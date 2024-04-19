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DÜNYA
Yayın Tarihi: 19 Nisan 2024 09:44
 ~ Son Güncelleme: 19 Nisan 2024 09:55
2 dk Okuma

ABD, Filistin'in BM üyeliğini veto etti

Filistin'in BM üyeliğine ABD "hayır", Rusya, Çin, Fransa, Cezayir, Malta, Ekvator, Guyana, Slovenya, Sierra Leone, Mozambik, Güney Kore ve Japonya "evet" oyu verdi. İngiltere ve İsviçre "çekimser" kaldı. Oy çokluğuna rağmen bir daimi üye "hayır" oyu verdiği için tasarı geçmedi.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
ABD, Filistin'in BM üyeliğini veto etti
Fotoğraf: Fatih Aktaş / AA

ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Filistin'in BM'ye tam üyeliği istenilen karar tasarısını veto etti.

15 üyeli BMGK'de Cezayir tarafından Filistin'in BM'ye tam üyeliğini talep eden karar tasarısı oylamaya sunuldu.

ABD'nin "hayır" oyu kullandığı tasarı, 12 "evet" ve 2 "çekimser" oy aldı.

İngiltere ve İsviçre "çekimser" kalırken, Rusya, Çin, Fransa, Cezayir, Malta, Ekvator, Guyana, Slovenya, Sierra Leone, Mozambik, Güney Kore ve Japonya "evet" oyu verdi.

Karar tasarısının geçmesi için 5 daimi üyeden hiçbirinin "hayır" oyu kullanmaması ve toplamda 9 "evet" oyu alması gerekiyordu.

Karar tasarısı metninde, "BM Genel Kuruluna Filistin'in tam üye olarak kabul edilmesi tavsiye edilir." ifadesi yer alıyordu.

Filistin Bayrağı Birleşmiş Milletler'de
Filistin Bayrağı Birleşmiş Milletler'de
1 Ekim 2015

Filistin'in üyelik başvurusu

Filistin, 2011'de de BM'ye tam üyelik başvurusu yapmış ancak BMGK'de gereken desteği alamamıştı. Filistin 2012 yılında BM "daimi gözlemci statüsü"ne kavuştu.

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, 2 Nisan'da yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e bir mektup göndererek, üyelik başvurularının yeniden ele alınması talebinde bulunmuştu.

Guterres de 3 Nisan'da BMGK'ye mektup yazarak, Filistin'in talebinin gündeme alınması çağrısı yapmıştı.

BMGK ise 8 Nisan'da Filistin'in talebini "Yeni Üyelerin Kabulü Komitesi'ne" iletmişti.

BMGK'ye üyelikle ilgili dönüş yapması gereken Komite, iki toplantının ardından mutabakata varamadığını duyurmuştu.

Bunun ardından Cezayir, Filistin'in üyeliği için karar tasarısını müzakerelere açmıştı.

(HA)

Filistin Filistin-İsrail Savaşı Birleşmiş Milletler
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/haber/filistin-in-bm-ye-tam-uyeligi-oylamaya-sunulacak-294320
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11 Ocak 2024
/haber/filistin-ve-bm-israilin-soykirimla-yargilanmasi-tarihe-gececek-290455
BM raporunda Gazze için “soykırım” tanımlaması
27 Mart 2024
/haber/bm-raporunda-gazze-icin-soykirim-tanimlamasi-293492
BM, Filistin'in üyeliği için mutabakat sağlayamadı
12 Nisan 2024
/haber/bm-filistin-in-uyeligi-icin-mutabakat-saglayamadi-294160
Filistin Artık Uluslararası Ceza Mahkemesi Üyesi
1 Nisan 2015
/haber/filistin-artik-uluslararasi-ceza-mahkemesi-uyesi-163466
İsrail-Filistin Sorununun Tarihçesi
7 Ocak 2008
/haber/israil-filistin-sorununun-tarihcesi-53881
Avam Kamarası Filistin’i Tanıma Önergesini Kabul Etti
14 Ekim 2014
/haber/avam-kamarasi-filistin-i-tanima-onergesini-kabul-etti-159150
Filistin BM'de Gözlemci Devlet
30 Kasım 2012
/haber/filistin-bm-de-gozlemci-devlet-142485
BM raporu: İsrail'in gözaltı merkezlerinde Filistinlilere işkence yapılıyor
6 Mart 2024
/haber/bm-raporu-israil-in-gozalti-merkezlerinde-filistinlilere-iskence-yapiliyor-292768
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