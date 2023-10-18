ABD Dışişleri Bakanı Blinken: İsrailli ve Filistinli tüm siviller korunmalı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırıyla ilgili, "İsrailli ve Filistinli tüm siviller korunmalı" dedi.

Blinken, sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. "Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ndeki 'patlama' nedeniyle derin üzüntü" duyduğun belirten Blinken, ABD'nin sivil hayatın korunmasını savunduğunu kaydetti.

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalaması sonucu en az 500 kişi hayatını kaybetti.

Dörtlü zirve iptal edildi

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD Başkanı Joe Biden’ın İsrail’e giden uçağında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Kirby, Biden’in Tel Aviv ziyaretinden sonra Ürdün’de katılacağı dörtlü zirvenin Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne yapılan saldırıdan sonra 3 gün yas ilan edilmesi nedeniyle tarafların ortak kararı ile iptal edildiğini savundu.

ABD, Mısır, İsrail ve Filistin’in katılımıyla Ürdün’de dörtlü zirve düzenlenmesi planlanmıştı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlenen saldırı sonrası Mısır ve Ürdün ile görüştüğünü ve dörtlü zirveyi iptal ettiğini açıklamıştı.

Kirby, Biden’ın İsrail'den dönüşte Mısır ve Filistin başta olmak üzere taraflarla telefon diplomasisine devam edeceğini kaydetti.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)