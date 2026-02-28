ENGLISH KURDÎ
DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 28.02.2026 11:19 28 Şubat 2026 11:19
 ~  SG: Son Güncelleme: 28.02.2026 11:22 28 Şubat 2026 11:22
Okuma Okuma:  2 dakika

ABD, İran'a haksız gözaltılar nedeniyle yaptırım kararı açıkladı

Açıklamada ayrıca, hiçbir ABD vatandaşının herhangi bir gerekçeyle İran’a seyahat etmemesi gerektiği vurgulandı; İran’da bulunan ABD vatandaşlarına ise ülkeyi derhal terk etme çağrısı yapıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

ABD, İran'a haksız gözaltılar nedeniyle yaptırım kararı açıkladı
Fotoğraf:Marco Rubio/AA

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran’da yabancı uyruklulara yönelik haksız gözaltı uygulamaları nedeniyle Tahran yönetimine yaptırım kararı alındığını duyurdu. Açıklama, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde yayımlandı.

Yazılı açıklamada, İran rejiminin 47 yıl önce iktidarı ele geçirdiği dönemde, Ruhullah Humeyninin talimatıyla ABD Büyükelçiliği personelinin rehin alınması eleştirildi. İran’ın uzun yıllardır masum Amerikalıları ve diğer ülke vatandaşlarını siyasi koz olarak kullanmak amacıyla gözaltına almaya devam ettiği ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu uygulamanın sona ermesi gerektiği vurgulandı. ABD Başkanı Donald Trump tarafından 2025 yılında, ABD vatandaşlarının yurt dışında haksız yere gözaltına alınmasını önlemeye yönelik bir başkanlık kararnamesi yayımlandığı hatırlatıldı.

ABD ve İsrail, İran'a saldırı başlattıklarını duyurdu
İRAN'DAN MİSİLLEME
ABD ve İsrail, İran'a saldırı başlattıklarını duyurdu
Bugün 09:39

Aynı yıl ABD Kongresi tarafından Haksız Gözaltıyla Mücadele Yasası’nın yürürlüğe konulduğu belirtilerek, bu adımların Dışişleri Bakanlığının İran’a yönelik yaptırım kararının zeminini oluşturduğu kaydedildi.

Rubio’nun açıklamasında, İran’ın bu uygulamadan vazgeçmemesi halinde ABD pasaportuyla İran’a giriş-çıkışlara yönelik potansiyel coğrafi seyahat kısıtlamaları dahil ek önlemlerin gündeme gelebileceği bildirildi.

İran’ın haksız yere gözaltına alınan tüm ABD vatandaşlarını serbest bırakması gerektiği belirtilirken, bu yönde adım atılması durumunda yaptırımların kaldırılabileceği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, hiçbir ABD vatandaşının herhangi bir gerekçeyle İran’a seyahat etmemesi gerektiği vurgulandı; İran’da bulunan ABD vatandaşlarına ise ülkeyi derhal terk etme çağrısı yapıldı.

(EMK)

