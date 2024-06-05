ABD: Gazze’de ateşkes için Hamas’tan yanıt bekliyoruz

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı Gazze Şeridi'nde ateşkes önerisiyle ilgili açıklama yaptı.

“Kabul edip etmeme konusunda top Hamas'ta. Şimdi Hamas'tan yanıt bekliyoruz” diyen Sullivan, anlaşma önerisini Hamas'la görüşen Katarlı arabulucularla da iletişimde olduklarını ifade etti.

Sullivan, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns'ün de Katar'ı ziyaret edeceğini söyledi.

İsrail'in "Walla" haber sitesi dün, Burns'ün İsrail ile Hamas arasında rehine takası ve Gazze Şeridi'nde ateşkes için gündemde olan mutabakatı görüşmek üzere, Katar'ı ziyaret edeceğini yazmıştı.

Biden’dan ateşkes önerisi ABD Başkanı Joe Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'daki konuşmasında, İsrail'in, 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtti. İlk aşamada 6 haftalık ateşkes sürecinde, İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmesi ve tarafların elindeki rehinelerin bir bölümünü serbest bırakması öngörülüyor. Biden, çatışmaların kalıcı olarak sonlandırılması sürecine geçişle ilgili müzakerelerin yürütüleceği ikinci aşamada, askerler dahil tüm canlı rehinelerin serbest bırakılacağını, İsrail'in Gazze'den çekileceğini (ilk aşamadaki), geçici ateşkesin kalıcı olarak çatışmaların sonlandırılmasına dönüşeceğini, ikinci aşamada tarafların tüm başlıklarda anlaşmaya varması ve ateşkesin kalıcı hale gelmesi durumunda ise üçüncü aşamaya geçileceğini söyledi. Bu aşamada da Gazze'nin yeniden inşa sürecinin gündeme geleceğini ve tarafların elindeki ölü rehinelerin teslim edileceğini belirtti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bu açıklamanın ardından Meclis'in Dış İlişkiler ve Savunma Komitesinde yaptığı konuşmada, İsrail'in önerdiği ile Biden'ın sunduğu teklif arasında "boşluklar" olduğunu öne sürdü. İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Netanyahu'nun, ABD Başkanı Biden'ın açıkladığı ateşkes teklifini kabul etmesi durumunda hükümeti devirme tehdidinde bulundu. Hamas da Biden'ın açıklamasının ardından, "kalıcı ateşkes, işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nden çekilmesi, yeniden inşa ve rehine değişimiyle" ilgili önerilere olumlu baktıklarını duyurdu.

Doha’da müzakere

Mısır'da yayın yapan "El-Kahire el-İhbariye" televizyonunun ismini açıklamadığı Mısırlı kaynaklar, Mısırlı güvenlik yetkililerinin, ateşkes müzakerelerinin yeniden başlatılmasına yönelik mekanizmaları tartışmak üzere bugün Doha'da Katarlı ve ABD’li mevkidaşlarıyla bir araya geleceğini açıkladı.

Mısırlı güvenlik heyetinin, Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik müzakere sürecini ilerletmek amacıyla ilgili tüm taraflarla temaslarını yoğunlaştırdığını kaydeden kaynaklar, Doha'daki toplantıya katılacak Mısırlı güvenlik yetkililerinin kimlerden oluştuğuna dair bilgi vermedi.

Katar, toplantıya ilişkin henüz bir açıklama yapmazken, CIA Direktörü William Burns'un İsrail ile Hamas arasında rehine takası ve Gazze Şeridi'nde ateşkes için gündemde olan mutabakatı görüşmek üzere dün Doha'ya ulaşması bekleniyordu.

İsrail heyeti de ateşkes ve rehine takası öneri taslağını görüşmek üzere dün Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitti.

ABD: İsrail'in henüz titiz bir planı yok

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Washington’un Gazze'deki "çatışmanın" sona erdirilmesi için İsrail tarafından henüz "titiz" bir plan görmediğini belirtti.

Miller, bir plan olması gerektiğini dile getirerek, “Çatışmanın sona ermesi için gerekli olduğunu düşündüğümüz türden titiz bir planlama görmedim. Çatışma sonrası yönetişim ve bir tür siyasi geçiş planı olmadan, çatışmayı sona erdiremezsiniz” dedi.

İsrail'in abluka altındaki bölgede önerdiği üç aşamalı ateşkesle ilgili olarak Miller, Tel Aviv'in anlaşmayı yerine getirmeye hazır olduğunu aktararak, “İsrail'in bu anlaşmayı uygulamaya hazır olduğu konusunda ikna olmuş durumdayız" diye konuştu.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)