ABD-İsrail saldırıları dokuzuncu gününde: İran’da can kaybı 1200’ü aştı

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a başlattığı saldırılar ile İran’ın buna karşılık İsrail’e yönelik misillemeleri dokuzuncu gününde sürüyor.
İran medyası, Tahran Eyaleti Acil Servis Kurumu’nun bu sabah, başkentte bir ambulansın füzeyle vurulduğunu açıkladığını duyurdu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde yandığı görülen ambulanstaki sağlık görevlileri hafif yaralandı.
Kum Vali Yardımcısı Murtaza Haydari de kentin Şehitler Caddesi civarında sivillere ait iki konutun ABD ve İsrail saldırılarında hedef alındığını açıkladı. Saldırılarda yaralı ya da can kaybına ilişkin ayrıntı verilmedi.
Suudi Arabistan, Bahreyn ve IKBY’den açıklama
Çatışmaların bölgeye yansımaları da sürüyor.
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin ülke hava sahasına giren 14 insansız hava aracını (İHA) tespit ederek etkisiz hâle getirdiğini açıkladı.
Bahreyn Savunma Bakanlığı da İran’ın saldırılarının başlamasından bu yana 92 balistik füze ve 151 İHA’nın hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini duyurdu.
Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) bulunan Erbil Havaalanı’na düzenlenen kamikaze İHA saldırısında ise bir güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği, bir kişinin de yaralandığı bildirildi. Saldırının ardından açıklama yapan Erbil Valisi Ümid Hoşnav, “Erbil Havaalanı’na yapılan dron saldırısında bir güvenlik görevlisi hayatını kaybetti, bir görevli de yaralandı,” dedi.
Rûdaw’da yer alan habere göre, bir saldırı da Süleymaniye’nin Zirgwez bölgesinde bulunan İran Kürdistanı Devrimci Emekçiler Topluluğu (Komele) kampına düzenlendi. Komele, saldırılara dair yaptığı açıklamada şöyle dedi:
“Zirgwez’deki kamplarımızdan biri bu gece bir kez daha füzelerin hedefi oldu. Maalesef sadık üyemiz İsmail Rahimi (Ako) şehitler kervanına katıldı. Saldırıların ardından bölgeye yönelik atımlar bir süre daha devam etti ancak başka bir can kaybı yaşanmadı. Bu saldırılar İran İslam Cumhuriyeti’nin son çırpınışlarıdır. Bu eylemler bir güç gösterisi değil, aksine rejim içindeki korku ve zayıflığın bir sonucudur. Kürdistan halkının ve Komele’nin iradesi bu tür terörist saldırılarla sarsılmayacaktır.”
İran’dan IKBY’ye tehdit
Trump: İran haritası aynı kalmayacak
Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Florida’ya giderken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.
İran’a yönelik saldırılar bağlamında “Kürtlerin savaşa dahil olup olmayacağı” sorusuna Trump, “Kürtlerin İran’a girmesini istemediklerini” söyledi. Trump sözlerini, “Kürtlerle çok dostuz; ancak savaşı zaten olduğundan daha karmaşık hâle getirmek istemiyoruz. Kürtlerin oraya girmesini istemediğime karar verdim,” diye sürdürdü.
Trump, “İran’a yönelik saldırılar bittikten sonra İran haritasının aynı kalacağını düşünüyor musunuz?” sorusuna ise “Bunu söyleyemem ama muhtemelen hayır,” yanıtını verdi.
Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, İran’ın her geçen gün saldırılarını azalttığını ve büyük kayıplar verdiğini iddia eden Trump, İran’ın “birdenbire” Ortadoğu ülkelerine yönelik saldırıları nedeniyle özür dilediğini de öne sürdü.
Trump, “Bunu yaptıklarını görünce çok şaşırdım ama bunu bizim ve gerçekten dostumuz olan Ortadoğu devletleri için bir zafer olarak kaydedebiliriz. Özür dilediler ve neler olacağını göreceğiz ama bu büyük bir kayıp. Bu tam bir teslimiyet,” dedi.
“Kız ilkokuluna İran saldırdı”
Bir gazetecinin olası kara harekâtına ilişkin sorusu üzerine Trump, “Bu konuda konuşmak bile istemiyorum. Bence bu uygun bir soru değil ve cevaplamayacağım. Bunun için çok iyi bir sebep olması gerekir. Eğer bunu yaparsak, o kadar büyük kayıplar verirler ki karada savaşamazlar,” ifadelerini kullandı.
Trump, İran’ın bir sonraki liderinin seçimine ABD’nin dahil olmak isteyip istemediği sorusuna ise “Evet. Bunu yapmak için her beş ya da on yılda bir geri gelmek istemiyoruz. Onları savaşa sürüklemeyen bir başkan seçmek istiyoruz,” yanıtını verdi.
Trump ayrıca ABD’nin saldırıların ilk gününde, İran’ın Minab kentindeki Şeceretü’t-Tayyibe Kız İlkokulu’na düzenlenen ve 153 öğrenci ile öğretmenin hayatını kaybettiği saldırının sorumluluğunun da İran’a ait olduğunu iddia etti. (TY)