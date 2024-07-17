ABD Dışişleri: "Türkiye ve Suriye arasındaki normalleşme çabalarını desteklemiyoruz"

ABD Dışişleri Bakanlığı, “Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme çabalarını desteklemediğini ve ABD olarak 13 yıllık soruna bir siyasal çözüm bulunana kadar Suriye ile ilişkilerini normalleştirmeyeceklerini” açıkladı.

Bakanlık görüşlerini Rûdaw Washington Büro Müdürü Diyar Kurda’nın e-posta yazışmasıyla gerçekleştirdiği soru-cevap alışverişi çerçevesinde dile getirdi.

"Esad rejimiyle ilişkileri normalleştirmeyeceğiz"

Bir ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, bir soruya cevaben “Türkiye ve Suriye arasında normalleşme olacağına dair bilgilendirmeler görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri bu normalleşme çabalarını desteklemiyor” dedi.

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Bir başka yanıtta da bakanlık yetkilisi, “ABD olarak, bu sorunun siyasal çözümüne yönelik ciddi bir ilerleme görmediğimiz sürece Esad rejimi ile ilişkileri normalleştirmeyeceğiz." dedi.

Yetkili, "Suriye rejimiyle ilişkisi olan tüm ülkelere, bu ilişkileri Suriyelilerin insani durumunu, insan haklarını ve güvenlik durumunu iyileştirmek ve BM'nin 4456 sayılı kararının hedeflerine ulaşmak için kullanmaları yönünde çağrıda bulunduk[larını]” söyledi.

(AEK)