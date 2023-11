ABD Dışişleri Bakanı Blinken'a Senato'da "kanlı ellerle" protesto

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, dün (31 Ekim) Senato'da yapılan toplantıda konuşurken, kanlı ellerini havaya kaldıran çok sayıda eylemci tarafından protesto edildi.

​​​​​​​Blinken, Senato Ödenek Komitesi’nde ABD Savunma Bakanı Llyod Austin ile birlikte İsrail ve Ukrayna'ya savaş için gönderilmesi planlanan 106 milyar dolarlık yardım paketi hakkında konuşurken, Gazze saldırılarını protesto eden çok sayıda kişi savaş karşıtı sloganlar attı.

"Ateşkes şimdi", “Gazze halkına yönelik soykırımı desteklemeyi bırakın" ve “Gazze’de çocukları kurtarın” sloganları atan protestocular, polis tarafından salondan çıkarıldı.

Blinken konuşmasına devam ederken, diğer eylemciler ise Blinken’ın arkasındaki sıralarda "kana bulanmış elleri" sembolize eden kırmızıya boyadıkları ellerini havaya kaldırarak protestoyu sessizce sürdürdü.

During the hearing of the US Senate Appropriations Committee on Biden's request for funds to support Israel and Ukraine, anti war protesters raised "bloody" hands behind Secretary of State Antony Blinken.#FreePalestine #Gaza_Genicide https://t.co/8LW0bOf125 pic.twitter.com/TD6XmJwZ8M