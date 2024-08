ABD Dışişleri Bakanlığından, İsrail’e 20 milyar dolarlık silah satışına onay

ABD Savunma Bakanlığı’na (Pentagon) bağlı Savunma Güvenlik ve İşbirliği Ajansı'ndan yapılan açıklamaya göre, ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'e milyarlarca dolarlık yeni silah satışını onayladı.

AP’nin haberine göre, ABD Kongresi satış hakkında bilgilendirildi.

Haberde, silahların yakın zamanda İsrail'e ulaşmasının beklenmediği, sözleşmelerdeki taahhütlerin yerine getirilmesinin yıllar alabileceği ifade edildi: “Satılan silahların çoğu, İsrail'in uzun vadede askeri kapasitesini artırmasına yardımcı olmak için. Sözleşme kapsamındaki ilk sistemlerin 2026’ya kadar teslim edilmesi beklenmiyor.”

ABD Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili açıklamasında, “ABD, İsrail'in güvenliğine kendini adamıştır ve İsrail'in güçlü ve hazır bir meşru müdafaa yeteneği geliştirmesine ve sürdürmesine yardımcı olmak, ABD'nin ulusal çıkarları açısından hayati önem taşımaktadır. Önerilen bu satış, bu hedeflerle tutarlıdır” dedi.

ABD Kongresinin Filistin asıllı üyesi Rashida Tlaib, X hesabından yaptığı paylaşımda, “ABD'nin söyledikleri ve ABD'nin yaptıkları” yazan ve silah satışına gönderme yapan bir paylaşımda bulundu.

Tlaib, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in Cenevre Sözleşmesine bağlılıklarını anlattığı bir açıklaması ile silah satışına dair haberi paylaştı.

