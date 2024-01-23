ABD: Gazze’de genel bir ateşkesi desteklemiyoruz

ABD Başkanı Joe Biden ile Britanya Başbakanı Rishi Sunak Gazze'deki durum, bölgeye insani yardım ve Yemen'deki Husilere yönelik hava saldırılarına dair telefonla görüştü.

Britanya Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada, Biden ve Sunak'ın, Filistinlilerin ve İsraillilerin barış ve güvenlik içinde yaşayacağı iki devletli çözümün her zamankinden daha önemli hale geldiği konusunda hemfikir olduğu belirtildi.

Hamas: Geçici değil daimi ateşkes istiyoruz

Siviller ve rehineler

Biden ve Sunak'ın, saldırıların Gazze'deki siviller üzerindeki etkisini hafifletme ve rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamanın aciliyetini ele aldığı belirtilen açıklamada, “Başbakan, Hamas'tan gelen tehdidi yok etme çabalarında İsrail'i desteklemenin, İsrail ordusunun sivilleri korumaya daha fazla özen göstermesi ve uluslararası insancıl hukuk sınırları içinde faaliyet göstermesi zorunluluğunu ortadan kaldırmadığını vurguladı” dendi.

İnsani yardım girişi “insani ara”

Biden ve Sunak, rehinelerin Gazze'den çıkarılması ve bölgeye daha fazla insani yardım girişi için çatışmalara daha fazla "insani ara" verilmesi konusunda birlikte çalışmaya devam etme konusunda anlaştı.

İki liderin, yardımların bölgeye girişi için Aşdod limanı dahil daha fazla rota oluşturulması konusunu da görüştüğü, mevcut rotaların etkinliğinin artırılmasını da ele aldığı da vurgulandı.

ABD: İnsani araları destekliyoruz Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, günlük basın brifinginde, Gazze’yle ilgili yaptığı açıklamada, İsrail'in Han Yunus'taki saldırılarının arttığı bir dönemde Gazze'de genel bir ateşkesi desteklemediklerini, sadece rehinelerin çıkarılabilmesi ve bölgeye yardımların ulaştırılabilmesi için “insani araları” desteklediğini söyledi. Kirby, ABD yönetimi olarak İsrail'in Hamas'ı yok etme yaklaşımını desteklediklerini ancak Filistinli sivillerin de korunması gerektiğini ifade etti. Ateşkes karşılığında rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik Hamas'ın önerisini, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun reddetmesiyle ilgili yorum yapmadı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta tıbbi durumunun felaket seviyesine ulaştığını, çok sayıda yaralının hastane koridorlarında yerde yattığını duyurmuştu.

AB’den de iki devletli çözüme destek İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda 27 AB üyesinden 26'sı iki devletli çözüme destek verirken, herhangi bir tutum almayan tek ülke Macaristan oldu. İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de Brüksel'deki toplantının ardından yaptığı açıklamada, AB üyesi ülkelerin büyük çoğunluğunun, İsrail-Filistin meselesinde iki halk ve iki devlet temelindeki çözümden yana olduğunu söyledi. İtalya'nın bu konudaki tutumunun her zaman iki halk-iki devlet temelindeki çözümden yana olduğunu dile getiren Tajani, bunun için çalışmaları gerektiğini çünkü çok zor bir hedef olduğunu kaydetti. Tajani, İsrailli yerleşimciler konusunu da görüşeceklerini ancak önce Hamas'a yaptırım uygulanması gerektiğini öne sürdü.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)