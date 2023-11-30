ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 30 Kasım 2023 09:12
 ~ Son Güncelleme: 30 Kasım 2023 11:07
1 dk Okuma

ABD eski dışişleri bakanlarından Henry Kissinger öldü

Siyasi danışmanlık şirketi Kissinger Associates'ten yapılan açıklamada, eski diplomatın Connecticut'taki evinde öldüğü ifade edildi.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/30/abd-eski-disisleri-bakanlarindan-kissinger-oldu.jpg
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

ABD'nin en etkili dış politika aktörlerinden biri olan, Soğuk Savaş döneminin ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger, 100 yaşında hayatını kaybetti.

Henry Kissinger kimdir?
Henry Kissinger kimdir?
Bugün 09:26

Siyasi danışmanlık şirketi Kissinger Associates'ten yapılan açıklamada, eski diplomatın Connecticut'taki evinde öldüğü ifade edildi. Kissinger uzun yıllar süren siyasi kariyerinde ABD dış politikasında bazıları tartışmalı, kilit roller oynamıştı.

Kissenger, Eylül 1973-Ocak 1977 arasında, Richard Nixon ve Gerald Ford'un başkanlıkları döneminde ABD Dışişleri Bakanı olarak görev yaptı. Ek olarak 1969-1975 yılları arasında Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevini de yürütmüştü.

"Diplomasi", "Liderlik",  "Kriz: İki Büyük Uluslararası Krizin Anatomisi" başta olmak üzere birçok kitabı,  Uluslararası İlişkiler derslerinde kaynak kitap olarak okutuluyor. 

Tartışmalı kararlarla hatırlanıyor

Kissinger, dünya siyasetini şekillendiren tartışmalı kararlarıyla hatırlanıyor.

Özellikle Kamboçya'nın bombalanması ve 1970'te Vietnam'ın güneyinin işgal edilmesindeki rolü nedeniyle kınandı.

Kamboçya'ya atılanların çoğunun savaş sona erdikten onlarca yıl sonra bile sivilleri öldürmeye ve sakat bırakmaya devam eden misket bombalarının yer alması, Kissinger'e yönelik eleştirileri hep gündemde tutulmasına neden oldu.

(EMK)

Henry Kissinger Liderlik uluslararası ilişkiler diplomasi kamboçya
Sayfa Başına Git