ABD eski dışişleri bakanlarından Henry Kissinger öldü

ABD'nin en etkili dış politika aktörlerinden biri olan, Soğuk Savaş döneminin ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger, 100 yaşında hayatını kaybetti.

Henry Kissinger kimdir?

Siyasi danışmanlık şirketi Kissinger Associates'ten yapılan açıklamada, eski diplomatın Connecticut'taki evinde öldüğü ifade edildi. Kissinger uzun yıllar süren siyasi kariyerinde ABD dış politikasında bazıları tartışmalı, kilit roller oynamıştı.

Kissenger, Eylül 1973-Ocak 1977 arasında, Richard Nixon ve Gerald Ford'un başkanlıkları döneminde ABD Dışişleri Bakanı olarak görev yaptı. Ek olarak 1969-1975 yılları arasında Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevini de yürütmüştü.

"Diplomasi", "Liderlik", "Kriz: İki Büyük Uluslararası Krizin Anatomisi" başta olmak üzere birçok kitabı, Uluslararası İlişkiler derslerinde kaynak kitap olarak okutuluyor.

Tartışmalı kararlarla hatırlanıyor

Kissinger, dünya siyasetini şekillendiren tartışmalı kararlarıyla hatırlanıyor.

Özellikle Kamboçya'nın bombalanması ve 1970'te Vietnam'ın güneyinin işgal edilmesindeki rolü nedeniyle kınandı.

Kamboçya'ya atılanların çoğunun savaş sona erdikten onlarca yıl sonra bile sivilleri öldürmeye ve sakat bırakmaya devam eden misket bombalarının yer alması, Kissinger'e yönelik eleştirileri hep gündemde tutulmasına neden oldu.

(EMK)