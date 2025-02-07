ABD Dışişleri Bakanı: "Trump 'Gazze'yi devralmak' derken öteki ülkeleri harekete geçirmek istiyor"

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Başkan Donald Trump'ın Filistinlileri zorla yerlerinden ederek Gazze'yi "devralma" planıyla bölgenin yeniden inşasına katkıda bulunabilecek ülkeleri "harekete geçirme"yi amaçladığını savundu.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Rubio, Latin Amerika turunun son durağı olan Dominik Cumhuriyeti'nde Devlet Başkanı Luis Abinader ile ortak basın toplantısında Trump'ın Gazzelileri zorla yerinden etme planına ilişkin bir soruyu Gazze'nin sadece yıkım değil aynı zamanda patlamamış bombalar nedeniyle de "yaşanabilir" bir yer olmaktan çıktığını söyleyerek karşılamaya çalıştı.

Rubio, "Tüm bunların temizlenmesi gerekiyor. Başkan Trump'ın bu çözümün bir parçası olmayı teklif ettiğini düşünüyorum. Eğer başka bir ülke bu sorumluluğu üstlenmek isterse bu harika olur. Ancak kimse bu konuda öne atılmıyor gibi görünüyor." dedi.

Rubio Trump'ın demeçlerini Filistin için kaygılarını dillendiren birçok ülke olmasına karşın henüz somut adım atılmadığını ileri sürerek yorumladı: "Başkan Trump'ın, ekonomik ve teknolojik kapasite sahibi kimi ülkeleri çatışma sonrası bölgeye katkıda bulunmaya harekete geçirmeye çalıştığını düşünüyorum."

Rubio, Filistinlilerin geri evlerine dönüp dönemeyeceğine ilişkin soruyu ise Gazze'nin yeniden inşası için Gazzeliler'in "geçici olarak başka yerde yaşaması gerektiği" sözleriyle yanıtladı.

Panama Kanalı sorunu

ABD Dışişleri Bakanı, Bakanlığının "hükümet gemilerinin artık Panama Kanalı'ndan herhangi bir ücret ödemeden geçebileceği"ne yönelik iddialarının Panama hükümetince yalanlanmasına ilşkin sorulara da kendi yorumlarını ileri sürerek yanıtladı.

Panama'ya kanalla ilgili beklentilerini net olarak ilettiklerini söyleyen Rubio, iki ülke arasındaki anlaşmayı yeniden yorumladı:

"ABD'nin, Panama Kanalı'nın saldırıya uğraması ihtimalinde kanalı koruma konusunda antlaşma yükümlülüğü var. Bu yükümlülük, özellikle ABD Donanması tarafından yerine getirilmek zorunda. Bir çatışma sırasında korumakla yükümlü olduğumuz bir bölgeden geçiş için ücret ödememiz gerektiği fikrini saçma buluyorum. Beklentilerimiz bunlar. Bu beklentiler görüşmelerde net bir şekilde ifade edildi."

Doğruluk kontrolü: ABD ile Panama arasındaki 1977 Torrijos-Carter Anlaşmaları, 1999'da kanalın Panama'ya devriyle birlikte yürürlüğe girdi. Bu anlaşmalara göre, ABD gemilerine özel bir bağışıklık tanınmıyor. ABD askeri veya ticari gemileri, Panama Kanalı'nı kullanırken diğer ülkelerle aynı şartlara tabiler. Anlaşma imzalandığı tarihten başlayarak Panama Kanalı İdaresi (ACP), tüm gemiler için geçiş ücretlerini belirlemiş ve ABD gemileri de bu tarifeye göre ödemelerini yapmıştı. Anlaşmaya göre, ABD askeri gemileri de geçiş için ödeme yapıyor. Ancak, askeri ittifaklar ve diplomatik anlaşmalar çerçevesinde kimi istisnalar veya indirimler uygulanabileceği de anlaşma kapsamında.

Yardım kuruluşu USAID sorunu

Rubio, Elon Musk'ın "suç örgütü" olduğun iddia ederek kapatılmasını istediği ve Trump'ın yayımladığı kararnameyle varlığına son verilen ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) sonrasındaki planlara dair sorulara karşılık olarak da ABD'nin ulusal çıkarlarına uyumlu şekilde dış yardım sağlamaya devam edeceklerini söyledi.

Trump'ın Gazze'ye el koyma planları ABD Başkanı Donald Trump Gazze'ye el koyma planlarını İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yla Beyaz Saray'da yaptığı basın toplantısında ortaya atmıştı. İsrail Başbakanı Netanyahu da, Trump'ın Gazze Şeridi dışında Filistinliler için yeni yerleşim yerleri inşa etme ve ABD'nin savaştan zarar görmüş bölgeyi "Orta Doğu Rivierası" haline getirmek üzere bölgeye “el koyması”na dair planını ayrıntılarıyla anlatmasını gülümseyerek izlemişti. Trump, basın toplantısında "ABD Gazze Şeridi'ne el koyacak ve burada iş yapacağız“ dedi: "[Gazze Şeridi’ne] sahip olacağız. Sahadaki tüm patlamamış tehlikeli bombaları ve diğer silahları söküp atmaktan, sahayı temizlemekten, tesviye etmekten, harabelerden kurtarmaktan, sınırsız iş sağlayacak ekonomik kalkınma yaratmaktan sorumlu olacağız." Gazze'nin artık tamamen yerle bir olmuş devasa bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere, komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını, Gazze'nin ise "Amerikan Rivierası" olacak şekilde imar edileceğini savunmuş ve açıklamaları dünya çapında tepki doğurmuştu. "GAZZELİLER GİDECEK, ŞERİT 'RIVIERA' OLACAK" Dünya Trump'ın Gazze Şeridi'ne “el koyma” niyetine tepkili

(AEK)