tehdit
6 Mart 2026
/haber/irandan-ikbyye-tehdit-317432
ABD-İSRAİL’İN İRAN SALDIRILARINDA 7. GÜN
İran: Hiçbir koşulda ateşkes ya da müzakere ilan etmeyeceğiz
6 Mart 2026
/haber/iran-hicbir-kosulda-ateskes-ya-da-muzakere-ilan-etmeyecegiz-317420
Cengiz Çandar: İsrail’in gözünde Türkiye, yeni İran’dır
6 Mart 2026
/haber/cengiz-candar-israilin-gozunde-turkiye-yeni-irandir-317418
MİNAB KIZ OKULU KATLİAMI
İran Kızılayı: Okul 40 dakika arayla iki kez bombalandı
5 Mart 2026
/haber/iran-kizilayi-okul-40-dakika-arayla-iki-kez-bombalandi-317393
İranlı feminist Kamand: Sanki savaş bedenimdeydi; yaşadığım sarsıntıyı asla unutmayacağım
5 Mart 2026
/haber/iranli-feminist-kamand-sanki-savas-bedenimdeydi-yasadigim-sarsintiyi-asla-unutmayacagim-317395
İran’da Kürt kimliği: Kim kimdir?
5 Mart 2026
/haber/iranda-kurt-kimligi-kim-kimdir-317349
İran’dan Hatay’a düşen füze açıklaması: Türkiye’yi hedef almadık
5 Mart 2026
/haber/irandan-hataya-dusen-fuze-aciklamasi-turkiyeyi-hedef-almadik-317374
Trump ve Netanyahu'nun İran'a saldırısı yasadışı bir saldırganlık eylemi
4 Mart 2026
/haber/trump-ve-netanyahu-nun-iran-a-saldirisi-yasadisi-bir-saldirganlik-eylemi-317368
KÜRTLER İRAN'DAKİ SAVAŞIN NERESİNDE?
İranlı Kürt gazeteci Zarei ‘üçüncü yolu’ anlattı: "Savaş rejimi bitirir ama demokrasi getirmez"
4 Mart 2026
/haber/iranli-kurt-gazeteci-zarei-ucuncu-yolu-anlatti-savas-rejimi-bitirir-ama-demokrasi-getirmez-317351
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
İran’dan IKBY’ye tehdit
6 Mart 2026
/haber/irandan-ikbyye-tehdit-317432
ABD-İSRAİL’İN İRAN SALDIRILARINDA 7. GÜN
İran: Hiçbir koşulda ateşkes ya da müzakere ilan etmeyeceğiz
6 Mart 2026
/haber/iran-hicbir-kosulda-ateskes-ya-da-muzakere-ilan-etmeyecegiz-317420
Cengiz Çandar: İsrail’in gözünde Türkiye, yeni İran’dır
6 Mart 2026
/haber/cengiz-candar-israilin-gozunde-turkiye-yeni-irandir-317418
MİNAB KIZ OKULU KATLİAMI
İran Kızılayı: Okul 40 dakika arayla iki kez bombalandı
5 Mart 2026
/haber/iran-kizilayi-okul-40-dakika-arayla-iki-kez-bombalandi-317393
İranlı feminist Kamand: Sanki savaş bedenimdeydi; yaşadığım sarsıntıyı asla unutmayacağım
5 Mart 2026
/haber/iranli-feminist-kamand-sanki-savas-bedenimdeydi-yasadigim-sarsintiyi-asla-unutmayacagim-317395
İran’da Kürt kimliği: Kim kimdir?
5 Mart 2026
/haber/iranda-kurt-kimligi-kim-kimdir-317349
İran’dan Hatay’a düşen füze açıklaması: Türkiye’yi hedef almadık
5 Mart 2026
/haber/irandan-hataya-dusen-fuze-aciklamasi-turkiyeyi-hedef-almadik-317374
Trump ve Netanyahu'nun İran'a saldırısı yasadışı bir saldırganlık eylemi
4 Mart 2026
/haber/trump-ve-netanyahu-nun-iran-a-saldirisi-yasadisi-bir-saldirganlik-eylemi-317368
KÜRTLER İRAN'DAKİ SAVAŞIN NERESİNDE?
İranlı Kürt gazeteci Zarei ‘üçüncü yolu’ anlattı: "Savaş rejimi bitirir ama demokrasi getirmez"
4 Mart 2026
/haber/iranli-kurt-gazeteci-zarei-ucuncu-yolu-anlatti-savas-rejimi-bitirir-ama-demokrasi-getirmez-317351
Sayfa Başına Git