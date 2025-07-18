ABD: "Hem İsrail, hem Suriye'yle işbirliği halindeyiz"

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce salı günü bakanlıkta verdiği brifingde "Mevcut krizi ele almak ve iki egemen devlet arasında kalıcı bir anlaşmaya varmak üzere İsrail ve Suriye ile en üst düzeyde diplomatik iletişim halindeyiz." dedi.

Sözcü, Trump'ın "müreffeh bir Orta Doğu ve kendisi ve komşularıyla barış içinde, istikrarlı bir Suriye vizyonunu net bir şekilde ortaya koyduğunu" belirtti. "İsrail ve Suriye de dahil olmak üzere komşular arasında barış[ın], bu vizyonun kritik bir bileşeni olduğunu]" söyledi.

İsrail, Şam'ın merkezine ender görülen bir hava saldırısı düzenlemişti. İsrail hükümeti bu saldırıların, "İsrail'de önemli bir topluluk oluşturan Dürzileri savunmayı ve İslamcı militanları İsrail sınırlarından uzaklaştırmayı amaçladığını" belirtti.

İsrail'den Şam'a hava saldırıları: Cumhurbaşkanlığı ve Genelkurmay binaları hedef alındı

Ateşkes anlaşması

Saldırıların ardından iki ülke hızla ateşkes anlaşmasına vardı.

Eş-Şara: Süveyda'da güvenliği yerel gruplara ve dini liderlere devrettik

Bruce, "Öykü şu: Saldırı durduruldu," dedi. "Durdurmayı başardık.Hepimiz hemfikir olduğumuzda bunun bir ütopya olarak kalmayacağını biliyoruz." dedi.

"Önemli olan önce fikir, sonra bu fikrin hayata geçirilmesi. Bu da Büyükelçi Barrack'ın ve elbette liderlerimizin taahhüdüdür."

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, durumu bir "yanlış anlama" olarak niteledi. Bruce, yanlış anlamanın bölgedeki Şam yönetimine rakip gruplar olan Dürziler ve Beşar Esad'ın belirli bölgelere göç etmesinden kaynaklandığını açıkladı. İsrail, Dürzileri korumak için devreye girdiğini söyledi.

Bruce, "Bakan ve başkanın, yanlış iletişim veya yanlış anlama sözcüğünde birleştiklerini" aktardı.

Suriye'nin yeni yöneticilerinin aralıkta Beşar Esad'ın 25 yıl süren iktidarına son vererek 14 yıllık iç savaşı sona erdirmelerinin ardından artan şiddet, geçici yönetimin ülke üzerindeki kontrolünü sağlamlaştırma kapasitesine yönelik olarak şu ana kadar başgösteren en ciddi tehdit oldu.

Karışıklıklar, Trump'ın Suriye Yönetiminin ülkeyi barış ve istikrara götürmesine yönelik bir destek olarak tanımladığı Suriye'ye içsavaş döneminde getirilmiş yaptırım programını sona erdiren bir Başkanlık Kararnamesini imzalamasının hemen ardından patlak vermişti.

Kararname, Suriye devletine yönelik yaptırımları kaldırırken, Beşar Esad, ortakları, insan hakları ihlalcileri, uyuşturucu kaçakçıları, kimyasal silah faaliyetleriyle bağlantılı kişiler, IŞİD veya bağlı kuruluşları ve İran'ın vekillerine yönelik yaptırımlara dokunmuyor.

Çatışmalarda insani kayıplar: 250-360 arasında Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) çatışmlarda en az 360 insanın öldüğünü bildirdi. Reuters'a göre hem milisler hem hükümet güçlerinin toplam kaybı 254. Rusya resmi ajansı TASS ve Birleşik Krallık'tan yayın yapan SKY News Arabia'nın verdikleri sayılara göre toplam can kaybı 356. Bunların 189'u Suriye Ordusu güçleri, 79'u Dürzi milisler, 55 sivil 15 iç güvenlik/savunma personeli ve 18 hükümet yanlısı ve Bedevi siviller. Sky News Arabia'nın TASS'tan aktardığı bilgiler göre bu kayıpların İsrail’in Şam’a düzenlediği hava saldırısında da gerçekleşmiş olabileceği kaydediliyor.

(AEK)