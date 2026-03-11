ABD-İsrail saldırılarında ölen İranlı komutanlar için Tahran’da cenaze töreni

ABD ve İsrail ordularının 28 Şubatta düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden İranlı komutanlar için bugün cenaze töreni düzenlendi.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, İnkılap Meydanı’nda on binlerce kişinin katıldığı törene, saldırılarda hayatını kaybeden eski Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musevi, eski Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Pakpur, eski İran Savunma Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, eski İran Savunma Bakanı Aziz Nasırzade ve eski İran lideri Ali Hamaney’in ofisinin Genel Sekreteri Tümgenaral Muhammed Şirazi’nin naaşları getirildi.

ABD-İsrail saldırılarında dört İranlı üst düzey yetkili öldürüldü

Komutanların naaşlarının yanı sıra saldırılarda hayatını kaybeden çocukların cenazeleri de İnkılap Meydanı’na getirildi.

Cenaze törenini gözyaşları içerisinde takip eden halk burada, ABD, İsrail ve İngiltere aleyhine sloganlar atarak cenaze konvoyuna eşlik etti. İran emniyet güçlerinin geniş güvenlik önlemi aldığı cenaze töreninde, telefon şebekelerinin ve internetin kesilmesi dikkati çekti.

İran doğruladı: Hamaney, ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybetti

ABD-İsrail saldırıları ve İran’ın misillemesi İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. Saldırıların ilk gününde, İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in de aralarında bulunduğu çok sayıda İranlı üst düzey yetkili öldürülmüştü. ABD, İran’a yönelik saldırılarına “Destansı Gazap Operasyonu” (Operation Epic Fury) adını verirken, İsrail de saldırıları “Aslanın Kükremesi Operasyonu” (Operation Roaring Lion) olarak adlandırdı. İran ise “Doğru Vaat-4” (Va’ad es-Sadık-4) adıyla misilleme saldırıları başlattı. Savaşın 12. günü itibarıyla İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail’in İran’a saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti, 10 binden fazla kişi yaralandı. Lübnan Sağlık Bakanlığı da İsrail’in 2 Mart’tan bu yana Lübnan’a düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 570’e, yaralı sayısının ise 1444’e yükseldiğini açıkladı. İran misilleme saldırılarında ise İsrail'de 13 kişi, bölgedeki ABD üslerinde sekiz askerin yanı sıra IKBY, Kuveyt, Bahreyn, BAE, Suudi Arabistan ve Umman’da çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve yaralandı.

(VC)