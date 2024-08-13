ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya'dan “Gazze'de ateşkes” çağrısı

ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya, ortak bir yazılı açıklama yaparak, Orta Doğu'da gerilimin azaltılması ve Gazze'de bir an önce ateşkesin sağlanmasını istedi.

Açıklamada, Gazze'de ateşkesin sağlanmasına tam destek verildiği vurgulandı:

“Başkan Biden, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve Katar Emiri Şeyh Temim'in, mümkün olan en kısa zamanda ateşkes anlaşmasının tamamlanması için müzakerelerin bu hafta yeniden başlamasına yönelik çağrısına destek veriyoruz ve kaybedecek daha fazla zaman kalmadığını vurguluyoruz. Tüm taraflar sorumluluklarını yerine getirmeli."

İran’dan misilleme tehdidi

Açıklamada, İsrail'in İran karşısında kendini savunmasına tüm desteğin devam edeceği belirtildi: "İran'a İsrail'e yönelik askeri saldırı tehditlerine son vermesi çağrısında bulunuyoruz."

Bu tür bir saldırının bölgesel güvenlik üzerinde ciddi sonuçlar doğuracağının altı çizildi.

Gazze'de ateşkes için çağrıda bulunan ABD yönetimi, geçen hafta İsrail'e 3,5 milyar dolarlık askeri yardıma onay vermiş, bu yardım ABD içinde ve uluslararası kamuoyunda tepkiyle karşılanmıştı.

İsrail ordusu 10 Ağustos'ta, Gazze kentindeki Derac Mahallesi'nde binlerce sivilin sığındığı Et-Tabiin Okulu'na Filistinliler sabah namazı için avluda toplandığı sırada hava saldırısı düzenledi. Saldırıda, en az 100 Filistinli yaşamını yitirdi.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)