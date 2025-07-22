ABD-İsrail 28 ülkenin savaşa son çağrısını reddetti

İsrail, 25 Batılı ülke ve Avrupa İnsani Yardım Komiseri Hadja Lahbib tarafından imzalanan ve Gazze'de "koşulsuz ve kalıcı ateşkes" çağrısında bulunan ve İsrail'in bölgedeki insani durumu ele alış biçimini kınayan ortak bildiriyi reddederken aralarında Almanya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Slovakya'nın da olduğu İsrail'in Avrupalı müttefikleri bildiriyi imzalamamışlardı.

Açıklama, başını İngiltere, Fransa ve İtalya'nın çektikleri 20 AB üye ülkesinin üst düzey diplomatları ve Avustralya, Kanada, Japonya ve Yeni Zelandalı mevkidaşları tarafından imzalanmıştı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Hamas'ın İsrail'in kabul ettiği son ateşkes teklifini "inatla" reddettiğini, "İsrail hakkında yalan yayma kampanyası yürüttüğünü" ve "insani yardım almaya gelen sivillere karşı sürtüşmeyi ve zararı kasıtlı olarak artırmak için hareket ettiğini" belirterek açıklamayı reddederken

Bildiriyi imzalamayan Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar ile telefonda görüştüğünü ve "özellikle İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının genişlemesi ışığında, feci insani durumla ilgili en büyük endişesini" dile getirdiğini söyledi.

ABD bildiriyi "iğrenç" olarak niteledi

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, 25 Batılı ülkenin İsrail'i Gazze savaşını sona erdirmeye çağıran ortak açıklamasını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla reddetti. Büyükelçi mesajında şöyle dedi:

"İğrenç! Hamas'ın vahşetleri yerine 25 ülke İsrail'e baskı yapıyor!" Huckabee, X'teki gönderisinde şöyle diyor: "Gazze'nin tek bir sıkıntısı var: Hamas HER teklifi reddediyor. İsrail'i suçlamak mantıksız," diye ekliyor.

Disgusting! 25 nations put pressure on @Israel instead of savages of Hamas! Gaza suffers for 1 reason: Hamas rejects EVERY proposal. Blaming Israel is irrational.



Israel rejects 25 nation statement calling for end to Gaza war https://t.co/1X4oqRVKqv via @timesofisrael — Ambassador Mike Huckabee (@GovMikeHuckabee) July 21, 2025

25 ülkenin bildirisi İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki operasyonlarında artan sivil kayıplar ve insanî yardımlara yönelik kısıtlamalara yönelik büyüyüen uluslararası tepkiler kapsamında kaleme alınan bildiride şöyle deniyordu: "Gazze'de sivillerin yaşadığı acılar eşi benzeri görülmemiş boyutlara ulaştı. İsrail hükümetinin insani yardım dağıtım modeli tehlikeli. İstikrarsızlığı körüklüyor ve Gazzelileri insan onurundan yoksun bırakıyor. "Yardımların damla damla verilmesini ve temel ihtiyaçları olan su ve yiyeceğe ulaşmaya çalışan, aralarında çocukların da bulunduğu sivillerin insanlık dışı bir şekilde öldürülmesini kınıyoruz. 800'ü aşkın Filistinlinin yardım peşinde koşarken öldürülmesi dehşet verici. İsrail hükümetinin sivillere yönelik temel insani yardımı engellemesi kabul edilemez. İsrail, uluslararası insani hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine uymalıdır" Bildiride İsrail hükümetine, Gazze'deki mağdurlara yapılacak uluslararası insani yardımların akışına derhal izin verme çağrısında da bulunulurken insani yardım kuruluşlarının hayati öneme sahip faaliyetlerine derhal olanak sağlanması talep edildi. "İnsani Kent" projesine hayır İsrail'in, Gazze Şeridi'nin güneyinde kurmayı ve 600 binden fazla Gazzeliyi bir daha buradan çıkmamak üzere yerleştirmek istediği "insani kent" adı verilen projeye de karşı çıkan 25 ülke, bu önerinin "kesinlikle kabul edilmeyeceğini" ve insanları yer değiştirmeye zorlayan söz konusu projenin uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurguladı. Bildiride, Filistin devletini ikiye bölecek tüm planlara da karşı çıkılarak başta Doğu Kudüs olmak üzere, Batı Şeria genelinde hızlanan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin inşasının ve buralarda yaşayan Filistinlilere yönelik şiddetin "derhal sona ermesi" gerektiği dile getirildi. ABD, Katar ve Mısır'ın ateşkes için gösterdiği çabayı destekleyen 25 ülke, "İsrailliler, Filistinliler ve tüm bölge için güvenlik ve barışa yönelik siyasi bir yol haritası ve acil bir ateşkesin sağlanması adına daha fazla adım atmaya hazır olduklarını" da dünya kamuoyuna duyurdu.

(AEK)