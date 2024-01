ABD gemisi Yemen'deki Husi isyancılar tarafından vuruldu

Aden Körfezi'nde ABD'ye ait bir gemi Çarşamba günü Yemen'deki Husi isyancıların fırlattığı bomba taşıyan bir insansız hava aracının saldırısına uğradı.



Genco Picardy adındaki ABD bandıralı geniye yönelik saldırı, ABD'nin yönlendirdiği Husileri hedef alan saldırılar sonrasında ABD ile doğrudan bağlantılı gemilere yönelik ikinci saldırı oldu.



Husi isyancıların, Aden Körfezi'nde Yemen açıklarında ABD'ye ait gemiye saldırısı bölgedeki gerilimi artırdı. Bölgede görev yapan Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları gücü, saldırının Aden'in yaklaşık 110 kilometre güneydoğusunda gerçekleştiğini ve insansız hava haracının gemiyi vurduğunu söyledi.

Gemiden, patlak veren yangının söndürüldüğü ve bir sonraki limana doğru yol alındığı" bildirildi.

Husi askeri sözcüsü Tuğgeneral Yahya Sari, vurulan geminin dökme yük gemisi Genco Picardy olduğunu belirtti. Sari, önceden kaydedilmiş bir video konuşmasında, Husilerin "Amerikan ve İngiliz saldırılarına kaçınılmaz olarak yanıt vereceğini ve yeni saldırıların yanıtsız ve cezasız kalmayacağını doğruladığını" söyledi.

Geminin belgelerine göre Genco Picardy'nin sahibi, New York Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem gören New York City merkezli Genco Shipping & Trading Ltd. şirketi.

Genco'dan yapılan açıklamada saldırı doğrulandı ve geminin bir fosfat kayası yüklü olduğu belirtildi. Şirket, açıklamada "Gemideki hiç bir denizcinin yaralanmadığı doğrulandı" dedi. Gemiden alınan bilgiye göre, "[...] geminin iskelesinde sınırlı bir hasar dışında geminin stabil kaldığını ve saldırı alanı dışında bir rotada ilerlediğini" açıkladı.

Husiler neden saldırıyor?

Husiler, saldırıların Hamas'a ve İsrail'in Hamas'a yönelik saldırıları sırasında Gazze Şeridi'nde sıkışan Filistinlilere destek amaçlı olduğunu söylüyor. Ancak İsrail'le bağlantısı dolaylı ya da hiç bağlantısı olmayan gemileri de hedef alıyorlar.

Saldırılar şimdi ABD bağlantılı gemileri de kapsayacak şekilde genişledi. Husiler Pazartesi günü de ABD'ye ait Cebelitarık Kartalı'nı vurdu.

ABD ve müttefikleri, militanları caydırmak amacıyla geçtiğimiz hafta Husi bölgelerini hedef alan üç hava saldırısı düzenledi. Ancak Husiler'in düzenlediği çok sayıda saldırı Asya ve Orta Doğu'dan Avrupa'ya doğru seyreden kargo ve enerji taşımacılığı rotasındaki gemiler için tehlikeleri büyüttü.

Husi saldırılarının arka planı

Husi saldırıları, bölgeyi etkisi altına alan daha geniş gerilimler kapsamında önem kazanıyor. İran Pazartesi günü geç saatlerde Irak Kürdistan Bölgesi'ne hava saldırıları düzenledi ve en az dört kişi öldü. İngiltere'nin Irak Büyükelçisi Stephen Hitchen Çarşamba günü yaptığı açıklamada, orada öldürülen siviller arasında İngiliz vatandaşı Karam Mikhael'in de bulunduğunu söyledi.

İran Devrim Muhafızları Erbil'i vurdu: En az 4 sivil hayatını kaybetti

Bu arada İran, 4 Ocak'ta Hint Okyanusu'nda Sri Lanka ve Hindistan yakınlarında bir gemiye yönelik saldırıda rolü olduğunu kabullenme eğiliminde.

Çarşamba günü Lübnan'dan yayın yapan El-Mayadin bu ve bunu izleyen bir başka saldırının İran Devrim Muhafızlarınca gerçekleştirildiğini bildirdi. El-Mayadin, daha önce bölgede İran bağlantılı diğer saldırıları duyuran Hizbullah'la siyasi bağlantı içindeki bir kanal.



İran'ın bu saldırıları, ABD'yi veya İsrail'i doğrudan hedef almadan saldırı yürütmekte olduğu bir dönemde kabullenmeye yöneliyor.

(AEK)