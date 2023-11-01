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Yayın Tarihi: 1 Kasım 2023 10:00
 ~ Son Güncelleme: 1 Kasım 2023 10:15
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken'a Senato'da "kanlı ellerle" protesto

Ellerini kırmızıya boyayan eylemciler, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'i “Gazze halkına yönelik soykırımı desteklemeyi bırakın" sloganlarıyla protesto etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/01/abd-disisleri-bakani-blinken-a-kanli-el-protestosu.jpeg
Fotoğraf: The Macro Story / X

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, dün (31 Ekim) Senato'da yapılan toplantıda konuşurken, kanlı ellerini havaya kaldıran çok sayıda eylemci tarafından protesto edildi.

​​​​​​​Blinken, Senato Ödenek Komitesi’nde ABD Savunma Bakanı Llyod Austin ile birlikte İsrail ve Ukrayna'ya savaş için gönderilmesi planlanan 106 milyar dolarlık yardım paketi hakkında konuşurken, Gazze saldırılarını protesto eden çok sayıda kişi savaş karşıtı sloganlar attı.

"Ateşkes şimdi", “Gazze halkına yönelik soykırımı desteklemeyi bırakın" ve “Gazze’de çocukları kurtarın” sloganları atan protestocular, polis tarafından salondan çıkarıldı.

Blinken konuşmasına devam ederken, diğer eylemciler ise Blinken’ın arkasındaki sıralarda "kana bulanmış elleri" sembolize eden kırmızıya boyadıkları ellerini havaya kaldırarak protestoyu sessizce sürdürdü.

Kimi eylemcilerin havaya kaldırdıkları kollarının üzerinde, “Gazze’ye özgürlük” şeklinde yazılar olduğu da dikkat çekti.

Görüntülerde, polisin slogan atan kimi eylemcileri arkalarından kelepçeleyerek götürdüğü de görülüyor.

Blinken ve Austin, Başkan Joe Biden yönetiminin 14,3 milyar doları İsrail’e ve 61,4 milyar doları da Ukrayna’ya olmak üzere Kongre'den toplam 106 milyar dolarlık yardım talebi hakkında konuşuyordu.

(NT)

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/haber/israil-ordusu-kasitli-olarak-cibaliye-multeci-kampini-hedef-aldi-287253
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