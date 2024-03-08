ABD, Gazze sahiline 'acil yardımlar için' geçici liman kuruyor

ABD Başkanı Biden, başkanların yıllık olarak Kongre ortak oturumunda yaptığı “Birliğin Durumu” (State of the Union) konuşmasında Gazze’deki son duruma ilişkin değerlendirmeler yaptı.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Biden, Gazze sahiline geçici bir liman kurulması yönünde orduya talimat verdiğini açıkladı.

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Söz konusu geçici liman ile Gazze’ye deniz yoluyla daha yüksek miktarda insani yardımın gireceğini ancak ABD askerlerinin Gazze’ye ayak basmayacağını belirten Biden şöyle konuştu:

“Bu geçici liman yüksek miktarda insani yardımın her gün Gazze’ye girişini mümkün kılacaktır, ancak İsrail de üzerine düşeni yapmalıdır. İsrail Gazze’ye daha fazla insani yardım girişine izin vermeli ve insani yardım çalışanlarının ateş altında kalmadığından emin olmalıdır. İsrail liderlerine bunu söyledim. İnsani yardım bir pazarlık unsuru ya da ikincil konu olamaz.”

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ABD yönetimi, İsrail’in saldırıları devam ederken Tel Aviv’e verdiği koşulsuz destekten dolayı yoğun şekilde eleştiriliyor ve Gazze’deki insani krizin sorumlularından biri olarak gösteriliyordu.

Biden yönetimi ise Gazze’ye daha fazla insani yardım ulaştırılması için İsrail tarafıyla yoğun görüşmeler yaptığını ve aynı zamanda geçici ateşkes için taraflarla yoğun diplomasi yürüttüğünü ifade ediyordu.

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“Gazze’de çoğu kadın ve çocuk 30 bin sivil öldürüldü”

Biden ayrıca, 7 Ekim 2023’teki Hamas saldırısından, “İsrail Holokost’tan sonraki en kanlı gününü yaşadı” diyerek bahsetti ve “İsrail’in Hamas’ın ardından sonuna kadar gitmeye hakkı olduğunu” savundu.

Biden, buna karşılık, İsrail’in saldırılarını yaparken sivilleri hedef almamak gibi bir sorumluluğunun da olduğunu kaydederek, “Bu savaş, Gazze’deki daha önceki tüm savaşların toplamından daha fazla masum sivilin hayatına mal oldu. 30 binden fazla Filistinli öldürüldü ve bunların çoğu Hamas üyesi değil. Binlerce ve binlerce kadın ve çocuk öldürüldü, erkek ve kız çocukları yetim kaldı” ifadelerini kullandı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(VC)