ABD: İki askeri vuran Afganistanlı ABD işbirlikçisi çıktı, Trump yönetimi tüm göçmenleri hedef aldı

Washington D.C.'de dün iki Ulusal Muhafız erininin ağır yaralandığı silahlı saldırı şüphelisinin Afganistan'da ABD askerleriyle birlikte Taliban'a karşı operasyona çıkan ve ABD ordusunun çekilişi kapsamında Amerika'ya iltica eden bir Afganistanlı olduğu belirlendi.

NBC'nin haberine göre, çarşamba günü saat 14:15'te Beyaz Saray'a yakın bir mahalde ateş açarak devriye gezen iki Ulusal Muhafız üyesini vuran fail hakkındaki soruşturmayla ilgili bilgi veren dört üst düzey kolluk gücü kaynağı, şüphelinin 29 yaşındaki Rahmanullah Lakanwal olduğunu doğruladı. Yetkililer, şüphelinin de olayda vurulduğunu ve hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Yetkililer, saldırının hedef gözeterek gerçekleştirildiğini belirttiler.

Afganistan ordusunda ABD ile birlikte görev

Bir akrabası, Lakanwal'ın 10 yıl boyunca ABD Özel Kuvvetleriyle birlikte Afganistan ordusunda görev yaptıktan sonra eylül 2021'de Amerika Birleşik Devletleri'ne geldiğini söyledi. Akrabası, Lakanwal'ın orduda görev yaptığı sürenin bir bölümünde Kandahar'daki bir üste görevli olduğunu söyledi. NBC News'e konuşan akrabası da, Afganistan'da oldukları dönemde Lakanwal ile birlikte görev yaparak ABD birliklerine destek verdiğini ve "Afganistan'da Taliban tarafından hedef alın[dıklarını]" söyledi.



Akrabası, "onun bunu yapabileceğine inanam[adığını]" ekledi.

ABD ordusunun Afganistan'dan çekilmesi

Lakanwal, dönemin Başkanı Joe Biden'ın ABD birliklerinin Afganistan'dan çekileceğini açıklamasından beş ay sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne geldi. ABD'nin Afganistan'dan çekilme kararı Taliban'ın ülkeyi ele geçirmesiyle sonuçlandı.

Eşi ve beş çocuğuyla Washington, Bellingham'da yaşadığını söyleyen akrabası Lakanwal ile birkaç aydır görüşmediğini, en son görüştükleri tarihte Lakanwal'ın, Amazon ve Amazon Flex için çalıştığını söyledi.

Amazon'a iş yapan bir yüklenici

Amazon, NBC News'e yaptığı açıklamada, Lakanwal'ın Amazon çalışanı olmadığını, Amazon Flex'le iş yapan bağımsız bir yüklenici olduğunu ve son zamanlarda aktif olmadığını söyledi.

Amazon Flex, Amazon tarafından işletilen ve insanların Uber'in şoförleriyle yaptığı anlaşmaya benzer şekilde, sözleşmeli çalışanlar olarak kendi araçlarını kullanarak çalıştığı bir teslimat hizmetidir.

Trump yönetimi faturayı gene Biden'a çıkardı

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, şüphelinin "Biden yönetimi altında 8 Eylül 2021'de Müttefikler Hoş Geldiniz Operasyonu kapsamında Amerika Birleşik Devletleri'ne toplu halde koşullu olarak taşınan, soruşturması yapılmamış çok sayıda kişi arasında" olduğunu ileri sürdü.

Müttefikler Hoş Geldiniz Operasyonu, Biden döneminde "savunmasız Afganistanlıları" ve Afganistan'da ABD güçleriyle birlikte çalışan ve Amerika Birleşik Devletleri'ne güvenli bir şekilde yerleşmek isteyenleri desteklemek için başlatılan bir faaliyetti.

Donald Trump çarşamba günü yaptığı açıklamada, saldırganın "mümkün olan en ağır bedeli ödeyeceğinden" "emin" olduğunu söyledi.

Trump, şüphelinin eylül 2021'de Biden yönetimi tarafından Amerika Birleşik Devletleri'ne getirildiğini ve statüsünün Biden dönemi yasaları kapsamında uzatıldığını söyledi. Trump daha sonra, Biden yönetimi sırasında Afganistan'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne giren herkesin yeniden sorgulanması çağrısında bulundu.

Afganistanlı göçmenler: "Tüm topluluk hedef alınmasın"

San Diego merkezli AfghanEvac grubunun başkanı Shawn VanDiver, yaptığı açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşen Afganistanlı göçmenlerin ve savaş müttefiklerinin kapsamlı bir güvenlik soruşturmasından geçtiğini ve "bu kişinin izole ve şiddet içeren eyleminin, tüm bir topluluğu tanımlamak veya küçümsemek için bir bahane olarak kullanılmaması gerektiğini" söyledi.

ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri, çarşamba günü geç saatlerde yaptığı açıklamada, Afgan vatandaşlarıyla ilgili göç taleplerinin işlenmesinin "güvenlik ve inceleme protokollerinin daha ayrıntılı incelenmesi tamamlanana kadar süresiz olarak durdurulduğunu" açıkladı.

