ABD, İsrail’in Gazze’deki savaş suçlarına ortak olmakla suçlanıyor

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), ABD askeri ve istihbarat personelinin, İsrail’in Gazze’de işlediği savaş suçlarına yardım ettiği gerekçesiyle yasal sorumlulukla karşı karşıya kalabileceğini açıkladı.

HRW Washington Direktörü Sarah Yager, “ABD’nin İsrail'le doğrudan askeri eşgüdümü, onu bu çatışmanın tarafı haline getiriyor,” dedi. Yager, ABD askerleri, istihbarat görevlileri ve yüklenicilerin, Gazze’deki saldırılar nedeniyle ileride cezai kovuşturmaya uğrayabileceğini hatırlattı.

ABD 7 Ekim saldırlarıyla birlikte İsrail'in suç ortağı oldu

Ekim 2023'ten bu yana, ABD yönetimleri İsrail’e istihbarat, silah ve operasyonel destek sağladı. Eski Başkan Joe Biden, 2024’te özel harekât ve istihbarat personeline, Hamas liderlerini bulmak üzere İsrail ile birlikte çalışmalarını emrettiğini duyurdu. İsrail’in 18 Mart 2025’te Gazze’ye düzenlediği yoğun saldırılarda 400’den fazla sivil hayatını kaybetti. Aynı gün Beyaz Saray, saldırılardan haberdar olduğunu kabul etti.

ABD’nin askeri desteği, yalnızca taraf olmakla kalmıyor, aynı zamanda savaş hukukunu ihlal eden eylemlere katkı sunduğu gerekçesiyle uluslararası sorumluluk doğuruyor. BM’ye bağlı Uluslararası Hukuk Komisyonu’nun 2001 tarihli raporuna göre, bir devletin başka bir devlete silah ya da maddi destek vermesi, bu devletin işlediği suçlardan haberdarsa, ortak sorumluluk oluşturuyor.

ABD'nin İsrail'e üç yıllık silah sevkiyat tutarı 4 milyar doları geçti

ABD, ekim 2023 – mayıs 2025 arasında İsrail’e 4,17 milyar dolarlık silah sevkiyatı gerçekleştirdi. Ayrıca İsrail ile 39,2 milyar dolar değerinde 751 aktif savunma anlaşması var. Bu yardımlar, İsrail’in sivillere yönelik saldırılar düzenlediği yönündeki güçlü kanıtlar bilinirken de sürdü. HRW ve uluslararası basın kuruluşları, ABD silahlarının sivillere yönelik saldırılarda kullanıldığını tespit etti.

Mart 2024’te Biden yönetimi, İsrail’e 8 milyar dolarlık yeni silah satışı planını duyurdu. Trump yönetimi ise bu yardımı genişletti; örneğin, daha önce durdurulan 900 kiloluk bombaların sevkiyatına izin verdi. Dışişleri Bakanı Marco Rubio, mart 2025’te yaptığı açıklamada, İsrail’e toplam 12 milyar dolarlık askeri yardımın onaylandığını bildirdi.

HRW, ABD ve diğer ülkeleri, İsrail'e yönelik askeri yardımları ve silah satışlarını durdurmaya çağırıyor. Örgüt ayrıca, İsrailli yetkililere yaptırım uygulanmasını ve ticaret anlaşmalarının askıya alınmasını öneriyor.

Yager, “ABD, İsrail’in işlediği ciddi savaş hukuku ihlallerine yardım ederek uluslararası hukuk açısından suç ortağı sayılabilir,” dedi. “Amerikan halkı, sağlanan silahların Gazze’deki ihlalleri desteklediğini bilmelidir.”

