ABD: "Emek Günü"nde 10 binler Trump'ı, politikalarını ve milyarderleri protesto için sokağa döküldü

Washington D.C.'den Pasifik adası Guam'ın denizaşırı topraklarına kadar Amerikanın her yerinde düzenlenen 865 etkinlikte, on binlerce Amerikalı geleneksel "Emek Günü" (Labor Day) kutlamalarını, Başkan Donald Trump ve yönetimine ve milyarder dostlarına karşı mitinglerde bir araya gelerek kutluyor.

Haber hazırlanırken ABD'nin doğusunda saatler 1 Eylül 18:50'yi, batısında 15:50 yi gösteriyordu. Her yıl eylülün ilk pazartesi günü kutlanan "Emek Günü" bu yıl 1 Eylül'e rastladı.

Emek Günü (Labor Day) nedir? Labor Day, 1 Mayıs’ın Uluslararası İşçi Bayramı ilan edilmesinden 7 yıl önce Amerikan işçilerince kutlanmaya başlamıştı. 1 Mayıs ve ABD Emek Günü tarihsel yönleri bakımından işçi hareketi içinde esasen birbirine karşıt iki hattı temsil ediyor. ABD yönetimi Amerikan işçi sınıfını, özellikle1 Mayıs'ı dünya işçi hareketi tarihinin önüne getiren büyük Haymarket direnişinin devrimci mirasından uzak tutmak için, Labor Day'i işçi bayramı olarak öne çıkarmış ve 1 Mayıs'tan ayırarak eylülün ilk pazartesisine taşımış böylece Labor Day daha “sisteme uyumlu” bir işçi anma günü olarak şekilenmişti. 1 Mayıs ABD’de hiçbir zaman resmî bayram olarak kabul edilmedi.

Geleneksel olarak nispeten uysal bir çizgide gerçekleşen ve yalnızca işçileri değil emekçilerin bütün katmanlarını kapsamayı hedefleyen Emek Günü, bu yıl yumuşak kabuğunu çatlatarak içinde tuttuğu emekçi öfkesini dışavurdu.

Protestoların bazılarında göstericiler sıcak gündeme bağlı kalarak Trump'ın Washington'ın yerel güvenlik düzenini devre dışı bırakıp federal orduyu başkente sokmasına ve "güvenlik açığı" iddiasıyla başka ABD kentlerinde de bir tür askeri darbeye kalkışmasına karşı tutum almak için Emek Günü kutlamalarını bir fırsat olarak değerlendiriyor.

TIME'ın haberine göre, başka gösterilerdeyse işçi hakları ve sınıflararası eşitsizlikler öne çıkıyor. Gösterileri düzenleyenler, katılımcıları "sadece sandık veya mahkemeler aracılığıyla değil, daha büyük ve daha güçlü bir hareket inşa ederek milyarderlerin iktidara el koymasını durdurmak için ayağa kalkan emekçiler" olarak tanımlıyor.

Taban hareketi 50501

"50 protesto, 50 eyalet, 1 gün"ü ifade eden taban hareketi 50501, "Milyarderlere değil işçiler için" gösterilerinin en önemli bileşenlerinden biri. Grup, geötiğimiz hafta "Trump Yönetimi ve onun plütokratik müttefiklerinin anti-demokratik ve yasadışı eylemlerine" karşı miting düzenlemeya kararlı olduklarını açıklamıştı.

Beyaz Saray, Donald Trump'ın protestolarda hedef alınması dolayısıyla Emek Günü açıklamasını Trump'ı savunmaya ayırdı: Sözcü Taylor Rogers, Pazartesi günü TIME dergisine yaptığı açıklamada, "emekçi erkek ve kadınlar için Trump'tan daha çoğunu bugüne kadar yapan kimse olmadı" dedi.

ABD'de önemli protestoların gerçekleştirildiği ve sürdüğü başlıca bazı kentler şunlar:

Başkent Washington D.C.

Washingtonlılar, Trump'ın Washington'ın yerel yönetimi aşıp kente federal birlikleri sokarak devriye ve tutuklamalar başlatmasına karşı güçlerini birleştirdi.

Trump, 11 Ağustos'ta başkentin yönetimine el koymaya girişmesi ve başkentteki "suç, kan, cümbüş ve sefalet" nedeniyle gerekli olduğunu söylediği Ulusal Muhafızları kentte devriye gezmek üzere görevlendirmesinden ötürü ağır eleştirilerle karşı karşıya. Kentin Trump tarafından bu şekilde tanımlanması, Washington kentinin mülki ve idari yetkililerince kuvvetle reddedildi ve Trump'ın girişimine karşı mahkemeye gidilmesine yol açtı.

Özgürlük koşusu

Pazartesi sabahı, "Trump'ın Washington D.C.'yi faşistçe ele geçirmesini protesto etmek için" bölgede bir Özgürlük Koşusu düzenlendi. Sosyal medya profillerinden alınan görüntülerde, onlarca protestocunun birlikte ilerlediği görüldü. Koşucular koşu öncesinde ısınırken, bir aktivistin "Faşizm değil özgürlük" yazılı bir pankart tuttuğu görüldü. Diğer katılımcılar Washington D.C. bayrakları taşırken, bazıları etkinlik için özel olarak tasarlanmış "D.C. Özgürlük Koşusu" tişörtleri giydi.

