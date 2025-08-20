ABD Dışişleri Bakanlığı 6 bin öğrencinin vizesini iptal etti

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, öğrenci vizelerinin yaklaşık üçte ikisinin, süre aşımı ve saldırı, alkollü araç kullanma ve hırsızlık gibi yasa ihlalleri iddiaları dolayısıyla iptal edildiğini açıkladı. 200-300 kişinin vizesininse "Göçmenlik ve Yurttaşlık Yasası" kapsamında "teröre destek" gerekçesiyle iptal edildiği belirtildi.

İptaller, Türkiye'de olduğu gibi en önce hükümet yandaşı kanallardan Fox News tarafından bildirildi.

Ne olmuştu?

Trump yönetimi, hem ABD yükseköğrenim sistemini hem de göçü yeniden şekillendirme çabalarının bir parçası olarak uluslararası öğrencileri ve öğrenci vizesi programlarını hedef aldı. Yönetim, özellikle üniversite kampüslerinde çadır kuran veya başka şekillerde Filistin'e destek gösterenler dahil, Filistin yanlısı protestolara katılan, yasal statüye sahip ancak vatandaşlığı olmayan öğrencileri öncelikle değerlendirdi.

Columbia Üniversitesi eski yüksek lisans öğrencisi Mahmud Halil ve Tufts Üniversitesi doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk de dahil olmak üzere birçok kişi Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından tutuklandı.

Bir yetkili Halil'in tutuklanmasının ardından Cumhurbaşkanı'nın antisemitizmle ilgili Yürütme Kararnamelerine işaret etti. Diğerleri hakkında da soruşturma başlatıldı.

Yabancı uyruklu öğrenciler, federal hükümetin Harvard Üniversitesi ile mücadelesinin de hedefi oldu. Harvard Üniversitesi, çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık uygulamalarını değiştirme ve işe alım uygulamalarını daha muhafazakar sesleri de kapsayacak şekilde değiştirme gibi taleplerine boyun eğmeyi reddetti.

Artan baskı kampanyasının ortasında, yönetim, üniversitenin uluslararası öğrenci kaydetme yetkisini iptal etmeye, federal araştırma hibelerini ve fonlarını durdurmaya ve daha birçok şeye çalıştı. Üniversite yetkilileri ve yönetim arasında bir anlaşmanın müzakere edildiği bildiriliyor.

Yönetim diğer önlemleri kapsamında, yabancı uyruklu öğrencilere yönelik saldırılarını genişletti. Nisanda binlerce uluslararası öğrencinin göçmenlik kayıtları, küçük veya ihmalden kaynaklanan kural ihlalleri nedeniyle veri tabanlarından silindi. Ancak, öğrencilerin, ve yoğun kamuoyu baskısının ardından gelen yargı kararları üzerine hükümet bu kararı geri çekmek zorunda kaldı.

Öğrencilere sosyal medya hesaplarını açma zorlaması

Birkaç hafta sonra Dışişleri Bakanlığı bu kez yeni öğrenci vizesi başvurusunda bulunanların sosyal medya hesaplarını "herkese açık" hale getirmeleri gerektiğini duyurdu. Bu hesapların, "vatandaşlarımıza, kültürümüze, hükümetimize, kurumlarımıza veya kuruluş ilkelerimize yönelik olası düşmanca tutumlar" açısından incelenmeye açık olması gerekiyordu.

Haziran ayında yapılan duyuruda da, "ABD vizesi bir hak değil, bir ayrıcalıktır" denildi. "Her vize kararı ulusal güvenlik kararıdır. Amerika Birleşik Devletleri, Amerika Birleşik Devletleri'ne kabul başvurusunda bulunanların Amerikalılara ve ulusal çıkarlarımıza zarar verme niyetinde olmadığından emin olmak için vize verme sürecinde dikkatli olacaktır."

