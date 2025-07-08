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Yayın Tarihi: 8 Temmuz 2025 13:15
 ~ Son Güncelleme: 8 Temmuz 2025 13:27
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ABD, HTŞ’yi ‘terör örgütü’ listesinden çıkardı

Washington, Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılmasının ardından, Heyet-i Tahrir’uş Şam’ı da ‘terör örgütü’ listesinden çıkardığını duyurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
ABD, HTŞ’yi ‘terör örgütü’ listesinden çıkardı
Fotoğraf: shaam.org

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın, Suriye’de yeni yönetimin omurgasını oluşturan Heyet-i Tahrir’uş Şam’ın (HTŞ) ‘terör örgütü’ listesinden çıkarılması kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun imzasını taşıyan kararda, “El Nusra Cephesi olarak da bilinen HTŞ’nin, ‘Yabancı Terör Örgütü (FTO)’ listesinden çıkarıldığı” bildirildi.

ABD, HTŞ lideri ve Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara’nın (Ebu Muhammed el-Culani) başına koyduğu 10 milyon dolarlık ödülü 20 Aralık 2024’te kaldırmıştı.

Kararın, ABD Adalet Bakanı ve Hazine Bakanı ile istişare edilerek alındığı, Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası’nın 219. maddesi uyarınca HTŞ’nin “Yabancı Terör Örgütü” olarak tanınmasına ilişkin önceki kararın yürürlükten kaldırıldığı kaydedildi.

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Suriye’ye yaptırımlar kalkmıştı

ABD Başkanı Donald Trump, 30 Haziran’da, ABD’nin Suriye’ye yaptırımlarını sonlandıran başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Yapılan açıklamada, “Başkan Donald Trump, bugün ülkenin istikrar ve barışa giden yolunu desteklemek amacıyla Suriye’ye yaptırım programını sonlandıran tarihi bir başkanlık kararnamesi imzaladı,” ifadesi kullanılmıştı.

Suriye yönetiminden, İsrail ile bağları normalleştirmeye yönelik somut adımlar atması, ABD’nin IŞİD’in yeniden canlanmasını önleme çabalarına destek vermesi ve Suriye’nin kuzeydoğusundaki IŞİD gözaltı merkezlerinin sorumluluğunu üstlenmesi talep edilmişti.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
htş Suriye terör örgütü abd abd dışişleri bakanlığı
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