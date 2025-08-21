ABD dört UCM yargı görevlisine daha yaptırım getirdi

ABD DIşişleri Bakanı Marco Rubio, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) yargıçları Kimberly Prost ve Nicolas Guillou'nun yanı sıra savcı yardımcıları Nazhat Shameem Khan ve Mame Mandiaye Niang'ı yaptırım listesine aldıklarını açıkladı.

Rubio, açıklamasında, "Bu kişiler, Uluslararası Ceza Mahkemesinin ABD veya İsrail vatandaşlarını, bu ülkelerin rızası olmaksızın soruşturma, tutuklama, gözaltına alma veya yargılama çabalarına doğrudan katılan yabancı kişilerdir. Mahkeme, ABD ve yakın müttefikimiz İsrail'e karşı hukuk savaşı için bir araç olarak kullanılan bir ulusal güvenlik tehdididir." ifadelerini kullandı.

ABD yönetimi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dahil bazı İsrailli yetkililerle ilgili tutuklama kararının ardından Şubat'ta UCM Başsavcısı Kerim Han'ı ve Haziran'da da 4 UCM yargıcına yaptırım getirmişti.

BM VE AVRUPA BİRLİĞİ UCM İLE DAYANIŞMADA UCM, yargıçlarına yaptırım uygulayan ABD'ye "Bu yalnızca cezadan kaçanları yüreklendiriyor" dedi

Yaptırıma konu olan etkinlikler Kimberly Prost, ABD personeline ve Kanada’da yürütülen soruşturmalara dayanan kararlarla ilişkisi,

Nicolas Guillou, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant’a yönelik tutuklama emri çıkmasına öncülük eden hazırlık panelinin başkanı olması,

Nazhat Shameem Khan ve Mame Mandiaye Niang, ICC eski başsavcısı Karim Khan’ın yerine geçerek soruşturmayı sürdürmeleri tutuklama emirlerini sürdürmeleri nedeniyle hedef alındılar.

Trump, radyo sunucusu Mark Levin'e verdiği son röportajda, Gazze'de on binlerce insanın ölümüne neden olan Netanyahu için, "İyi bir adam. Mücadele ediyor. O bir savaş kahramanı çünkü birlikte çalıştık. O bir savaş kahramanı. Sanırım ben de öyleyim." ifadelerini kullanmıştı.

UCM'den, ABD yaptırımlarına sert tepki

AA'nın haberine göre UCM, ABD'nin, Mahkeme üyesi 2 yargıç ve 2 savcı yardımcısını daha "İsrail aleyhindeki tutumları" nedeniyle yaptırım listesine dahil etmesini "bağımsız adalet kurumuna yönelik açık saldırı" olarak niteledi.

UCM'nin internet sayfasından yapılan açıklamada, ABD yönetiminin, Kanadalı yargıç Kimberly Prost, Fransız yargıç Nicolas Guillou, Fijili başsavcı yardımcısı Nazhat Shameem Han ve Senegalli başsavcı yardımcısı Mame Mandiaye Niang'u yaptırım listesine alması kınandı.

Açıklamada, Filistin soruşturmasında görev alan bazı yargıç ve savcı yardımcılarının "İsrail aleyhindeki tutumları" nedeniyle yaptırım listesine alınması "bağımsız adalet kurumuna yönelik açık saldırı" olarak nitelendirildi.

Yaptırımların, "Mahkemenin taraf devletlerine, kurallara dayalı uluslararası düzene ve her şeyden önemlisi dünya çapında milyonlarca masum mağdura hakaret" oluşturduğu belirtilerek, UCM'nin, personelinin ve mağdurların arkasında kararlılıkla durduğu vurgulandı.

Taraf devletlerin ve insanlık ile hukukun üstünlüğü değerlerini paylaşan herkesin "Mahkemeye ve uluslararası suçların mağdurlarının çıkarları doğrultusunda yürütülen çalışmalarına sağlam ve tutarlı destek sağlamaya" çağırıldığı açıklamada, Mahkemenin "hiçbir kısıtlama, baskı veya tehdidi dikkate almadan yargılama görevlerini kararlılıkla yerine getireceği" kaydedildi.

UCM Başkanı, Yargıçlar Kurulu ve Taraf Devletler Meclisi Başkanlığının önceki açıklamalarına atıfta bulunulan açıklamada, mağdurların haklarını koruma konusundaki kararlılık yinelendi.

BM: ABD'nin UCM yetkililerine yönelik yaptırım kararlarından büyük endişe duyuyoruz

Birleşmiş Milletler (BM) de, ABD yönetiminin UCM yetkililerine yönelik yaptırım kararı için "büyük endişe duyuyoruz" ifadesini kullandı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında ABD’nin UCM yargıç ve savcı yardımcılarını yaptırım listesine almasıyla ilgili bir soruya yanıt verirken "ABD yönetiminin Uluslararası Ceza Mahkemesi yetkililerine daha fazla yaptırım uygulanması yönündeki kararlarından büyük kaygı duyuyoruz." dedi.

Dujarric, UCM’nin uluslararası ceza adaletinin temel bir unsuru olduğunu ve çalışmalarına saygı gösterilmesi gerektiğini vurgulayarak, ABD’nin aldığı yaptırım kararının savcılık makamının işleyişine ve mahkeme önündeki tüm davalara saygı gösterilmesine ciddi engeller getirdiğine dikkat çekti.

ABD’nin yaptırım kararı için Dujarric, "Yargı bağımsızlığı, saygı duyulması gereken temel bir ilkedir ve bu tür tedbirler uluslararası adaletin temelini zedelemektedir." uyarısını yaptı.

Fransa, ABD'nin listeye aldığı UCM üyeleriyle dayanışıyor

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, aralarında bir Fransız yargıcın da bulunduğu 4 UCM üyesine ABD'nin yaptırım kararı almasından üzüntü duyulduğu belirtildi.

ABD'ye UCM üyelerine yönelik yaptırımları kaldırması çağrısı yapılan açıklamada, "Fransa, bu kararın hedef aldığı yargıçlar ve UCM çalışanlarına sarsılmaz desteğini yineliyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, UCM çalışanlarının "cezasızlıkla mücadelede temel bir rol" üstlendiği vurgulandı.

Yaptırımlar neler? ABD'nin UCM görevlilerine karşı getirdiği yaptırımların içeriği şöyle: Varlık dondurma: Hedef alınan dört UCM yetkilisinin Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan varlıkları dondurulu. Bu varlıklar ve çıkarları ABD finansal sistemi dahilinde işlem yasağı altına alındı.

ABD finansal sisteminden men: Yaptırım getirlenler ABD finansal sistemiyle ilişki kurmaktan yasaklandı.

Vize engellemeleri / seyahat kısıtlamaları: Trump yönetimi, daha önce yayımlanan 6 Şubat 2025 tarihli başkanlık kararnamesi (EO 14203) çerçevesinde, bu kişilere ABD’ye giriş yasağı da uygulama yetkisine sahip.