Chicago

Chicago Öğretmenler Sendikası, milyarderlerin kalesine karşı miting düzenlemeye hazırlanırken, Trump'ın Chicago'yu da hedefe koyması üzerine gündemine kentin federal sivil muhafızlarca ele geçirilmesi olasılığına karşı protestoyu aldı.

Kentin önemli tepe yöneticileri de aynı tutumu benimsedi. Chicago Belediye Başkanı Brandon Johnson, kent merkezindeki Haymarket Anıtı'nda düzenlenen mitingde "Chicago kentinde federal birliklere izin yok" sloganlarını attı.

Jahson, "Chicago kentinde demokrasimizi savunacağız. Chicago kentindeki her bir bireyin insanlığını koruyacağız," diyerek ant içti.

Belediye Başkanı, hafta sonu kentteki güvenlik birimlerine Trump'ın Ulusal Muhafız birlikleri konuşlandırılması halinde iş birliği yapmamaları talimatını veren bir Yürütme Emri imzaladı.

Trump kendi askeri tedbirlerine hayran

Trump, pazartesi sabahı Washington, D.C.'deki polis teşkilatına el koymasının sonuçlarını övdü ve başkenti "artık suçtan arınmış bir bölge" olarak niteledi. Chicagoluların kaygılarını haklı çıkarırıcasına suç nedeniyle sorunlu gördüğü diğer kentlerde de de aynı yolun izlenmesini önerdi. "Bunu Chicago, Los Angeles, New York ve hatta suçla boğuşan Baltimore için de söylemek güzel olmaz mıydı?" diye sordu.

Chicagolular Trump'ın görüşlerine katılmıyor

Chicago Öğretmenler Sendikası Başkanı Stacy Davis Gates, MSNBC'ye verdiği demeçte olası bir federal darbe korkusunu dile getirdi: "Los Angeles’ı da gördüm, Washington, D.C.’yi de; bahane her zaman o belgesiz olduğu söylenen hayali kişi oluyor. Ve bu bahaneyi oluşturduktan sonra, siyah toplulukların ortasına üs kuruyor ve siyah yurttaşların anayasal haklarını ihlal ediyorlar,” dedi.

New York

Restoran çalışanların da aralarında olduğu protestocular, öğleden sonra yapılacak protesto için New York'taki Trump Enternasyonal Oteli ve Kulesi önünde toplandı.

Miting, Herkes İçin Yaşanacak Ücret Koalisyonu'nun, gösteri öncesinde TIME dergisine e-posta ile gönderdiği açıklamada işçilerin New York milletvekillerine sorduğu şu soruya odaklanıyordu: "Siz hangi taraftasınız? Trump ve Ulusal Restoranlar Birliği kurumsal lobisinin mi, yoksa geçimlik ücret ve bahşiş karşılığı çalışanlar için asgari ücretin altında ücret uygulamasının sona ermesi adına mücadele eden işçilerin mi?"

Emek Gününde New York genelinde çok sayıda "Milyarderler için değil işçiler için" etkinliği düzenleniyor. Bunlardan biri Long Island'daki Nassau County'de, diğeri ise Manhattan'daki 5. Cadde'de düzenleniyor.

Detroit

17 bini aşkın sağlık çalışanını temsil eden SEIU Healthcare Michigan sendikası, Detroit'te işçi hakları için düzenlenen protestolara öncülük etti.

Sendika, "Sadece direnmiyoruz, aynı zamanda geleceği inşa ediyoruz. Her işçinin geçimini sağlayacak bir ücret kazandığı, işinde söz sahibi olduğu ve topluluklarımızın şirket kârından önce geldiği bir geleceği," dedi ve dev bir pankartın arkasında yürüyen protestocuların fotoğraflarını paylaştı.

Boston

Protestocular, Boston'ın Charlestown bölgesindeki Park Caddesi'nde toplandı ve bazıları, daha önce gerçekleşen ve milyonlarca Amerikalının katıldığı bildirilen "Krallara Hayır" protestolarına atıfta bulunarak "Kral Yok, Tiranlık Yok" yazılı pankartlar taşıdı.

Cambridge Eğitim Derneği'nde yer aldığı eğitim sendikalarınnın üyeleri, Pazartesi günü kentte yürüyen göstericilerin fotoğraflarını paylaştı.

Katılımcılar konuşmacıları dinlemek için toplandı ve birçoğu İşçiler Milyarderlerden Önemlidir ilkesini destekleyen pankartlar taşıdı.

Güney Carolina

Protestocular, Columbia'daki Main Caddesi'nde ve Güney Karolina eyalet meclisi önünde yürüdü. İşçileri ve sendikaları destekleyen pankartlar taşıdıkları görüldü.

Bir pankartta şöyle yazıyordu: "Emek Günü'nün tadını çıkarıyorsanız, bir sendikaya teşekkür edin." Diğer pankartlarda ise "dayanışma güçtür" ve "öğretmenler milyarderlerden önemlidir" gibi mesajlar yer alıyordu.

Columbia'daki protestolar 50501'in desteğiyle düzenlendi.

(AEK)