ABD Dışişleri Bakanlığından, İsrail’e 20 milyar dolarlık silah satışına onay

ABD Savunma Bakanlığı’na (Pentagon) bağlı Savunma Güvenlik ve İşbirliği Ajansı'ndan yapılan açıklamaya göre, ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'e milyarlarca dolarlık yeni silah satışını onayladı.

AP’nin haberine göre, ABD Kongresi satış hakkında bilgilendirildi.

Haberde, silahların yakın zamanda İsrail'e ulaşmasının beklenmediği, sözleşmelerdeki taahhütlerin yerine getirilmesinin yıllar alabileceği ifade edildi: “Satılan silahların çoğu, İsrail'in uzun vadede askeri kapasitesini artırmasına yardımcı olmak için. Sözleşme kapsamındaki ilk sistemlerin 2026’ya kadar teslim edilmesi beklenmiyor.”

ABD Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili açıklamasında, “ABD, İsrail'in güvenliğine kendini adamıştır ve İsrail'in güçlü ve hazır bir meşru müdafaa yeteneği geliştirmesine ve sürdürmesine yardımcı olmak, ABD'nin ulusal çıkarları açısından hayati önem taşımaktadır. Önerilen bu satış, bu hedeflerle tutarlıdır” dedi.

Satışın toplam değeri 20,3 milyar dolar ABD'den İsrail'e satışına onay verilen 5 ayrı pakette savaş uçakları, havadan havaya füzeler, tank ve top mühimmatları ile taktik araçlar yer aldı. Değeri 18,9 milyar doları bulan 50 adet F-15IA ve 25 adet F-15I savaş uçağı ile mühimmatları, tüm satışın içindeki en büyük payı oluşturdu. Ayrıca 30 adet orta menzilli havadan havaya füze sistemi (AMRAAM) ile 32 binden fazla tank mermisi ve diğer ilgili ekipmanlar da satış paketinde yer aldı. Bunlara ilaveten 50 binden fazla top mermisi ile ilgili ekipmanların satışına da ayrı bir paket olarak onay verildi. Satışın toplam değeri 20,3 milyar dolar.

“ABD'nin söyledikleri ve ABD'nin yaptıkları”

ABD Kongresinin Filistin asıllı üyesi Rashida Tlaib, X hesabından yaptığı paylaşımda, “ABD'nin söyledikleri ve ABD'nin yaptıkları” yazan ve silah satışına gönderme yapan bir paylaşımda bulundu.

Tlaib, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in Cenevre Sözleşmesine bağlılıklarını anlattığı bir açıklaması ile silah satışına dair haberi paylaştı.

What they say What they do pic.twitter.com/wrmfi1erBT — Assal Rad (@AssalRad) August 13, 2024

ABD Dışişleri Bakanlığının söz konusu silah satışına ilişkin açıklamasının altında tepkilerini dile getiren çok sayıda sosyal medya kullanıcısı da bu satışın Gazze'deki İsrail saldırılarını desteklemek olduğunu belirtti. Bazı gazeteciler de X hesaplarından "ABD yönetiminin İsrail'e silah desteği sağlama konusundaki tavrının Orta Doğu barışıma hizmet etmediğini" yazdı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)