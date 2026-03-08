ABD-İsrail saldırıları dokuzuncu gününde: İran’da can kaybı 1200’ü aştı

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a başlattığı saldırılar ile İran’ın buna karşılık İsrail’e yönelik misillemeleri dokuzuncu gününde sürüyor.

İran medyası, Tahran Eyaleti Acil Servis Kurumu’nun bu sabah, başkentte bir ambulansın füzeyle vurulduğunu açıkladığını duyurdu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde yandığı görülen ambulanstaki sağlık görevlileri hafif yaralandı.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD ve İsrail saldırılarında bugüne dek 1200’den fazla kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Ölenlerden 200’den fazlası 12 yaşın altında. 10 binden fazla sivil ise yaralandı.

Kum Vali Yardımcısı Murtaza Haydari de kentin Şehitler Caddesi civarında sivillere ait iki konutun ABD ve İsrail saldırılarında hedef alındığını açıkladı. Saldırılarda yaralı ya da can kaybına ilişkin ayrıntı verilmedi.

Tahran’da, yaralılara kan vermek isteyenler Kan Bağış Merkezi'nde yoğunluk oluşturdu, 8 Mart 2026, (Fotoğraf: Anadolu Ajansı)

Suudi Arabistan, Bahreyn ve IKBY’den açıklama Çatışmaların bölgeye yansımaları da sürüyor. Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin ülke hava sahasına giren 14 insansız hava aracını (İHA) tespit ederek etkisiz hâle getirdiğini açıkladı. Bahreyn Savunma Bakanlığı da İran’ın saldırılarının başlamasından bu yana 92 balistik füze ve 151 İHA’nın hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini duyurdu. Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) bulunan Erbil Havaalanı’na düzenlenen kamikaze İHA saldırısında ise bir güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği, bir kişinin de yaralandığı bildirildi. Saldırının ardından açıklama yapan Erbil Valisi Ümid Hoşnav, “Erbil Havaalanı’na yapılan dron saldırısında bir güvenlik görevlisi hayatını kaybetti, bir görevli de yaralandı,” dedi. İran’da Kürt kimliği: Kim kimdir? Rûdaw’da yer alan habere göre, bir saldırı da Süleymaniye’nin Zirgwez bölgesinde bulunan İran Kürdistanı Devrimci Emekçiler Topluluğu (Komele) kampına düzenlendi. Komele, saldırılara dair yaptığı açıklamada şöyle dedi: “Zirgwez’deki kamplarımızdan biri bu gece bir kez daha füzelerin hedefi oldu. Maalesef sadık üyemiz İsmail Rahimi (Ako) şehitler kervanına katıldı. Saldırıların ardından bölgeye yönelik atımlar bir süre daha devam etti ancak başka bir can kaybı yaşanmadı. Bu saldırılar İran İslam Cumhuriyeti’nin son çırpınışlarıdır. Bu eylemler bir güç gösterisi değil, aksine rejim içindeki korku ve zayıflığın bir sonucudur. Kürdistan halkının ve Komele’nin iradesi bu tür terörist saldırılarla sarsılmayacaktır.” İran’dan IKBY’ye tehdit Erbil’e düzenlenen saldırılardan bir kare, (Kaynak: Rûdaw)