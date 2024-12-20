ABD, HTŞ ile ilk diplomatik temasını kurdu

Amerika Birleşik Devletleri Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Barbara Leaf, heyetiyle birlikte, bugün Heyet-i Tahrir’uş Şam'ın (HTŞ) yetkilileriyle ilk resmi temasını gerçekleştirdi.

Leaf’in heyetinde Başkanlık Rehine İşleri Temsilcisi Roger Carstens ve bakanlığın Suriye angajmanını yönetmekle görevli danışman Daniel Rubinstein var.

Kaynaklar, ABD’nin diplomatik heyetinin HTŞ ile siyasi geçiş sürecini ve iç savaş sırasında kaybedilen Amerikalı gazetecilerin akıbetini konuşacağını söylüyor.

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ABD, Beşar Esad döneminde iç savaş sırasında 2012’de Suriye’yle tüm diplomatik bağlantılarını kesmiş ve elçiliğini kapatmıştı. Bugünkü ABD-HTŞ görüşmesi ise ABD’nin on yıldan fazla süredir Suriye’nin başkenti Şam ile kurduğu diplomatik düzeyde ilk temas olması açısından kritik.

Guardian’ın AFP’ye dayandırdığı habere göre, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, The Foreign Affairs Interview’de 19 Aralık’da (dün) şöyle konuşmuştu:

“Culani’nin güvenilirliğini dğerlendirmek için henüz çok erken. ABD yaptırımlarının herhangi bir gevşetimi, (HTŞ’nin) ne yapacağına bağlı. Hiçbir şeyin garantisi yok. Bir diktatörün yerine başka bir diktatörün geçtiğini çok defa gördük. Yani bu çok riskli. Ancak şundan da eminiz ki, bizim angajmanımız, bizim liderliğimiz olmadıkça iş bu hale gelir.”

ABD Dışişleri Bakanlığı, Şam’la yapılan ilk resmi görüşmede “HTŞ yönetiminin geçiş sürecine dair ABD ve Ortadoğu müttefikleri tarafından belirlenen ilkeleri” gündeme getireceğini açıklamıştı. 14 Aralık Cumartesi günü Ürdün’de yapılan, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler ve Türkiye’nin de aralarında bulunduğu toplantıda “Suriye’nin yeni yönetiminin kapsayıcı, sekter olmayan, temsile açık ve haklara saygılı olması gerekir” açıklaması yapılmıştı.

HTŞ hakkında neler biliyoruz?

HTŞ, 2013’ten beri ABD’nin “terör örgütü” listesinde bulunuyor. Ancak bir süredir hem Batı ülkeleri hem de Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği üst düzey yetkilileri, HTŞ’nin yönetimindeki yeni Suriye hükümetiyle diplomatik düzeyde görüşmeler gerçekleştiriyor.

Batı medyası, ABD heyetinin Suriye’de sivil toplum örgütleri, aktivistler ve çeşitli topluluklarla görüşerek ülkenin geleceğini ve “ABD’nin onlara nasıl destek olabileceğini” konuşacağını söylüyor.

Öte yandan, Pentagon sözcüsü Pat Ryder, dün yaptığı açıklamada, Suriye’de ABD askeri birliklerinin sayısının 2000 olduğunu açıklamıştı. Ryder, daha önce bu rakamın 900 olduğunu söylemişti.

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Al-Arabya’nın haberine göre, Ryder, ABD’nin Suriye’deki askeri birlik sayısını Beşar Esad’ın düşüşünden önce artırdığını ifade etse de bu artırımın ne zaman yapıldığını tam olarak açıklamadı. Pentagon başkanı Lloyd Austin bu sayının bilgisine sahip, ancak bu şeffaflık eksikliğini “diplomatik ve harekat güvenliği açısından hassasiyet” olarak sunuyor.

El Cezire'nin haberine göre ABD temsilcileri, Şam'da HTŞ ile gerçekleştirdikleri görüşme sonrası basın toplantısını "güvenlik sebebiyle" iptal etti ve gazetecilerin sorularını çevrimiçi bir toplantıyla yanıtlayacaklarını duyurdu.

(EC)