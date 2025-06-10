ABD: Deniz Piyadeleri Los Angeles'ta

Los Angeles'taki göçmen yakalama operasyonlarına yönelik protestolar dördüncü gününü tamamlarken ABD Başkanı Donald Trump'ın kente yolladığı askeri güç iki katına çıktı ve özel kuvvetleri de kapsamaya başladı.

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Ulusal Muhafızlar ikiye katlandı 700 Deniz Piyadesi Los Angeles'a ulaştı

Dördüncü günde kimi gösteriler barışçıl yöntemlerle sürerken, hükümetin sokağa çıkma yasağı kararları, lastik mermi ve biber gazı kullanımı şiddetli çatışmalara yol açıyor.

Polis, kalabalıkları dağıtmak üzere birkaç kez müdahalede bulundu. Restoranlar, mağazalar ve robotaksi gibi araçlara yönelik saldırılar ve yakıp yıkma olayları kaydedildi.

İlk gün gönderilen 2 bin Ulusal Muhafızın sayısı takviye güçlerle birlikte 4 bin 100'e ulaştı. Kente 700 de deniz piyadesi yollandı.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, operasyonun en az 134 milyon dolara mal olacağını duyurdu. Bu sayı 1992 Rodney King ayaklanmaları için harcanan 800 milyon ve 2020 George Floyd protestoları için harcanan 2 milyar dolarla karşılaştırıldığında planlanan askeri operasyonun çapının nispeten sınırlı olacağı öngörülüyor.

Noem ve Trump tehdit ediyor: "Protestolara sıfır tolerans"

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem protestoculara "sıfır tolerans" mesajı verdi; güvenlik güçlerine yönelik en küçük saldırının dahi “her zamankinden daha sert” karşılık göreceğini dile getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump da ABD Ordusu'nun 250. yıl dönümünü anması vesilesiyle cumartesi günü düzenlemeyi planladıkları askeri geçit törenini protesto etmeye kalkışacakları "çok büyük bir kuvvetle karşılaşacakları" konusunda uyardı.

Trump salı günü gazetecilere "Ülkemizden nefret eden insanlar[...] çok ağır bir güçle karşılaşacaklar." dedi.

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom ve Belediye Başkanı Karen Bass, kentteki “anayasaya aykırı” ve “diktatoryal” olarak niteledikleri durumu sona erdirmek amacıyla federal mahkemeye yapmayı planladıkları yürütmeyi durdurma başvurusunu gerçekleştirdiler.

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Protestolar nasıl gelişti?

6 Haziran'da Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi'nin (ICE) başlattığı büyük çaplı baskınlarla yaklaşık 118 göçmenin gözaltına alınması, özellikle Fashion District, Home Depot ve giyim toptancılarındaki aramalar geniş protestolara yol açtı.

Başta barışçıl biçimlerde başlayan protestolar, zaman geçtikçe araç yakma, beton bloklarla polise saldırılara, “toplanma yasağı" ilanı, göz yaşartıcı gaz, plastik mermilerle karşılık verilmesiyle giderek büyüdü ve Beyaz Saray'ın Ulusal Muhafızları kente sevk etmesine vardı.

New York Times'ın haberine göre, geçtiğimiz cumadan bu yana Los Angeles'ta en az 150 kişi tutuklandı.

Protestolar, San Francisco da dahil eyaletin diğer kentlerine yayıldı. Yetkililer, Los Angeles'ın yaklaşık 30 mil güneydoğusundaki Kaliforniya'nın Santa Ana kentinde, federal ajanların şişe ve taş atan protestoculara karşı göz yaşartıcı gaz, biber gazı ve plastik mermi kullandığını söyledi.

(AEK)