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Yayın Tarihi: 19 Ekim 2023 10:05
 ~ Son Güncelleme: 19 Ekim 2023 10:52
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ABD Dışişleri Bakanlığı'nda 'İsrail'e kör destek' istifası

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Josh Paul, Biden yönetiminin İsrail'e verdiği "kör desteğin" hem İsrail hem de Filistin halkına zarar verdiğini belirterek 11 yıllık görevinden istifa etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/19/abd-disisleri-bakanligi-nda-israil-e-kor-destek-istifasi.jpg
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın üst düzey yetkililerinden Josh Paul, Başkan Joe Biden yönetiminin İsrail-Filistin çatışmasına yaklaşımını gerekçe göstererek dün (18 Ekim) akşam istifasını sundu.

Yaklaşık 11 yıldır bakanlığın diğer ülkelere silah transferlerini onaylamakla görevli Siyasi-Askeri İşler Bürosu'nda çalışan Paul,  Linkedln hesabında yayınladığı mektubunda, "Hamas'ın İsrail'e saldırısı sadece bir canavarlık değil, canavarlıkların canavarlığıydı" diye yazdı.

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"ABD'nin İsrail'e desteği daha fazla acı demek"

Saldırı sonrası verilen yanıta değinen Paul, "Ancak İsrail'in verdiği yanıtın ve bununla birlikte ABD'nin hem bu yanıta hem de işgalin statükosuna verdiği desteğin, hem İsrail hem de Filistin halkı için sadece daha fazla ve daha derin acılara yol açacağına ve uzun vadede Amerika'nın çıkarına olmadığına yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Mektubunun devamında İsrail'in hak ihlallerine ve toplu cezalandırma uygulamalarına dikkat çeken Paul şunları söyledi: "Çatışmanın bir tarafına daha fazla silah yardımı yapmak da dâhil olmak üzere, öngörüsüz, yıkıcı, adaletsiz ve açıkça benimsediğimiz değerlerle çeliştiğine inandığım bir dizi önemli politika kararını desteklemek için çalışamam."

"Hem özgürlük yanlısı olup hem karşıtı olamayız"

"Bu yönetimin tepkisi, doğrulama önyargısı, siyasi kolaylık, entelektüel iflas ve bürokratik atalet üzerine inşa edilmiş fevri bir tepkidir" diyen Paul mektubunun devamında şunları kaydetti:

"Hem işgal karşıtı olup hem işgali destekleyemeyiz. Hem özgürlük yanlısı olup hem karşıtı olamayız. Hem daha iyi bir dünya yanlısı olup hem de daha kötüsüne katkıda bulunamayız."

"Kör desteğin parçası olamam"

İsrail'in ABD desteğiyle yürüttüğü politikanın hem İsrailliler hem de Filistinlilere büyük zarar verdiğini vurgulayan Paul, "Kör bir şekilde tek tarafı desteklemek, iki tarafa da fayda sağlamaz" diyerek ABD'nin geçmişteki hatalarını tekrarladığını söyledi.

"Artık bunun bir parçası olmak istemiyorum" diyen Paul, 11 yıllık görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Huffington Post'a verdiği mülakatta hiçbir şeyi değiştiremediği için istifa ettiğini belirten Paul, "Kararımı vermeden önce izinli olduğum için şanslıyım. Eğer izinli olmasaydım, düşünüp istifa edecek zamanım olacağına kovulurdum" dedi.

(NT)

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