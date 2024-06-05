ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 5 Haziran 2024 13:19
 ~ Son Güncelleme: 5 Haziran 2024 13:21
3 dk Okuma

ABD: Gazze’de ateşkes için Hamas’tan yanıt bekliyoruz

Mısır, Katar ve ABD bugün Doha'da, Gazze'de ateşkesin sağlanmasının koşullarını görüşmesi bekleniyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
ABD: Gazze’de ateşkes için Hamas’tan yanıt bekliyoruz
Fotoğraf: AA

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı Gazze Şeridi'nde ateşkes önerisiyle ilgili açıklama yaptı.

“Kabul edip etmeme konusunda top Hamas'ta. Şimdi Hamas'tan yanıt bekliyoruz” diyen Sullivan, anlaşma önerisini Hamas'la görüşen Katarlı arabulucularla da iletişimde olduklarını ifade etti.

Sullivan, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns'ün de Katar'ı ziyaret edeceğini söyledi.

İsrail'in "Walla" haber sitesi dün, Burns'ün İsrail ile Hamas arasında rehine takası ve Gazze Şeridi'nde ateşkes için gündemde olan mutabakatı görüşmek üzere, Katar'ı ziyaret edeceğini yazmıştı.

Biden’dan ateşkes önerisi

ABD Başkanı Joe Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'daki konuşmasında, İsrail'in, 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtti.

İlk aşamada 6 haftalık ateşkes sürecinde, İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmesi ve tarafların elindeki rehinelerin bir bölümünü serbest bırakması öngörülüyor.

Biden, çatışmaların kalıcı olarak sonlandırılması sürecine geçişle ilgili müzakerelerin yürütüleceği ikinci aşamada, askerler dahil tüm canlı rehinelerin serbest bırakılacağını, İsrail'in Gazze'den çekileceğini (ilk aşamadaki), geçici ateşkesin kalıcı olarak çatışmaların sonlandırılmasına dönüşeceğini, ikinci aşamada tarafların tüm başlıklarda anlaşmaya varması ve ateşkesin kalıcı hale gelmesi durumunda ise üçüncü aşamaya geçileceğini söyledi.

Bu aşamada da Gazze'nin yeniden inşa sürecinin gündeme geleceğini ve tarafların elindeki ölü rehinelerin teslim edileceğini belirtti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bu açıklamanın ardından Meclis'in Dış İlişkiler ve Savunma Komitesinde yaptığı konuşmada, İsrail'in önerdiği ile Biden'ın sunduğu teklif arasında "boşluklar" olduğunu öne sürdü.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Netanyahu'nun, ABD Başkanı Biden'ın açıkladığı ateşkes teklifini kabul etmesi durumunda hükümeti devirme tehdidinde bulundu.

Hamas da Biden'ın açıklamasının ardından, "kalıcı ateşkes, işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nden çekilmesi, yeniden inşa ve rehine değişimiyle" ilgili önerilere olumlu baktıklarını duyurdu.

Doha’da müzakere

Mısır'da yayın yapan "El-Kahire el-İhbariye" televizyonunun ismini açıklamadığı Mısırlı kaynaklar, Mısırlı güvenlik yetkililerinin, ateşkes müzakerelerinin yeniden başlatılmasına yönelik mekanizmaları tartışmak üzere bugün Doha'da Katarlı ve ABD’li mevkidaşlarıyla bir araya geleceğini açıkladı.

Mısırlı güvenlik heyetinin, Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik müzakere sürecini ilerletmek amacıyla ilgili tüm taraflarla temaslarını yoğunlaştırdığını kaydeden kaynaklar, Doha'daki toplantıya katılacak Mısırlı güvenlik yetkililerinin kimlerden oluştuğuna dair bilgi vermedi.

Katar, toplantıya ilişkin henüz bir açıklama yapmazken, CIA Direktörü William Burns'un İsrail ile Hamas arasında rehine takası ve Gazze Şeridi'nde ateşkes için gündemde olan mutabakatı görüşmek üzere dün Doha'ya ulaşması bekleniyordu.

İsrail heyeti de ateşkes ve rehine takası öneri taslağını görüşmek üzere dün Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitti.

ABD: İsrail'in henüz titiz bir planı yok

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Washington’un Gazze'deki "çatışmanın" sona erdirilmesi için İsrail tarafından henüz "titiz" bir plan görmediğini belirtti.

Miller, bir plan olması gerektiğini dile getirerek, “Çatışmanın sona ermesi için gerekli olduğunu düşündüğümüz türden titiz bir planlama görmedim. Çatışma sonrası yönetişim ve bir tür siyasi geçiş planı olmadan, çatışmayı sona erdiremezsiniz” dedi.

İsrail'in abluka altındaki bölgede önerdiği üç aşamalı ateşkesle ilgili olarak Miller, Tel Aviv'in anlaşmayı yerine getirmeye hazır olduğunu aktararak, “İsrail'in bu anlaşmayı uygulamaya hazır olduğu konusunda ikna olmuş durumdayız" diye konuştu.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(AS)

Filistin-İsrail Savaşı
ilgili haberler
Gazze'de can kaybı 36 bin 586’ya çıktı
Bugün 14:36
/haber/gazze-de-can-kaybi-36-bin-586ya-cikti-296177
ABD’li ve İsrailli bakanlar Gazze’de ateşkes planını görüştü
3 Haziran 2024
/haber/abdli-ve-israilli-bakanlar-gazzede-ateskes-planini-gorustu-296061
Gazze’deki Sağlık Bakanlığından “uluslararası yardım” çağrısı
31 Mayıs 2024
/haber/gazzedeki-saglik-bakanligindan-uluslararasi-yardim-cagrisi-295970
Gazze'de can kaybı 36 bin 224'e çıktı
30 Mayıs 2024
/haber/gazze-de-can-kaybi-36-bin-224-e-cikti-295959
ilgili haberler
Gazze'de can kaybı 36 bin 586’ya çıktı
Bugün 14:36
/haber/gazze-de-can-kaybi-36-bin-586ya-cikti-296177
ABD’li ve İsrailli bakanlar Gazze’de ateşkes planını görüştü
3 Haziran 2024
/haber/abdli-ve-israilli-bakanlar-gazzede-ateskes-planini-gorustu-296061
Gazze’deki Sağlık Bakanlığından “uluslararası yardım” çağrısı
31 Mayıs 2024
/haber/gazzedeki-saglik-bakanligindan-uluslararasi-yardim-cagrisi-295970
Gazze'de can kaybı 36 bin 224'e çıktı
30 Mayıs 2024
/haber/gazze-de-can-kaybi-36-bin-224-e-cikti-295959
Sayfa Başına Git