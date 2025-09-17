ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 17 Eylül 2025 21:58
 ~ Son Güncelleme: 17 Eylül 2025 23:52
3 dk Okuma

ABD için “dönüm noktası": Obama, Trump’ı ülkeyi bölmekle suçladı

Önceki ABD Başkanı Barack Obama, Donald Trump'ı "Dönüm Noktası ABD" hareketinin kurucusu Charlie Kirk'ün öldürülmesi sonrasında ülkeyi bölünmenin eşiğine getirmekle suçladı. Obama cinayetin işlendiği Utah Eyalet Valisi'nin kışkırtıcılıktan uzak tutumunu destekledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
ABD için “dönüm noktası": Obama, Trump’ı ülkeyi bölmekle suçladı
Önceki ABD Başkanı Barack Obama, Chicago’daki Obama Vakfı Demokrasi Forumu’nda konuşurken/Fotoğraf: dpa

Önceki ABD Başkanı Barack Obama, Charlie Kirk suikasti sonrasında Amerika Birleşik Devletleri’nin bir “dönüm noktasında” olduğunu söyledi. Obama Donald Trump’ı ayrıştırıcı söylemleri dolayısıyla eleştirirken Cumhuriyetçi Utah Valisi için övgü dolu sözler sarf etti.

Obama, Donald Trump’ın, ikinci başkanlığı döneminde ülkeyi birleştirmek yerine daha da böldüğünü öne sürdü.

Charlie Kirk'ün ölümüyle Amerikan sağı dizginlerinden boşandı: "Sol, yok edilmeli"
TRUMP KIRK CİNAYETİNİ MUHALEFETE FATURA EDİYOR
Charlie Kirk'ün ölümüyle Amerikan sağı dizginlerinden boşandı: "Sol, yok edilmeli"
11 Eylül 2025

Obama, salı akşamı Pensilvanya’nın Erie kentinde Jefferson Eğitim Derneği’nin düzenlediği etkinlikte yaptığı konuşmada “Hiçbir mazeret olamaz: Demokrasimizin temel ilkesi, şiddete başvurmadan hararetle tartışabilmemizdir,” dedi.

Associated Press’in aktardığı konuşmasında Obama “Böyle bir şey yaşandığında—mağdurların ‘karşı tarafta’ olduğunu düşünseniz bile—bu hepimiz için bir tehdittir. Bunu açık ve net biçimde kınamalıyız.” dedi.

Demokrat Partili önceki Başkan, 2015’te Charleston’da dokuz siyah kilise cemaati mensubunun öldürülmesine verdiği tepkiyi ve 11 Eylül saldırılarından sonra Başkan George W. Bush’un tavrını hatırlattı. Krizlerde bir başkanın görevinin “bizi bir arada tutan bağları sürekli yeniden hatırlatmak” olduğunu vurguladı. Obama’ya göre Trump’ın, Kirk’ün ölümünden sonra siyasi rakiplerini “haşere, düşman...” gibi ifadelerle tanımlaması büyük bir sorunun göstergesiydi.

Kirk suikastı ve Trump’ın tepkisi

ABD muhafazakâr siyasetinde öne çıkan bir kişilik olan Kirk, kurduğu “Dönüm Noktası ABD” örgütüyle Trump’ın yakın müttefiklerinden biri olmuştu. Suikastın ardından Trump, cinayetin doğurduğu tepkilerin siyasal karşıtlarını baskı altına almak için kullanılabileceği korkusunu körükledi ve “radikal sol”a yönelik tehditlerde bulundu.

Butler, UC Berkeley’nin Trump’a isim vermesine karşı çıktı: ‘McCarthy dönemi uygulaması’
Butler, UC Berkeley’nin Trump’a isim vermesine karşı çıktı: ‘McCarthy dönemi uygulaması’
15 Eylül 2025

Beyaz Saray ise çarşamba günü yaptığı açıklamada Obama’yı “modern siyasi kutuplaşmanın mimarı” olmakla suçladı. Sözcü Abigail Jackson, Obama’nın “Amerikalıları birbirine düşürmek için her fırsatı değerlendirdiğini” iddia etti.

Obama’dan Utah Valisi Cox’a övgü

Kirk’ün ölümünden kısa süre sonra Obama, X’te (eski Twitter) yaptığı paylaşımda eşi Michelle ile birlikte Kirk’ün ailesi için dua ettiklerini yazdı. “Bu tür iğrenç bir şiddetin demokrasimizde yeri yoktur,” dedi. Esaslı farklılıklar olmasına rağmen, olayın “bir trajedi” olduğunu vurguladı.

Obama, siyasi şiddeti “demokrasiye bir hakaret” olarak niteledi ve haziranda Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Melissa Hortman ve eşinin öldürülmesine atıfta bulundu. Utah’ın Cumhuriyetçi Valisi Spencer Cox’un açıklamalarını öven Obama, Cox’un sözlerinin “farklı düşünmek mümkün olsa da kamusal alanda tartışmaya katılımın temel kurallarına bağlı kalınabileceğini” gösterdiğini belirtti.

Obama'nın konuşmasından az önce, 22 yaşındaki cinayet şüphelisi Tyler Robinson ilk kez mahkemeye çıktı. Mahkeme dosyasında Kirk’ü Utah Valley Üniversitesi’nde vurduğunu partnerine mesajla itiraf ettiği belirtildi. Yargıç, Robinson'a bir kamu avukatı atanacağını açıkladı.

(AEK)

Haber Yeri
Chicago
abd Charlie Kirk cinayeti obama trump
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git