ABD: İran’la savaş peşinde değiliz

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Washington DC’de düzenledikleri basın toplantısında Suriye-Ürdün sınırındaki ABD üssüne düzenlenen saldırıya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Blinken, saldırıda hayatını kaybeden askerler için yas tuttuklarını ve bir daha böyle saldırıların olmaması için mümkün olan her tedbiri aldıklarını ifade ederken, Joe Biden yönetimi olarak askeri karşılık seçeneklerini değerlendirdiklerini hatırlattı.

İran: ABD üssüne saldırıyla bağlantımız yok

ABD'nin ne şekilde karşılık vereceğine ilişkin soruya, "Dün Başkan'ın da belirttiği gibi, biz (bu saldırıya) karşılık vereceğiz ve bu karşılık çok katmanlı olacak, aşamalar halinde ve uzun süreli şekilde gerçekleşecek" şeklinde yanıt verdi.

İran'la bir savaş peşinde olmadıklarını belirten Blinken, 7 Ekim'den bu yana bölgede gerilimin çok arttığını ve ABD'nin Ortadoğu'daki çıkarlarını korumaya devam edeceklerini kaydetti.

Ne olmuştu? ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Ürdün'ün kuzeydoğusunda, Suriye sınırına yakın bölgedeki ABD ve Koalisyon güçleri üssüne 28 Ocak akşamı insansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen saldırıda 3 ABD askerinin öldüğünü, 40’tan fazla askerin yaralandığını açıkladı. Ürdün hükümeti, ABD üssüne yönelik saldırının ülke topraklarında değil Suriye sınırındaki Tenef Üssü'nde gerçekleştiğini duyurdu. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, saldırıya ilişkin, “ABD güçlerine yönelik saldırılardan İran destekli milisler sorumlu ve biz de kendi seçtiğimiz zaman ve yerde karşılık vereceğiz” dedi. Irak'ta İran destekli Şii milis yapıların yer aldığı "Irak'ta İslami Direniş" grubu, saldırıyı kendilerinin düzenlediğini öne sürdü. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, "Bölgedeki direniş güçleri karar ve eylemlerinde İran'dan talimat almıyor" dedi. Tahran yönetiminin çatışmaların bölgeye yayılmasını istemediğini kaydeden Kenani, konuyla ilgili ülkesine yönelik iddiaların arkasında ise “ABD'yi bölgede savaşa çekmek isteyen kesimlerin bulunduğunu” söyledi. İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Temsilciliği, ülkesinin, ABD'nin üssüne yönelik saldırıyla hiçbir bağlantısının olmadığını duyurdu.

(AS)