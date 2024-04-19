ABD, Filistin'in BM üyeliğini veto etti

Filistin'in BM üyeliğine ABD "hayır", Rusya, Çin, Fransa, Cezayir, Malta, Ekvator, Guyana, Slovenya, Sierra Leone, Mozambik, Güney Kore ve Japonya "evet" oyu verdi. İngiltere ve İsviçre "çekimser" kaldı. Oy çokluğuna rağmen bir daimi üye "hayır" oyu verdiği için tasarı geçmedi.