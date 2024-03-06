ABD: Gazze'deki çocuk ölümleri kabul edilemez

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında Gazze’yle ilgili soruları yanıtladı.

Gazze'de 16 çocuk açlıktan hayatını kaybetti

Gazze'de koşulların "korkunç" olduğunu belirten Miller, "Eminim ki ellerindeki sınırlı yiyecekleri alıp çocuklarına vermek için öğün atlayan birçok ebeveyn vardır. Bu nedenle çocukların ölmesi kabul edilemez ve bunu İsrail hükümetine net şekilde bildirdik" dedi.

“Filistin halkının ciddi insani ihtiyaçları var”

Miller, bölgede yaşanan çatışmaların başlaması ve sonucunda ortaya çıkan insani durumdan Hamas'ı sorumlu tuttuklarını hatırlatarak, "Ancak İsrail'in, sorunun çözümü ve gıdanın içeri girmesini sağlamak için daha fazlasını yapması gerekiyor. Filistin halkının gerçek, ciddi insani ihtiyaçları var" diye konuştu.

Sözcü Miller, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) Gazze'deki önemine değinerek, şunları kaydetti:

"UNRWA'nın yardımın Gazze içinde dağıtılmasının devam etmesinin sağlanmasında oynadığı gerçekten önemli rolün devam etmesini ve aslında sadece devam etmekle kalmayıp iyileştirilmesini sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz."

Hamas: ABD, ateşkes için İsrail'e baskı uygulamıyor Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi Usame el Hamdan, Lübnan’ın başkenti Beyrut'taki Hamas'ın ofisinde düzenlediği basın toplantısında ateşkes görüşmelerine dair açıklama yaptı. İsrail ile Gazze'de kapsamlı ve tam bir ateşkesin sağlanması için arabulucu konumundaki Mısır ve Katar ile "olumlu ve esnek" bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade eden Hamdan, iki gün önce de Hamas'ın olası anlaşma teklifine yönelik şartlarını ortaya koyduğunu söyledi. Hamdan, Hamas'ın ateşkes anlaşması için belirttikleri şartların "İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesi, yerinden olan sivillerin bölgelerine dönmesi, gerekli olan tüm yardımların Gazze'ye girmesi" olduğunu vurguladı. İsrail'in daha önce olduğu gibi "erteleme politikası" yürüttüğünü dile getiren Hamdan, "Düşman (İsrail) savaş alanında başaramadığı şeyi müzakere masasında başaramayacak" dedi. AA muhabirinin ateşkes anlaşması konusunda İsrail'in itiraz ettiği ve anlaşmanın sağlanamadığı noktanın ne olduğu sorusuna Hamdan, "Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanması ve esirlerin bırakılmasına engel olan İsrail'in kendisidir. İsrail, saldırılarını genişletmek için vakit kazanmaya çalışıyor. Arabulucu ülkeler de bu durumun artık farkında. İsrail'e baskı uygulayabilecek ülke ABD'dir. ABD yönetimi ise Gazze'de ateşkes için müzakere sürecinde işgalcilere herhangi bir ciddi baskı uygulamıyor" yanıtını verdi.

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı yetkililerinin açıkladığı son verilere göre, 4 Mart itibarıyla yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitiren çocuk sayısı 16 oldu. Gazze kentinin yanı sıra Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya, Beyt Hanun ve Cibaliya'da gıda yetersizliği, dehidrasyon (sıvı kaybı) ve elektrik kesintileri nedeniyle 15, güneydeki Refah kentinde de bir çocuk hayatını kaybetti.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)