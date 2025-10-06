ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 6 Ekim 2025 17:12
 ~ Son Güncelleme: 6 Ekim 2025 20:26
2 dk Okuma

KUZEYDOĞU SURİYE’DE ÜST DÜZEY ZİYARET

ABD heyeti, Özerk Yönetim yetkilileri ile görüştü

Görüşmede, SDG-Şam Anlaşması’nın uygulanması ve bölgesel istikrarın güçlendirilmesine yönelik adımlar ele alındı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Fotoğraf: Thomas Barrack'ın X hesabı

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi, bugün, ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper ile Uluslararası IŞİD Karşıtı Koalisyon’dan bir ABD heyetiyle bir araya geldi.

Görüşmeye Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi (AANES) Dış İlişkiler Eş Başkanı İlham Ahmed ve YPJ Komutanı Rohilat Efrîn de katıldı.

Suriye merkezli North and East Syria Communication’ın haberine göre görüşmede, Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara (Ebu Muhammed el-Culani) ile Abdi arasında imzalanan 10 Mart SDG-Şam Anlaşması’nın uygulanmasını hızlandırmaya yönelik adımlar ele alındı.

Toplantıda ayrıca Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılması, yatırım ve kalkınma için güvenli bir ortam yaratılması ve yerinden edilenlerin geri dönüşünün kolaylaştırılması konuları gündeme geldi.

Barrack’tan açıklama

Tarafların, Suriye’nin toprak bütünlüğünü koruyacak şekilde IŞİD ile mücadele ve bölgesel istikrar ile güvenliğin güçlendirilmesine yönelik Uluslararası Koalisyon ve SDG ortaklığının sürdürülmesine bağlılıklarını yinelediği de belirtildi.

Görüşmeye ilişkin sosyal medya platformu X’teki hesabından açıklama yapan Barrack ise şöyle dedi:

Bugün, CENTCOM Komutanı Amiral Cooper ile birlikte Suriye’nin kuzeydoğusunu ziyaret ederek Mazlum Abdi ve SDG ile kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdik. Görüşmelerde, Suriyelilerin bir araya gelerek işbirliğine dayalı barış ve refah için yeniden çaba göstermelerini sağlayarak, Başkan Trump'ın ‘Suriye’ye bir şans verin’ vizyonunu ilerletme yolları ele alındı.” (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Mazlum Abdi tom barrack İlham Ahmed Brad Cooper centcom ahmed eş-şara
