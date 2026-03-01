ENGLISH KURDÎ
YT: Yayın Tarihi: 01.03.2026 10:45
 SG: Son Güncelleme: 01.03.2026 10:49
ABD-İsrail, İran Genelkurmay Başkanını da öldürdü

ABD-İsrail, İran Savunma Konseyi toplantısını hedef aldı. Toplantıya katılan üst düzey isimler hayatını kaybetti.

BİA Haber Merkezi

Fotoğraf: IRNA

ABD ve İsrail, İran Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musevi ile Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Muhammed Pakpur’u öldürdü.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA, İran Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayınladı.

Açıklamada, "Savunma Konseyi toplantısı sırasında, ABD-İsrail saldırılarında, Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musevi, Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Muhammed Pakpur, Savunma Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani ve Silahlı Kuvvetler Lojistik Destek Sorumlusu Aziz Nasırzade hayatını kaybetmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Saldırılarda hayatını kaybeden diğer komutanların isimlerinin daha sonra ilan edileceği kaydedildi.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
İran İsrail-İran çatışması abd-iran
