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DÜNYA
Yayın Tarihi: 17 Temmuz 2024 20:01
 ~ Son Güncelleme: 17 Temmuz 2024 20:25
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RUDAW'IN SORULARINA YANIT

ABD Dışişleri: "Türkiye ve Suriye arasındaki normalleşme çabalarını desteklemiyoruz"

E-posta yazışmasıyla gerçekleştirilen soru-cevap alışverişinde ABD Dışişleri yetkilisi Rudâw Washington temsilcisine "ABD olarak, bu sorunun siyasal çözümüne yönelik ciddi bir ilerleme görmedi[kleri] sürece Esad rejimi ile ilişkileri normalleştirmeyece[klerini]" açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
ABD Dışişleri: "Türkiye ve Suriye arasındaki normalleşme çabalarını desteklemiyoruz"
ABD Dışişleri Bakanlığı kabul salonu/videodan kayıt

ABD Dışişleri Bakanlığı, “Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme çabalarını desteklemediğini ve ABD olarak 13 yıllık soruna bir siyasal çözüm bulunana kadar Suriye ile ilişkilerini normalleştirmeyeceklerini” açıkladı.

Bakanlık görüşlerini Rûdaw Washington Büro Müdürü Diyar Kurda’nın e-posta yazışmasıyla gerçekleştirdiği soru-cevap alışverişi çerçevesinde dile getirdi. 

"Esad rejimiyle ilişkileri normalleştirmeyeceğiz"

Bir ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, bir soruya cevaben “Türkiye ve Suriye arasında normalleşme olacağına dair bilgilendirmeler görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri bu normalleşme çabalarını desteklemiyor” dedi. 

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Bir başka yanıtta da bakanlık yetkilisi, “ABD olarak, bu sorunun siyasal çözümüne yönelik ciddi bir ilerleme görmediğimiz sürece Esad rejimi ile ilişkileri normalleştirmeyeceğiz." dedi.

Yetkili, "Suriye rejimiyle ilişkisi olan tüm ülkelere, bu ilişkileri Suriyelilerin insani durumunu, insan haklarını ve güvenlik durumunu iyileştirmek ve BM'nin 4456 sayılı kararının hedeflerine ulaşmak için kullanmaları yönünde çağrıda bulunduk[larını]” söyledi. 

(AEK)

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