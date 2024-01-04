ABD, Irak’ta Haşdi Şabi’yi vurdu

Irak’ın başkenti Bağdat’ta Halk Seferberlik Güçleri’ne (Haşdi Şabi) ait bir noktaya hava saldırısı düzenlendi.

“Haşdi Şabi Bağdat Kuşağı” isimli kurumdan yapılan yazılı açıklamada, Haşdi Şabi Bağdat Kuşağı Komutan Yardımcısı Ebu Takva es-Saidi’nin ABD saldırısında öldürüldüğü aktarıldı.

Nuceba Hareketi’ne ait Telegram hesabından da yapılan açıklamada, Ebu Takva es-Saidi’nin saldırıda hedef alınarak öldürüldüğü belirtildi.

Irak güvenlik güçleri, hava saldırısında vurulan başkent Bağdat’taki Filistin Caddesi’nde bulunan Haşdi Şabi Lojistik Destek Dairesi’nin çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Bağdat’tan saldırıya tepki

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani’nin Askeri Sözcüsü General Yahya Resul, ABD saldırısına dair yazılı açıklama yaptı.

Resul, Bağdat’ta düzenlenen saldırı sonucu hayatını kaybedenler olduğuna dikkati çekerek, olayı ‘terör eylemi’ olarak nitelendirdi.

Başbakan tarafından verilen resmi izinle çalışan Haşdi Şabi’ye yönelik saldırının ‘gerekçesi’ olmadığını kaydeden Resul, “Irak Silahlı Kuvvetleri, bu saldırıdan koalisyon güçlerini sorumlu tutuyor” ifadelerini kullandı.

Sözcü Resul, bu olayın, Irak Silahlı Kuvvetleri ile uluslararası koalisyon güçleri arasındaki tüm anlaşmaları 'baltaladığını' belirtti.

Haşdi Şabi hakkında

Irak’ta Şii lider Ayetullah Ali Hüseyni Sistani'nin IŞİD’e karşı ulusal seferberlik çağrısı sonrası 15 Haziran 2014’te kurulan Haşdi Şabi; çoğunluğu Şiilerden oluşan, Sünni, Hristiyan ve Ezîdîleri de içeren yaklaşık 40 farklı gruptan oluşuyor. Örgüt, 19 Aralık 2016’da çıkarılan bir yasayla Irak Silahlı Kuvvetleri bünyesine katıldı.

(VC)