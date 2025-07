ABD-İsrail 28 ülkenin savaşa son çağrısını reddetti

İsrail, 25 Batılı ülke ve Avrupa İnsani Yardım Komiseri Hadja Lahbib tarafından imzalanan ve Gazze'de "koşulsuz ve kalıcı ateşkes" çağrısında bulunan ve İsrail'in bölgedeki insani durumu ele alış biçimini kınayan ortak bildiriyi reddederken aralarında Almanya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Slovakya'nın da olduğu İsrail'in Avrupalı müttefikleri bildiriyi imzalamamışlardı.

Açıklama, başını İngiltere, Fransa ve İtalya'nın çektikleri 20 AB üye ülkesinin üst düzey diplomatları ve Avustralya, Kanada, Japonya ve Yeni Zelandalı mevkidaşları tarafından imzalanmıştı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Hamas'ın İsrail'in kabul ettiği son ateşkes teklifini "inatla" reddettiğini, "İsrail hakkında yalan yayma kampanyası yürüttüğünü" ve "insani yardım almaya gelen sivillere karşı sürtüşmeyi ve zararı kasıtlı olarak artırmak için hareket ettiğini" belirterek açıklamayı reddederken

Bildiriyi imzalamayan Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar ile telefonda görüştüğünü ve "özellikle İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının genişlemesi ışığında, feci insani durumla ilgili en büyük endişesini" dile getirdiğini söyledi.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, 25 Batılı ülkenin İsrail'i Gazze savaşını sona erdirmeye çağıran ortak açıklamasını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla reddetti. Büyükelçi mesajında şöyle dedi:

Disgusting! 25 nations put pressure on @Israel instead of savages of Hamas! Gaza suffers for 1 reason: Hamas rejects EVERY proposal. Blaming Israel is irrational.



Israel rejects 25 nation statement calling for end to Gaza war https://t.co/1X4oqRVKqv via @timesofisrael