ABD için “dönüm noktası": Obama, Trump’ı ülkeyi bölmekle suçladı

Önceki ABD Başkanı Barack Obama, Charlie Kirk suikasti sonrasında Amerika Birleşik Devletleri’nin bir “dönüm noktasında” olduğunu söyledi. Obama Donald Trump’ı ayrıştırıcı söylemleri dolayısıyla eleştirirken Cumhuriyetçi Utah Valisi için övgü dolu sözler sarf etti.

Obama, Donald Trump’ın, ikinci başkanlığı döneminde ülkeyi birleştirmek yerine daha da böldüğünü öne sürdü.

Obama, salı akşamı Pensilvanya’nın Erie kentinde Jefferson Eğitim Derneği’nin düzenlediği etkinlikte yaptığı konuşmada “Hiçbir mazeret olamaz: Demokrasimizin temel ilkesi, şiddete başvurmadan hararetle tartışabilmemizdir,” dedi.

Associated Press’in aktardığı konuşmasında Obama “Böyle bir şey yaşandığında—mağdurların ‘karşı tarafta’ olduğunu düşünseniz bile—bu hepimiz için bir tehdittir. Bunu açık ve net biçimde kınamalıyız.” dedi.

Demokrat Partili önceki Başkan, 2015’te Charleston’da dokuz siyah kilise cemaati mensubunun öldürülmesine verdiği tepkiyi ve 11 Eylül saldırılarından sonra Başkan George W. Bush’un tavrını hatırlattı. Krizlerde bir başkanın görevinin “bizi bir arada tutan bağları sürekli yeniden hatırlatmak” olduğunu vurguladı. Obama’ya göre Trump’ın, Kirk’ün ölümünden sonra siyasi rakiplerini “haşere, düşman...” gibi ifadelerle tanımlaması büyük bir sorunun göstergesiydi.

Kirk suikastı ve Trump’ın tepkisi

ABD muhafazakâr siyasetinde öne çıkan bir kişilik olan Kirk, kurduğu “Dönüm Noktası ABD” örgütüyle Trump’ın yakın müttefiklerinden biri olmuştu. Suikastın ardından Trump, cinayetin doğurduğu tepkilerin siyasal karşıtlarını baskı altına almak için kullanılabileceği korkusunu körükledi ve “radikal sol”a yönelik tehditlerde bulundu.

Beyaz Saray ise çarşamba günü yaptığı açıklamada Obama’yı “modern siyasi kutuplaşmanın mimarı” olmakla suçladı. Sözcü Abigail Jackson, Obama’nın “Amerikalıları birbirine düşürmek için her fırsatı değerlendirdiğini” iddia etti.

Obama’dan Utah Valisi Cox’a övgü

Kirk’ün ölümünden kısa süre sonra Obama, X’te (eski Twitter) yaptığı paylaşımda eşi Michelle ile birlikte Kirk’ün ailesi için dua ettiklerini yazdı. “Bu tür iğrenç bir şiddetin demokrasimizde yeri yoktur,” dedi. Esaslı farklılıklar olmasına rağmen, olayın “bir trajedi” olduğunu vurguladı.

Obama, siyasi şiddeti “demokrasiye bir hakaret” olarak niteledi ve haziranda Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Melissa Hortman ve eşinin öldürülmesine atıfta bulundu. Utah’ın Cumhuriyetçi Valisi Spencer Cox’un açıklamalarını öven Obama, Cox’un sözlerinin “farklı düşünmek mümkün olsa da kamusal alanda tartışmaya katılımın temel kurallarına bağlı kalınabileceğini” gösterdiğini belirtti.

Obama'nın konuşmasından az önce, 22 yaşındaki cinayet şüphelisi Tyler Robinson ilk kez mahkemeye çıktı. Mahkeme dosyasında Kirk’ü Utah Valley Üniversitesi’nde vurduğunu partnerine mesajla itiraf ettiği belirtildi. Yargıç, Robinson'a bir kamu avukatı atanacağını açıkladı.

(AEK)